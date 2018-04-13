Dùng Vitamin E dưỡng da đã tốt, kết hợp với 3 nguyên liệu này hiệu quả còn cao hơn 100 lần

Vitamin E là nguồn cấp ẩm dồi dào duy trì sự mềm mại của làn da trong thời gian dài. Bên cạnh đó, lượng chất kháng khuẩn dồi dào trong nước cốt chanh hỗ trợ điều trị, ngăn ngừa mụn, viêm da hiệu nghiệm. Men vi sinh trong sữa chua giúp cải thiện sắc tố, dưỡng trắng và ngăn ngừa lão hóa da tối ưu.

Dùng Vitamin E kết hợp với những nguyên liệu tự nhiên giàu dưỡng chất bạn sẽ sở hữu được những loại mặt nạ đặc trị nhiều vấn đề về da "cứng đầu".

- 1 viên Vitamin E

- 1 muỗng canh sữa chua

Cách thực hiện:

Trích dịch Vitamin E cho ra chiếc bát nhỏ, thêm các nguyên liệu còn lại vào rồi dùng muỗng khuấy đều. Rửa sạch da mặt với nước ấm, dùng bông lau khô nhẹ nhàng. Tiếp đó, thoa đều hỗn hợp đã hoàn thành lên, mát xa nhẹ nhàng, thư giãn thêm khoảng 10 - 15 phút thì vệ sinh sạch.

Dùng Vitamin E kết hợp với sữa chua, chanh để dưỡng da mang đến tác dụng trị mụn cực hiệu nghiệm - Ảnh: Internet

Dùng Vitamin E kết hợp gel nha đam trị nám da

Gel nha đam chứa nguồn dưỡng chất dồi dào có khả năng ức chế sản sinh hắc sắc tố melanin - nguyên nhân gây nám, tàn nhang, đốm nâu hữu hiệu. Vitamin E kết hợp với nha đam sẽ mang đến hỗn hợp có tác dụng xóa mờ và ngăn ngừa các dấu hiệu của quá trình lão hóa da tối ưu.

Nguyên liệu cần có:

- 1 viên Vitamin E

- 1 muỗng canh gel nha đam

Cách thực hiện:

Trích Vitamin E vào chiếc bát nhỏ, thêm nha đam đã chuẩn bị vào rồi dùng muỗng trộn đều. Thoa hỗn hợp vừa làm lên khắp da mặt, dùng đầu ngón tay mát xa nhẹ nhàng để dưỡng chất thẩm thấu vào sâu bên trong, đồng thời tăng hiệu quả ngăn ngừa lão hóa.

Sau đó, thư giãn thêm 10 phút nữa thì rửa lại bằng nước mát là hoàn thành.

Mặt nạ dưỡng da kết hợp Vitamin E với gel nha đam giúp trị nám, tàn nhang nhanh chóng - Ảnh: Internet

Dùng Vitamin E kết hợp dầu dừa xóa nếp nhăn

Dầu dừa chứa lượng chất chống oxy hóa dồi dào, ngoài ra còn có rất nhiều vitamin, khoáng chất thiết yếu đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tốc độ quá trình sản sinh tế bào mới. Do đó, dùng Vitamin E kết hợp với dầu dừa sẽ mang đến tác dụng se khít lỗ chân lông, kéo căng nếp nhăn hiệu quả.

Nguyên liệu cần có:

- 1 viên Vitamin E

- 1 muỗng canh dầu dừa

Cách thực hiện:

Trộn hai nguyên liệu đã chuẩn bị thành hỗn hợp đồng nhất. Sau khi vệ sinh da mặt, thoa đều hỗn hợp ấy lên, giữ yên khoảng 5 phút rồi dùng ngón tay mát xa nhẹ nhàng. Tiếp đó, thư giãn thêm 10 phút nữa thì rửa lại với nước mát là xong.

Dầu dừa kết hợp với Vitamin E để làm mặt nạ dưỡng da mang đến tác dụng kéo căng nếp nhăn hiệu nghiệm - Ảnh: Internet

Không cần dùng đến mỹ phẩm đắt tiền hay tìm đến phẫu thuật thẩm mỹ, chỉ cần khéo léo trong việc dùng Vitamin E, làn da của bạn sẽ được nuôi dưỡng trở nên trắng mịn, hồng hào đầy tươi trẻ.