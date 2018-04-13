Dùng Vitamin E dưỡng da đã tốt, kết hợp với 3 nguyên liệu này hiệu quả còn cao hơn 100 lần

Chăm sóc da 13/04/2018 15:19

Vitamin E có tác dụng dưỡng trắng da hiệu nghiệm, đặc biệt, khi kết hợp với 4 nguyên liệu tự nhiên dưới dây, hiệu quả sẽ tăng lên rất nhiều lần.

Dùng Vitamin E kết hợp với những nguyên liệu tự nhiên giàu dưỡng chất bạn sẽ sở hữu được những loại mặt nạ đặc trị nhiều vấn đề về da "cứng đầu".

Dùng Vitamin E kết hợp với chanh trị mụn

Vitamin E là nguồn cấp ẩm dồi dào duy trì sự mềm mại của làn da trong thời gian dài. Bên cạnh đó, lượng chất kháng khuẩn dồi dào trong nước cốt chanh hỗ trợ điều trị, ngăn ngừa mụn, viêm da hiệu nghiệm. Men vi sinh trong sữa chua giúp cải thiện sắc tố, dưỡng trắng và ngăn ngừa lão hóa da tối ưu.

Nguyên liệu cần có:

- 1 muỗng canh nước cốt chanh

- 1 viên Vitamin E

- 1 muỗng canh sữa chua

Cách thực hiện:

Trích dịch Vitamin E cho ra chiếc bát nhỏ, thêm các nguyên liệu còn lại vào rồi dùng muỗng khuấy đều. Rửa sạch da mặt với nước ấm, dùng bông lau khô nhẹ nhàng. Tiếp đó, thoa đều hỗn hợp đã hoàn thành lên, mát xa nhẹ nhàng, thư giãn thêm khoảng 10 - 15 phút thì vệ sinh sạch.

Dùng Vitamin E dưỡng da đã tốt, kết hợp với 3 nguyên liệu này hiệu quả còn cao hơn 100 lần - Ảnh 1
Dùng Vitamin E kết hợp với sữa chua, chanh để dưỡng da mang đến tác dụng trị mụn cực hiệu nghiệm - Ảnh: Internet

Dùng Vitamin E kết hợp gel nha đam trị nám da

Gel nha đam chứa nguồn dưỡng chất dồi dào có khả năng ức chế sản sinh hắc sắc tố melanin - nguyên nhân gây nám, tàn nhang, đốm nâu hữu hiệu. Vitamin E kết hợp với nha đam sẽ mang đến hỗn hợp có tác dụng xóa mờ và ngăn ngừa các dấu hiệu của quá trình lão hóa da tối ưu. 

Nguyên liệu cần có:

- 1 viên Vitamin E

- 1 muỗng canh gel nha đam

Cách thực hiện:

Trích Vitamin E vào chiếc bát nhỏ, thêm nha đam đã chuẩn bị vào rồi dùng muỗng trộn đều. Thoa hỗn hợp vừa làm lên khắp da mặt, dùng đầu ngón tay mát xa nhẹ nhàng để dưỡng chất thẩm thấu vào sâu bên trong, đồng thời tăng hiệu quả ngăn ngừa lão hóa. 

Sau đó, thư giãn thêm 10 phút nữa thì rửa lại bằng nước mát là hoàn thành.

Dùng Vitamin E dưỡng da đã tốt, kết hợp với 3 nguyên liệu này hiệu quả còn cao hơn 100 lần - Ảnh 2
Mặt nạ dưỡng da kết hợp Vitamin E với gel nha đam giúp trị nám, tàn nhang nhanh chóng - Ảnh: Internet

Dùng Vitamin E kết hợp dầu dừa xóa nếp nhăn

Dầu dừa chứa lượng chất chống oxy hóa dồi dào, ngoài ra còn có rất nhiều vitamin, khoáng chất thiết yếu đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tốc độ quá trình sản sinh tế bào mới. Do đó, dùng Vitamin E kết hợp với dầu dừa sẽ mang đến tác dụng se khít lỗ chân lông, kéo căng nếp nhăn hiệu quả.

Nguyên liệu cần có: 

- 1 viên Vitamin E

- 1 muỗng canh dầu dừa

Cách thực hiện: 

Trộn hai nguyên liệu đã chuẩn bị thành hỗn hợp đồng nhất. Sau khi vệ sinh da mặt, thoa đều hỗn hợp ấy lên, giữ yên khoảng 5 phút rồi dùng ngón tay mát xa nhẹ nhàng. Tiếp đó, thư giãn thêm 10 phút nữa thì rửa lại với nước mát là xong.

Dùng Vitamin E dưỡng da đã tốt, kết hợp với 3 nguyên liệu này hiệu quả còn cao hơn 100 lần - Ảnh 3
Dầu dừa kết hợp với Vitamin E để làm mặt nạ dưỡng da mang đến tác dụng kéo căng nếp nhăn hiệu nghiệm - Ảnh: Internet

Không cần dùng đến mỹ phẩm đắt tiền hay tìm đến phẫu thuật thẩm mỹ, chỉ cần khéo léo trong việc dùng Vitamin E, làn da của bạn sẽ được nuôi dưỡng trở nên trắng mịn, hồng hào đầy tươi trẻ.

Các mẹ ơi, lấy 2 viên vitamin E xông hơi thế này, mụn bao nhiêu cũng hết, da căng mướt, trắng như trứng gà bóc

Các mẹ ơi, lấy 2 viên vitamin E xông hơi thế này, mụn bao nhiêu cũng hết, da căng mướt, trắng như trứng gà bóc

"Chịu khó" làm điều này tuần 2 lần, mụn chi chít mặt sẽ thổi sạch bay, da đen bao nhiêu cũng bật tone trắng hồng, đẹp không tì vết.

Xem thêm
Từ khóa:   cách dùng vitamin e dưỡng da cách dưỡng da bằng vitamin e mặt nạ dưỡng da bằng vitamin e

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng

Đời sống 42 phút trước
3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục sau ngày 14/10/2026

3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục sau ngày 14/10/2026

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Sau ngày 15/10/2026, 3 con giáp “sa lưới” tiền vàng, tài khoản tăng phi mã, hưởng trọn phúc Thiên Đình, tình duyên phơi phới

Sau ngày 15/10/2026, 3 con giáp “sa lưới” tiền vàng, tài khoản tăng phi mã, hưởng trọn phúc Thiên Đình, tình duyên phơi phới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 33 phút trước
Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Sao quốc tế 3 giờ 48 phút trước
Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày