Dùng khăn tắm lau mặt, thói quen 9/10 phụ nữ mắc phải lại rất nguy hại cho da mặt

Dùng khăn tắm để lau mặt có thể gây hại cho da nhiều hơn bạn nghĩ. Khăn tắm là "bẫy vi khuẩn" vì chúng ta thường cất chúng trong phòng tắm, nơi không khí ẩm ướt, nó tạo ra môi trường hoàn hảo cho vi khuẩn phát triển. Khi bạn chà khăn lên mặt, bạn đang di chuyển tất cả những vi khuẩn này trực tiếp lên da, điều này có thể dẫn đến da mặt nổi mụn và tắc nghẽn lỗ chân lông.

Mọi người thường dùng khăn tắm để lau mặt vì sự tiện lợi và nhanh chóng, nhưng thật ra là "lợi bất cập hại".

Khăn tắm bằng vải quá thô ráp khi lau lên mặt có thể tạo ra những vết xước nhỏ trên da, khiến da dễ bị nhiễm trùng và nhăn nheo. Khi bạn giặt khăn càng nhiều, vải càng trở nên giòn và ma sát chúng tạo ra hoạt động như một chất tẩy tế bào chết, có thể ảnh hưởng quá nhiều đến làn da của bạn.

Ngay cả khi bạn đang sử dụng một chiếc khăn riêng để rửa mặt, nếu không giặt khăn hàng ngày cũng sẽ khiến vi khuẩn không mong muốn có thể xâm nhập vào da của bạn.

Khăn tắm bằng vải quá thô ráp khi lau lên mặt có thể tạo ra những vết xước nhỏ trên da, khiến da dễ bị nhiễm trùng và nhăn nheo - Ảnh minh họa: Internet

3. Khăn tắm làm giảm hiệu quả của các sản phẩm chăm sóc da

Mặc dù làm khô da mặt bằng khăn sau khi rửa mặt có vẻ là điều tự nhiên nhưng trên thực tế, điều đó sẽ không cho phép làn da của bạn tận dụng tối đa các sản phẩm mà bạn đang thoa lên. Kem dưỡng ẩm sẽ thẩm thấu vào da tốt hơn trước khi tất cả nước bốc hơi khỏi bề mặt. Ngược lại, nếu không lau khô mặt sẽ cho phép các sản phẩm chăm sóc da giữ lại độ ẩm cần thiết cho làn da để trông trẻ trung và rạng rỡ.

Bỏ qua việc lau khô mặt bằng khăn sẽ cho phép các sản phẩm chăm sóc da giữ lại độ ẩm cần thiết cho làn da - Ảnh minh họa: Internet

4. Khăn tắm là nguyên nhân gây nên các tình trạng kích ứng da

Nếu bạn có làn da nhạy cảm, sử dụng khăn tắm không phải là lựa chọn tốt nhất để làm khô da mặt. Vì hầu hết các loại vải khăn có thể quá khắc nghiệt trên da, nên việc lau mặt bằng chúng có thể khiến da bị mẩn đỏ và kích ứng.

Thành phần vải của khăn tắm cũng như quá trình sử dụng dính vi khuẩn sẽ gây kích ứng trên da - Ảnh minh họa: Internet

5. Khiến da bị đổ dầu nhiều và gây nhờn rít

Nghe có vẻ mâu thuẫn, nhưng lau khô da thực sự có thể khiến da nhờn hơn. Vì khăn thô có thể làm mất đi lớp dầu tự nhiên mà làn da của bạn cần để duy trì sự khỏe mạnh, các tuyến bã nhờn bên dưới bề mặt da sẽ phải sản xuất nhiều dầu hơn để cân bằng tình trạng khô da, dẫn đến da quá nhờn.

Khăn tắm thô có thể làm mất đi lớp dầu tự nhiên, nên khiến các tuyến bã nhờn hoạt động để sản sinh ra dầu - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm khô mặt đúng cách:

- Thay vì dùng khăn lau mặt khô, hãy để không khí làm nhiệm vụ của nó. Làm khô bằng không khí sẽ nhẹ nhàng hơn cho làn da của bạn.

- Sử dụng bông tẩy trang dùng 1 lần để thấm khô nước trên mặt. Đây là phương pháp được rất nhiều chị em phụ nữ sử dụng, việc này cũng hạn chế vi khuẩn vì bông tẩy trang không thể sử dụng 1 cái nhiều lần.

Dùng bông tẩy trang hoặc để khô tự nhiên sẽ giúp làn da tránh được những tác hại do khăn tắm gây ra - Ảnh minh họa: Internet

Với những tác hại đã kể trên, bạn nên cân nhắc lại việc sử dụng khăn tắm cho các vùng da mỏng dễ tổn thương, đặc biệt là mặt. Thay vào đó, hãy tìm các biện pháp thay thế như dùng bông tẩy trang sử dụng 1 lần hoặc để khô tự nhiên, bạn sẽ thấy tình trạng da được cải thiện rõ rệt.