Làm đẹp ‘siêu tốc’ bằng mỹ phẩm xách tay để đón Tết, nhiều chị em nhận lấy hậu quả khôn lường

Chăm sóc da 08/02/2021 10:27

Những ngày cận Tết, nhiều chị em đã không ngần ngại lựa chọn những phương pháp làm đẹp “siêu tốc” để đón năm mới, dẫn đến tình trạng dị ứng mỹ phẩm.

Mới đây, Khoa Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng BV Bạch Mai (Hà Nội) cho biết, những ngày gần đây, các bác sĩ liên tục tiếp nhận các trường hợp đến khám do dị ứng mỹ phẩm và dùng “thuốc” làm đẹp.

Nhìn chung, các bệnh nhân đến khám ở Khoa Dị ứng có rất nhiều trường hợp cùng chung triệu chứng như sau khi dùng mỹ phẩm từ 1-2 tuần (hoặc trong vòng 1 tháng) thì bị mụn nhiều, sạm da, khô da, phù mí mắt, căng da, ngứa ngáy, đỏ rát vùng da...

di ung my pham 1
Sử dụng mỹ phẩm trôi nổi khiến chị em 'dở khóc dở cười' với làn da của mình - Ảnh: Báo Sức Khỏe và Đời Sống

Điều đáng nói những loại mỹ phẩm gây dị ứng cho các nạn nhân đa phần đều là của những hãng tên tuổi, nhưng lại được mua từ nguồn hàng xách tay từ Đài Loan, Trung Quốc, Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản... không có tem mác nhập khẩu cũng như hóa đơn bán hàng.

Trước tình trạng này, các bác sĩ chuyên môn khuyến cáo, để phòng ngừa tình trạng dị ứng mỹ phẩm cũng như sử dụng mỹ phẩm đạt hiệu quả tốt nhất, người dùng nên cẩn thận cả quá trình lựa chọn lẫn sử dụng sản phẩm từ nơi chắc chắn uy tín. Đồng thời, tự trang bị cho bản thân cách xử lý nếu gặp phải trường hợp bị kích ứng.

Theo các chuyên gia y tế, các loại mỹ phẩm kém chất lượng thường chứa các thành phần như hydroquinone, corticoid. Đây là những thành phần có chức năng làm tẩy da mạnh nhưng gây rất nhiều phản ứng phụ nguy hiểm. Chất hydroquinone nồng độ cao đã bị cấm sử dụng trong các sản phẩm mỹ phẩm chăm sóc da ở các nước trên thế giới. Còn corticoid có thể khiến da bị bào mòn, teo da. Vì vậy, trước khi sử dụng bất kỳ loại mỹ phẩm nào, người sử dụng cần tìm hiểu kỹ xuất xứ, nguồn gốc rõ ràng tại những cửa hàng uy tín.  

Tác hại của sử dụng mỹ phẩm giả, kém chất lượng

Kích ứng da

Mỹ phẩm giả thường không có những chất bảo vệ da hoặc thành phần không được nghiên cứu kỹ càng dễ dẫn đến việc chúng phản ứng với nhau gây kích ứng da. Các dấu hiệu thường thấy khi da bị kích ứng với mỹ phẩm là sau khi sử dụng vài phút hoặc nhiều giờ, người dùng bắt đầu có các biểu hiện như ngứa, nổi mẩn đỏ, cảm giác châm chích, bỏng rát, sưng phù, nổi mụn, bóng nước, bong vảy da... 

Gây hại các cơ quan trong cơ thể

Không ít bác sĩ chuyên khoa đã cảnh báo về các loại mỹ phẩm giả có chứa kim loại nặng hoặc thủy ngân. Các nguyên tố này gây biến đổi các tế bào dẫn đến u bướu hay ung thư da, gây rối loạn nội tiết, các bệnh về tim mạch, các bệnh về thần kinh và não.

Theo các bác sĩ, ngay khi gặp phải các tác hại của việc sử dụng mỹ phẩm kém chất lượng, hãy ngừng sử dụng và đến bác sĩ da liễu để điều trị. Đặc biệt, không nên tự mua thuốc về bôi chữa trị dị ứng mỹ phẩm vì sẽ khiến tình trạng dị ứng phức tạp hơn và khó kiểm soát.

Những loại mỹ phẩm tuyệt đối không được tiếp xúc với da mặt

Những loại mỹ phẩm tuyệt đối không được tiếp xúc với da mặt

Làn da là bảo bối vô cùng quan trọng của người phụ nữ, vì vậy chăm sóc và bảo vệ da là điều vô cùng quan trọng để tránh bị kích ứng và tổn thương không đáng có

Xem thêm
Từ khóa:   mỹ phẩm giả khôi phục da sau kích ứng dị ứng với mỹ phẩm

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 29 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 39 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Tâm sự gia đình 3 giờ 59 phút trước
Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 29 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 34 phút trước
Nỗi lòng người mẹ trẻ chấp nhận nhẫn nhịn vì thương con trước thái độ tàn nhẫn của chồng

Nỗi lòng người mẹ trẻ chấp nhận nhẫn nhịn vì thương con trước thái độ tàn nhẫn của chồng

Tâm sự Eva 4 giờ 59 phút trước
Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ