Những ngày cận Tết, nhiều chị em đã không ngần ngại lựa chọn những phương pháp làm đẹp “siêu tốc” để đón năm mới, dẫn đến tình trạng dị ứng mỹ phẩm.

Mới đây, Khoa Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng BV Bạch Mai (Hà Nội) cho biết, những ngày gần đây, các bác sĩ liên tục tiếp nhận các trường hợp đến khám do dị ứng mỹ phẩm và dùng “thuốc” làm đẹp. Nhìn chung, các bệnh nhân đến khám ở Khoa Dị ứng có rất nhiều trường hợp cùng chung triệu chứng như sau khi dùng mỹ phẩm từ 1-2 tuần (hoặc trong vòng 1 tháng) thì bị mụn nhiều, sạm da, khô da, phù mí mắt, căng da, ngứa ngáy, đỏ rát vùng da...

Sử dụng mỹ phẩm trôi nổi khiến chị em 'dở khóc dở cười' với làn da của mình - Ảnh: Báo Sức Khỏe và Đời Sống Điều đáng nói những loại mỹ phẩm gây dị ứng cho các nạn nhân đa phần đều là của những hãng tên tuổi, nhưng lại được mua từ nguồn hàng xách tay từ Đài Loan, Trung Quốc, Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản... không có tem mác nhập khẩu cũng như hóa đơn bán hàng. Trước tình trạng này, các bác sĩ chuyên môn khuyến cáo, để phòng ngừa tình trạng dị ứng mỹ phẩm cũng như sử dụng mỹ phẩm đạt hiệu quả tốt nhất, người dùng nên cẩn thận cả quá trình lựa chọn lẫn sử dụng sản phẩm từ nơi chắc chắn uy tín. Đồng thời, tự trang bị cho bản thân cách xử lý nếu gặp phải trường hợp bị kích ứng.

Theo các chuyên gia y tế, các loại mỹ phẩm kém chất lượng thường chứa các thành phần như hydroquinone, corticoid. Đây là những thành phần có chức năng làm tẩy da mạnh nhưng gây rất nhiều phản ứng phụ nguy hiểm. Chất hydroquinone nồng độ cao đã bị cấm sử dụng trong các sản phẩm mỹ phẩm chăm sóc da ở các nước trên thế giới. Còn corticoid có thể khiến da bị bào mòn, teo da. Vì vậy, trước khi sử dụng bất kỳ loại mỹ phẩm nào, người sử dụng cần tìm hiểu kỹ xuất xứ, nguồn gốc rõ ràng tại những cửa hàng uy tín. Tác hại của sử dụng mỹ phẩm giả, kém chất lượng Kích ứng da Mỹ phẩm giả thường không có những chất bảo vệ da hoặc thành phần không được nghiên cứu kỹ càng dễ dẫn đến việc chúng phản ứng với nhau gây kích ứng da. Các dấu hiệu thường thấy khi da bị kích ứng với mỹ phẩm là sau khi sử dụng vài phút hoặc nhiều giờ, người dùng bắt đầu có các biểu hiện như ngứa, nổi mẩn đỏ, cảm giác châm chích, bỏng rát, sưng phù, nổi mụn, bóng nước, bong vảy da... Gây hại các cơ quan trong cơ thể Không ít bác sĩ chuyên khoa đã cảnh báo về các loại mỹ phẩm giả có chứa kim loại nặng hoặc thủy ngân. Các nguyên tố này gây biến đổi các tế bào dẫn đến u bướu hay ung thư da, gây rối loạn nội tiết, các bệnh về tim mạch, các bệnh về thần kinh và não. Theo các bác sĩ, ngay khi gặp phải các tác hại của việc sử dụng mỹ phẩm kém chất lượng, hãy ngừng sử dụng và đến bác sĩ da liễu để điều trị. Đặc biệt, không nên tự mua thuốc về bôi chữa trị dị ứng mỹ phẩm vì sẽ khiến tình trạng dị ứng phức tạp hơn và khó kiểm soát.

Những loại mỹ phẩm tuyệt đối không được tiếp xúc với da mặt Làn da là bảo bối vô cùng quan trọng của người phụ nữ, vì vậy chăm sóc và bảo vệ da là điều vô cùng quan trọng để tránh bị kích ứng và tổn thương không đáng có

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lam-dep-sieu-toc-bang-my-pham-xach-tay-de-don-tet-nhieu-chi-em-nhan-lay-hau-qua-khon-luong-395614.html