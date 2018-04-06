Dùng dầu ô liu dưỡng da mặt theo cách này, cả đời không cần đến mỹ phẩm đắt tiền

Loại dầu tự nhiên này là nguồn cung cấp độ ẩm dồi dào, do đó, dùng chúng để dưỡng da thường xuyên giúp duy trì sự cân bằng, hỗ trợ lưu giữ độ đàn hồi, mịn màng của làn da.

Dầu ô liu là một trong những nguyên liệu tự nhiên có tác dụng dưỡng da toàn diện. Do đó, để sở hữu làn da, nhan sắc khỏe đẹp không tì vết, hãy áp dụng các phương pháp, công thức từ dầu ô liu dưới đây.

Trong loại dầu tự nhiên này có rất nhiều khoáng chất có vai trò tái tạo tế bào mới giúp làn da luôn trắng mịn, tươi tắn.

Lượng chất kháng khuẩn, chống viêm trong dầu ô liu tiêu diệt triệt để các tác nhân gây nên mụn, đồng thời ngăn ngừa mẩn ngứa, viêm nang lông vượt trội.

Ngoài ra, chất chống oxy hóa trong dầu ô liu làm chậm quá trình lão hóa, kéo căng nếp nhăn, xóa mờ nám, tàn nhang cực nhanh.

Cách dùng dầu ô liu dưỡng da mặt

Mát xa da mặt

Mát xa là một trong những phương pháp tác động từ bên ngoài giúp ngăn ngừa lão hóa và duy trì độ đàn hồi trên da vượt trội.

Khi kết hợp với dầu ô liu, nguồn dưỡng chất tự nhiên thông qua quá trình mát xa sẽ thẩm thấu vào sâu bên trong lỗ chân lông, nhờ đó, hiệu quả được nâng cao hơn rất nhiều lần.

Việc bạn cần thực hiện là chuẩn bị 2 muỗng canh dầu ô liu, 2 lát chanh tươi và 1 muỗng canh đường. Đầu tiên, vắt nước chanh trộn đều với đường vào chiếc bát nhỏ, dùng hỗn hợp này để tẩy tế bào chết cho da trước. Tiếp đó, rửa mặt với nước mát, lau khô rồi thoa đều dầu ô liu lên.

Không chỉ dưỡng trắng da mặt, mát xa bằng dầu ô liu còn xóa mờ nếp nhăn, thâm nám, tàn nhang và ngăn ngừa lão hóa vượt trội - Ảnh: Internet

Dùng đầu ngón tay mát xa nhẹ nhàng theo chuyển động tròn, đồng thời ấn nhẹ. Thực hiện đến khi dầu ô liu trên da hơi khô thì dừng lại, giữ thêm khoảng 10 phút nữa thì vệ sinh sạch là hoàn thành.

Đắp mặt nạ dầu ô liu và Vitamin E

Nguyên liệu cần có:

- 1 muỗng canh dầu ô liu

- 1 viên Vitamin E

- 1 muỗng canh sữa chua

Cách thực hiện:

Trích Vitamin E vào chiếc bát nhỏ, thêm dầu ô liu, sữa chua vào và trộn đều. Sau khi rửa sạch da mặt thì thoa đều hỗn hợp vừa thực hiện lên, xoa quanh mặt nhẹ nhàng. Nằm yên thư giãn khoảng 10 - 15 phút thì vệ sinh sạch là hoàn thành.

Mặt nạ dưỡng da mặt bằng dầu ô liu, Vitamin E và sữa chua - Ảnh: Internet

Ngoài khả năng dưỡng da mặt vượt trội, dầu ô liu còn mang đến nhiều tác dụng trong việc chăm sóc, phục hồi mái tóc xơ rối, chẽ ngọn, gãy rụng hiệu nghiệm.

Với hai phương pháp chăm sóc làn da từ dầu ô liu trên, bạn nên thực hiện 2 lần mỗi tuần để đạt được hiệu quả tối ưu.