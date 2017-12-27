Tác dụng như 'thần dược' của dầu ô liu khiến hàng tá loại mỹ phẩm 'chào thua'

Dầu ô liu chứa hàm lượng lớn vitamin E, A, K... cùng hàng loạt axit amin, khoáng chất không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn có tác dụng dưỡng da, chăm sóc tóc vô cùng hiệu quả. Bài viết dưới đây sẽ điểm qua những tác dụng nổi bật của dầu ô liu.

Cách thực hiện:

Lấy thịt bơ chín cho vào chiếc bát nhỏ, dùng muỗng nghiền nhuyễn mịn. Tiếp đó, thêm dầu ô liu đã chuẩn bị vào rồi trộn đều đến khi tạo thành hỗn hợp đồng nhất thì có thể sử dụng.

Dầu ô liu có tác dụng dưỡng dài tóc tuyệt vời - Ảnh: Internet

Tiếp theo, làm ướt tóc với nước ấm, thoa đều hỗn hợp dầu ô liu và bơ chín lên, chú ý đến phần ngọn tóc. Dùng khăn bông mềm tủ kín và ủ tóc trong khoảng 15 – 20 phút thì gội sạch với nước mát là hoàn thành.

Ngoài dưỡng dài, dầu ô liu còn có tác dụng phục hồi tóc khô xơ, chẻ ngọn - Ảnh: Internet

Dầu ô liu có tác dụng dưỡng mi

Nguyên liệu cần có:

- Dầu ô liu

- Vài giọt tinh dầu bưởi

- Lọ mascara cũ

Cách thực hiện:

Trộn đều dầu ô liu và tinh dầu bưởi đã chuẩn bị, cho vào lọ mascara cũ đã vệ sinh sạch sẽ.

Hỗn hợp dầu ô liu và tinh dầu bưởi có tác dụng dưỡng dài mi nhanh chóng - Ảnh: Internet

Mỗi ngày bạn dùng mascara từ dầu ô liu chuốt lên mi khoảng 3 – 4 lần, kiên trì trong khoảng 1 tuần lông mi sẽ dài và cong đến bất ngờ.

Kiên trì chuốt mascara từ dầu ô liu mỗi ngày, hiệu quả đạt được sau 1 tuần sẽ khiến bạn bất ngờ - Ảnh: Internet

Tác dụng dưỡng da của dầu ô liu

Nguyên liệu cần có:

- 1 lòng trắng trứng gà

- 1 muỗng canh dầu ô liu

- Vài giọt nước cốt chanh

Cách thực hiện:

Cho dầu ô liu, lòng trắng trứng gà và nước cốt chanh vào chiếc bát nhỏ, dùng muỗng trộn đều đến khi tất cả các nguyên liệu hòa lẫn vào nhau.

Mặt nạ dầu ô liu, nước cốt chanh và lòng trắng trứng có tác dụng trẻ hóa da - Ảnh: Internet

Vệ sinh da mặt thật sạch, thoa đều hỗn hợp vừa thực hiện lên, dùng đầu ngón tay ấn nhẹ từ trán xuống cằm khoảng 2 phút. Sau đó, nằm thư giãn thêm 10 – 15 phút nữa thì rửa lại bằng nước lạnh là hoàn thành.

Tác dụng dưỡng da "thần kỳ" của dầu ô liu khiến phụ nữ tin dùng - Ảnh: Internet

Mặt nạ từ dầu ô liu này có tác dụng dưỡng da trắng mịn, mờ nếp nhăn, xóa thâm nám hiệu quả.

*Lưu ý khi dùng dầu ô liu:

- Đặt dầu ô liu ở nơi thoáng mát, tránh ánh nắng mặt trời. Khi thời tiết quá nóng, bạn nên bảo quản chúng trong ngăn mát tủ lạnh.

- Hạn sử dụng của dầu ô liu là 3 tháng.

- Dầu ô liu có tác dụng dưỡng ẩm tốt cho da khô, tuy nhiên, nếu sở hữu da mụn, nhờn bạn cần tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi dùng.

Sau khi đã tường tận những tác dụng của dầu ô liu trên, bạn hãy sử dụng chúng đúng cách để đạt được hiệu quả như mong muốn.