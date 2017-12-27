Tác dụng như 'thần dược' của dầu ô liu khiến hàng tá loại mỹ phẩm 'chào thua'

Chăm sóc da 27/12/2017 15:31

Dưới đây là những tác dụng mà dầu ô liu mang đến cho làn da, mái tóc của phụ nữ. Có thể thấy, loại dầu tự nhiên này không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn có công dụng cải thiện nhan sắc nhanh chóng.

Dầu ô liu chứa hàm lượng lớn vitamin E, A, K... cùng hàng loạt axit amin, khoáng chất không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn có tác dụng dưỡng da, chăm sóc tóc vô cùng hiệu quả. Bài viết dưới đây sẽ điểm qua những tác dụng nổi bật của dầu ô liu.

Tác dụng dưỡng dài tóc của dầu ô liu

Nguyên liệu cần có:

- 3 muỗng canh dầu ô liu

- 1 quả bơ chín

Cách thực hiện:

Lấy thịt bơ chín cho vào chiếc bát nhỏ, dùng muỗng nghiền nhuyễn mịn. Tiếp đó, thêm dầu ô liu đã chuẩn bị vào rồi trộn đều đến khi tạo thành hỗn hợp đồng nhất thì có thể sử dụng.

Tác dụng như 'thần dược' của dầu ô liu khiến hàng tá loại mỹ phẩm 'chào thua' - Ảnh 1
Dầu ô liu có tác dụng dưỡng dài tóc tuyệt vời - Ảnh: Internet

Tiếp theo, làm ướt tóc với nước ấm, thoa đều hỗn hợp dầu ô liu và bơ chín lên, chú ý đến phần ngọn tóc. Dùng khăn bông mềm tủ kín và ủ tóc trong khoảng 15 – 20 phút thì gội sạch với nước mát là hoàn thành.

Tác dụng như 'thần dược' của dầu ô liu khiến hàng tá loại mỹ phẩm 'chào thua' - Ảnh 2
Ngoài dưỡng dài, dầu ô liu còn có tác dụng phục hồi tóc khô xơ, chẻ ngọn - Ảnh: Internet

Dầu ô liu có tác dụng dưỡng mi

Nguyên liệu cần có:

- Dầu ô liu

- Vài giọt tinh dầu bưởi

- Lọ mascara cũ

Cách thực hiện:

Trộn đều dầu ô liu và tinh dầu bưởi đã chuẩn bị, cho vào lọ mascara cũ đã vệ sinh sạch sẽ. 

Tác dụng như 'thần dược' của dầu ô liu khiến hàng tá loại mỹ phẩm 'chào thua' - Ảnh 3
Hỗn hợp dầu ô liu và tinh dầu bưởi có tác dụng dưỡng dài mi nhanh chóng - Ảnh: Internet

Mỗi ngày bạn dùng mascara từ dầu ô liu chuốt lên mi khoảng 3 – 4 lần, kiên trì trong khoảng 1 tuần lông mi sẽ dài và cong đến bất ngờ.

Tác dụng như 'thần dược' của dầu ô liu khiến hàng tá loại mỹ phẩm 'chào thua' - Ảnh 4
Kiên trì chuốt mascara từ dầu ô liu mỗi ngày, hiệu quả đạt được sau 1 tuần sẽ khiến bạn bất ngờ - Ảnh: Internet

Tác dụng dưỡng da của dầu ô liu

Nguyên liệu cần có:

- 1 lòng trắng trứng gà

- 1 muỗng canh dầu ô liu

- Vài giọt nước cốt chanh

Cách thực hiện:

Cho dầu ô liu, lòng trắng trứng gà và nước cốt chanh vào chiếc bát nhỏ, dùng muỗng trộn đều đến khi tất cả các nguyên liệu hòa lẫn vào nhau.

Tác dụng như 'thần dược' của dầu ô liu khiến hàng tá loại mỹ phẩm 'chào thua' - Ảnh 5
Mặt nạ dầu ô liu, nước cốt chanh và lòng trắng trứng có tác dụng trẻ hóa da - Ảnh: Internet

Vệ sinh da mặt thật sạch, thoa đều hỗn hợp vừa thực hiện lên, dùng đầu ngón tay ấn nhẹ từ trán xuống cằm khoảng 2 phút. Sau đó, nằm thư giãn thêm 10 – 15 phút nữa thì rửa lại bằng nước lạnh là hoàn thành.

Tác dụng như 'thần dược' của dầu ô liu khiến hàng tá loại mỹ phẩm 'chào thua' - Ảnh 6
Tác dụng dưỡng da "thần kỳ" của dầu ô liu khiến phụ nữ tin dùng - Ảnh: Internet

Mặt nạ từ dầu ô liu này có tác dụng dưỡng da trắng mịn, mờ nếp nhăn, xóa thâm nám hiệu quả.

*Lưu ý khi dùng dầu ô liu:

- Đặt dầu ô liu ở nơi thoáng mát, tránh ánh nắng mặt trời. Khi thời tiết quá nóng, bạn nên bảo quản chúng trong ngăn mát tủ lạnh.

- Hạn sử dụng của dầu ô liu là 3 tháng. 

- Dầu ô liu có tác dụng dưỡng ẩm tốt cho da khô, tuy nhiên, nếu sở hữu da mụn, nhờn bạn cần tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi dùng.

Sau khi đã tường tận những tác dụng của dầu ô liu trên, bạn hãy sử dụng chúng đúng cách để đạt được hiệu quả như mong muốn.

Trộn 1 thìa muối với dầu gội, mẹo xuất sắc khiến cả đàn ông lẫn phụ nữ đều ầm ầm làm theo

Trộn 1 thìa muối với dầu gội, mẹo xuất sắc khiến cả đàn ông lẫn phụ nữ đều ầm ầm làm theo

Chỉ bằng nguyên liệu quen thuộc có sẵn trong nhà, mái tóc xơ rối, chẻ ngọn sẽ trở nên bồng bềnh, suôn mượt một cách tự nhiên.

Xem thêm
Từ khóa:   dầu ô liu tác dụng của dầu ô liu tác dụng của dầu ô liu với da dưỡng dài mi bằng dầu ô liu dưỡng da bằng dầu ô liu

TIN MỚI NHẤT

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Tâm sự gia đình 1 giờ 20 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Lý Nhược Đồng tái hiện nét đẹp Tiểu Long Nữ, khán giả bồi hồi nhớ 'Thần điêu đại hiệp'

Lý Nhược Đồng tái hiện nét đẹp Tiểu Long Nữ, khán giả bồi hồi nhớ 'Thần điêu đại hiệp'

Sao quốc tế 1 giờ 50 phút trước
Hai người mất tích sau khi một chiếc trực thăng chở 7 hành khách rơi xuống hồ

Hai người mất tích sau khi một chiếc trực thăng chở 7 hành khách rơi xuống hồ

Video 1 giờ 50 phút trước
Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Đời sống 2 giờ 5 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Tâm sự 2 giờ 20 phút trước
Từ phát ngôn của Phạm Băng Băng, tranh luận về AI và tương lai nghề diễn nóng trở lại

Từ phát ngôn của Phạm Băng Băng, tranh luận về AI và tương lai nghề diễn nóng trở lại

Sao quốc tế 2 giờ 23 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, ngũ hành tương sinh, cát thần trợ mệnh, 3 con giáp 'hưởng trọn lộc trời', tiền vào như nước, phúc lộc không bao giờ vơi

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, ngũ hành tương sinh, cát thần trợ mệnh, 3 con giáp 'hưởng trọn lộc trời', tiền vào như nước, phúc lộc không bao giờ vơi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/10-16/10/2026), 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/10-16/10/2026), 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
'Đội bóng nữ Kungfu' của Châu Tinh Trì được kỳ vọng đạt doanh thu hơn 240 triệu NDT

'Đội bóng nữ Kungfu' của Châu Tinh Trì được kỳ vọng đạt doanh thu hơn 240 triệu NDT

Sao quốc tế 2 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang