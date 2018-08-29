Dù lười vẫn phải thực hiện 3 bước chăm sóc này mỗi ngày để se khít lỗ chân lông giúp làn da căng mịn sau 1 tuần

Chăm sóc da 29/08/2018 11:02

Để se khít lỗ chân lông to, lấy lại làn da căng mịn, trắng hồng, bạn cần phải thực hiện các bước chăm sóc khoa học mỗi ngày.

Lỗ chân lông lớn khiến da mặt trông xỉn màu, nhiều dầu nhờn. Tình trạng này còn tạo điều kiện để bụi bẩn tích tụ gây ra mụn cám, mụn đầu đen, nặng hơn là mụn trứng cá, viêm, kích ứng. Đặc biệt, khi trang điểm, các loại mỹ phẩm, kem che khuyết điểm sẽ lắng xuống lỗ chân lông khiến tình trạng da ngày càng trầm trọng hơn. 

Để se khít các lỗ chân lông, dưới đây là các bước chăm sóc hàng ngày giúp làn da mềm mịn hơn sau khoảng 1 tuần. 

Bước 1: Làm sạch sâu hai lần mỗi ngày

Như đã nói phía trên, lỗ chân lông càng to càng tạo điều kiện thuận lợi để vi khuẩn, bụi bẩn, bã nhờ xâm nhập ngược vào da. Từ đây khiến sức khỏe làn da tổn thương, đồng thời gây ra mụn, kích ứng, viêm ngứa cực kỳ nguy hại.

Chính vì vậy mà công đoạn làm sạch cực kỳ quan trọng đối với những người sở hữu làn da có lỗ chân lông to

Mỗi ngày, bạn cần phải rửa mặt sạch sâu 2 lần vào buổi sáng và buổi tối trước khi đi ngủ.

Dù lười vẫn phải thực hiện 3 bước chăm sóc này mỗi ngày để se khít lỗ chân lông giúp làn da căng mịn sau 1 tuần - Ảnh 1
Làm sạch là bước chăm sóc tối quan trọng đối với da mặt có lỗ chân lông to - Ảnh: Internet

Đầu tiên, lấy nước sôi đổ đầy chiếc bát lớn, dùng khăn bông lớn xông mặt khoảng 5 - 7 phút. Lấy bông tẩy trang lau nhẹ nhàng để lấy đi cặn bã từ lỗ chân lông tiết ra. Kế đó, dùng sữa rửa mặt hoặc tinh dầu tự nhiên thoa đều khắp da, dùng đầu ngón tay mát xa theo chuyển động tròn 2 phút. Cuối cùng, rửa sạch bằng nước mát. 

Lưu ý, nếu trang điểm, bạn cần tẩy trang kỹ càng trước khi thực hiện làm sạch sâu.

Bước 2: Đắp mặt nạ 

Theo Stylecraze, các nguyên liệu như bột yến mạch, chanh, mật ong, bột besan, đu đủ, sữa chua, bột trà xanh, cà chua chín... mang đến tác dụng se khít lỗ chân lông cực kỳ tuyệt vời. 

Mỗi tối, trước khi đi ngủ khoảng 2 giờ đồng hồ, bạn có thể sử dụng các nguyên liệu tự nhiên trên để đắp mặt nạ khoảng 10 - 15 phút. 

Dù lười vẫn phải thực hiện 3 bước chăm sóc này mỗi ngày để se khít lỗ chân lông giúp làn da căng mịn sau 1 tuần - Ảnh 2
Đối với bất kỳ loại da nào, kể cả da có lỗ chân lông to, đắp mặt nạ là bước chăm sóc bắt buộc để duy trì vẻ đẹp - Ảnh: Internet

Bước 3: Dùng serum, lotion 

Serum và lotion là hai dung dịch cấp ẩm, dưỡng chất phục hồi lại các chỉ số trên da mặt. Hai loại mỹ phẩm này cân bằng độ ẩm, độ pH giúp kiểm soát lượng dầu nhờn tiết ra trên da có lỗ chân lông to. Nhờ đó, tình trạng bóng dầu giảm dần, lỗ chân lông hạn chế mở rộng. 

Sau khi đắp mặt nạ, không nên lau mặt quá khô, lúc da vẫn còn ẩm bạn cần thoa đều serum lên. Với serum, bạn có thể chọn các dòng phù hợp chẳng hạn serum vitamin C nhằm điều trị mụn. 

Dù lười vẫn phải thực hiện 3 bước chăm sóc này mỗi ngày để se khít lỗ chân lông giúp làn da căng mịn sau 1 tuần - Ảnh 3
Chăm chỉ cấp ẩm đầy đủ mỗi ngày, các lỗ chân lông sẽ được se khít đáng kể, đồng thời da mặt cũng trắng lên trông thấy - Ảnh: Internet

Khi serum đã khô tự nhiên trên da, bạn tiếp tục thoa lotion, sau đó, dùng tay vỗ nhẹ khắp mặt là hoàn thành. 

Trên đây là 3 bước chăm sóc bắt buộc mỗi ngày mà bạn cần thực hiện để nhanh chóng se khít các lỗ chân lông giúp làn da mềm mịn, căng mướt. 

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