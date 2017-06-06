Đắp mặt nạ cà rốt mỗi ngày, đẩy lùi lão hóa đến 10 năm

Chăm sóc da 06/06/2017 14:10

Không chỉ là một loại thực phẩm bổ ích đối với sức khỏe, cà rốt còn có khả năng đẩy lùi lão hóa da vô cùng hiệu nghiệm.

Theo Boldsky, cà rốt là nguồn cung cấp vitamin và chất chống oxy hóa dồi dào giúp ngăn ngừa các dấu hiệu của lão hóa da như nám, tàn nhang, đốm nâu vô cùng hữu hiệu.  Bên cạnh đó, nguồn vitamin dồi dào chứa trong loại củ này có khả năng chống lại tác hại từ môi trường bên ngoài từ đó ngăn ngừa các vấn đề về da như mụn trứng cá, mụn nhọt, viêm da một cách tối ưu. Ngoài ra, dùng mặt nạ cà rốt thường xuyên còn giúp dưỡng trắng, giữ ẩm cho da. 

Hãy tham khảo 3 công thức đẩy lùi lão hóa da từ cà rốt dưới đây:

Kết hợp cà rốt với mật ong

Nguyên liệu cần có: 

- ½ củ cà rốt

- 1 muỗng canh mật ong

Cách thực hiện:

Cho cà rốt vào máy xay nhuyễn rồi cho vào 1 chiếc bát nhỏ. Sau đó, thêm 1 muỗng canh mật ong vào rồi khuấy đều đến khi tạo thành hỗn hợp đồng nhất. 

Mặt nạ <a target='_blank' href='https://www.phunuvagiadinh.vn/chong-lao-hoa.topic'>chống lão hóa</a> da với cà rốt và mật ong - Ảnh: Internet
Mặt nạ chống lão hóa da với cà rốt và mật ong - Ảnh: Internet

Đầu tiên, rửa sạch da mặt bằng nước ấm để loại bỏ bụi bẩn và bã nhờn trong lỗ chân lông. Sau đó, thoa đều hỗn hợp vừa thực hiện lên da mặt khoảng 15 phút thì rửa lại với nước lạnh để se khít lỗ chân lông.

Kết hợp cà rốt và lòng trắng trứng

Nguyên liệu cần có:

- 2 muỗng canh cà rốt băm nhuyễn

- 1 lòng trắng trứng

Cách thực hiện: 

Trộn đều cà rốt và lòng trắng trừng vào 1 chiếc bát nhỏ. Sau đó, thoa đều lên da mặt, đồng thời mát xa nhẹ nhàng theo chiều kim đồng hồ khoảng 2 – 3 phút. Đến khi hỗn hợp khô hoàn toàn thì rửa lại với nước ấm.

Công thức mặt nạ ngăn ngừa lão hóa da với cà rốt và lòng trắng trứng - Ảnh: Internet
Công thức mặt nạ ngăn ngừa lão hóa da với cà rốt và lòng trắng trứng - Ảnh: Internet

Kết hợp cà rốt và nước cốt chanh

Nguyên liệu cần có:

- 1 muỗng cà rốt băm nhuyễn

- 1 muỗng canh nước cốt chanh

Cách thực hiện:

Trộn đều tất cả các nguyên liệu đã chuẩn bị vào 1 chiếc bát nhỏ. Thoa đều lên khắp da mặt và cổ trong khoảng 20 phút thì rửa lại với nước. 

Ngăn ngừa lão hóa da với hỗn hợp cà rốt và nước cốt chanh - Ảnh: Internet
Ngăn ngừa lão hóa da với hỗn hợp cà rốt và nước cốt chanh - Ảnh: Internet

Ngoài ra, để đạt được hiệu quả tối ưu nhất bạn có thể bổ sung cà rốt vào khẩu phần ăn mỗi ngày. 

Bí quyết rửa mặt giúp ngăn chặn mọi dấu hiệu lão hóa cho từng loại da

Bí quyết rửa mặt giúp ngăn chặn mọi dấu hiệu lão hóa cho từng loại da

Bạn sẽ không thể ngờ nổi chỉ với công đoạn làm sạch da đơn thuần mà cũng có thể ngăn chặn mọi dấu hiệu lão hóa, hư tổn giúp làn da luôn tươi trẻ mịn màng.

Xem thêm
Từ khóa:   chống lão hóa mặt nạ ngăn ngừa lão hóa với cà rốt làm đẹp với cà rốt

TIN MỚI NHẤT

Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Dinh dưỡng 1 giờ 11 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Video 2 giờ 11 phút trước
Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 11 phút trước
Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Video 4 giờ 11 phút trước
Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Video 5 giờ 11 phút trước
Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 6 giờ 11 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ