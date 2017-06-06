Theo Boldsky, cà rốt là nguồn cung cấp vitamin và chất chống oxy hóa dồi dào giúp ngăn ngừa các dấu hiệu của lão hóa da như nám, tàn nhang, đốm nâu vô cùng hữu hiệu. Bên cạnh đó, nguồn vitamin dồi dào chứa trong loại củ này có khả năng chống lại tác hại từ môi trường bên ngoài từ đó ngăn ngừa các vấn đề về da như mụn trứng cá, mụn nhọt, viêm da một cách tối ưu. Ngoài ra, dùng mặt nạ cà rốt thường xuyên còn giúp dưỡng trắng, giữ ẩm cho da.

- ½ củ cà rốt

- 1 muỗng canh mật ong

Cách thực hiện:

Cho cà rốt vào máy xay nhuyễn rồi cho vào 1 chiếc bát nhỏ. Sau đó, thêm 1 muỗng canh mật ong vào rồi khuấy đều đến khi tạo thành hỗn hợp đồng nhất.

Đầu tiên, rửa sạch da mặt bằng nước ấm để loại bỏ bụi bẩn và bã nhờn trong lỗ chân lông. Sau đó, thoa đều hỗn hợp vừa thực hiện lên da mặt khoảng 15 phút thì rửa lại với nước lạnh để se khít lỗ chân lông.

Kết hợp cà rốt và lòng trắng trứng

Nguyên liệu cần có:

- 2 muỗng canh cà rốt băm nhuyễn

- 1 lòng trắng trứng

Cách thực hiện:

Trộn đều cà rốt và lòng trắng trừng vào 1 chiếc bát nhỏ. Sau đó, thoa đều lên da mặt, đồng thời mát xa nhẹ nhàng theo chiều kim đồng hồ khoảng 2 – 3 phút. Đến khi hỗn hợp khô hoàn toàn thì rửa lại với nước ấm.

Kết hợp cà rốt và nước cốt chanh

Nguyên liệu cần có:

- 1 muỗng cà rốt băm nhuyễn

- 1 muỗng canh nước cốt chanh

Cách thực hiện:

Trộn đều tất cả các nguyên liệu đã chuẩn bị vào 1 chiếc bát nhỏ. Thoa đều lên khắp da mặt và cổ trong khoảng 20 phút thì rửa lại với nước.

Ngoài ra, để đạt được hiệu quả tối ưu nhất bạn có thể bổ sung cà rốt vào khẩu phần ăn mỗi ngày.