Da trắng lên đáng kể nhờ công thức tẩy tế bào chết rẻ tiền từ dâu tây

Chăm sóc da 06/05/2018 09:40

Vài quả dâu tây tươi và những nguyên liệu sẵn có trong bếp, chỉ mất 5 phút để bạn có thể hoàn thành các bước tẩy tế bào chết cực hiệu quả giúp da trắng bật tông đón hè.

Mọng nước, thơm ngon là những tính từ sống động miêu tả rõ nhất sức hấp dẫn của quả dâu tây khi mùa hè tới. Ngoài sự ngon miệng mà dâu tây đem lại thì loại quả này cũng rất hữu ích trong làm đẹp, đặc biệt là khả năng tẩy tế bào chết rất tốt.

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Dâu tây rất phổ biến trong làm đẹp với khả năng làm trắng da vượt trội - Ảnh: Internet

Công dụng của quả dâu tây trong dưỡng da

Dâu tây chứa axit ellagic với tỉ lệ cao, giữ cho collagen không bị phá vỡ các liên kết, từ đó có thể ngăn ngừa sự xuất hiện của các nếp nhăn và giúp cho da luôn mịn màng, săn chắc. Ngoài ra, hàm lượng chất chống oxy hóa của dâu tây tạo thành lớp màng bảo vệ da, chống lại các gốc tự do gây hại.

Vitamin C có trong dâu tây có tác dụng làm sáng và đều màu da. Nếu thường xuyên tẩy tế bào chết cho mặt bằng dâu tây, da bạn sẽ được làm sạch sâu và loại bỏ mụn. Mặt nạ dâu tây không chỉ làm trắng da mà còn giúp tăng cường tái tạo các tế bào mới.

Da trắng lên đáng kể nhờ công thức tẩy tế bào chết rẻ tiền từ dâu tây - Ảnh 2

Dâu tây có khả năng tẩy tế bào chết cho da một cách dịu nhẹ và nâng tông da tự nhiên - Ảnh: Internet

Không phải ngẫu nhiên mà dâu tây trở thành một thành phần chính trong nhiều sản phẩm làm đẹp trên thị trường hiện nay. Mùi hương thơm tự nhiên và những công dụng tuyệt vời của dâu tây là lời giải cho mọi vấn đề về làn da của phụ nữ.

Tự làm tẩy tế bào chết cho da mặt bằng dâu tây

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

- 100g dâu tây tươi

- Nước cốt chanh

- Sữa bột hoặc bột gạo

Cách làm tẩy tế bào chết dâu tây:

- Dâu tây rửa sạch, bỏ lá và cuống, sau đó đem xay nhuyễn bằng máy xay sinh tố

- Thêm vào dâu tây xay 1 thìa cà phê nước cốt chanh và 2 thìa cà phê sữa bột

- Trộn đều các nguyên liệu đến khi hỗn hợp sánh lại, không còn vón cục

Da trắng lên đáng kể nhờ công thức tẩy tế bào chết rẻ tiền từ dâu tây - Ảnh 3

Tẩy tế bào chết với dâu tây đều đặn giúp da trắng mịn và sạch mụn - Ảnh: Internet

Quy trình tẩy tế bào chết với dâu tây:

- Trước hết, bạn cần rửa tay thật sạch, sau đó rửa mặt và cổ với nước ấm vừa phải để loại bỏ sơ qua lớp dầu thừa và bụi bẩn trên da. Đồng thời, bước này cũng giúp các lỗ chân lông nở ra một chút để việc loại bỏ tế bào chết diễn ra dễ dàng hơn

- Thoa hỗn hợp tẩy tế bào chết dâu tây vừa trộn lên trên da mặt và vùng cổ, thư giãn khoảng 15 phút để dâu tây hoạt động trên da

- Sau khoảng 3-5 phút, bạn nên xịt khoáng cho da để mặt nạ bớt khô và da được tiếp thêm độ ẩm

- Sau 15 phút đắp mặt nạ, bạn dùng 2 bàn tay massage nhẹ nhàng theo đường tròn để kích thích lưu thông máu. Thực hiện các động tác massage liên tục trong khoảng 2-3 phút và tập trung massage vào những vùng da thường xuyên có mụn đầu đen, sợ bã nhờn như vùng mũi, cằm và trán

- Vắt khoảng ½ quả chanh vào thau rửa mặt, xả nước ấm rồi rửa mặt, sau đó tráng sạch với nước lạnh

Để có thể thấy rõ những chuyển biến rõ rệt, bạn nên sử dụng đều đặn mặt nạ tẩy tế bào chết dâu tây 2-3 lần mỗi tuần vào buổi tối. Sau khi tẩy tế bào chết, bạn cũng cần phải dưỡng da để lỗ chân lông được thu nhỏ lại, hạn chế bụi bẩn bám vào da gây mụn.

Phụ nữ sẽ không còn lo mọc mụn nếu biết các cách làm đẹp bằng quả dâu tây dưới đây

Phụ nữ sẽ không còn lo mọc mụn nếu biết các cách làm đẹp bằng quả dâu tây dưới đây

Trong vô vàn các phương pháp làm đẹp bằng thành phần thiên nhiên thì quả dâu tây là nguyên liệu vừa dễ bảo quản lại vừa có nhiều tác dụng trong cách chăm sóc và làm sạch da hàng ngày. Sẽ thật thiếu sót nếu bạn bỏ qua những công dụng dưỡng da tuyệt vời từ quả dâu tây!

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