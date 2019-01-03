Da mặt bị mụn trứng cá dai dẳng, trị hoài không dứt, hãy áp dụng 4 lời khuyên từ chuyên gia nổi tiếng này

Hãy tham khảo ngay những lời khuyên bổ ích của Kristina Goldenberg - Chuyên gia da liễu từ Goldenberg, New York để nhanh chóng điều trị nhanh chóng mụn trứng cá, thâm sạm.

Mụn trứng cá xuất hiện ở bất cứ đâu cũng gây ra nhiều phiền toái. Vấn đề này sẽ trở nên khó chịu hơn trong mùa hè nóng nực khi độ ẩm, mồ hôi và kem chống nắng dày đặc làm tắc nghẽn lỗ chân lông, làm cho tình trạng mụn trở nên trầm trọng. Vậy làm thế nào để thoát khỏi mụn trứng cá và tránh sẹo thâm hiệu quả, nhanh chóng nhất?

"Khi mồ hôi bám trên da trong thời gian dài, chúng sẽ làm tắc nghẽn lỗ chân lông và khiến mụn trứng cá phát triển. Do đó, hãy tắm và làm sạch da cẩn thận sau khi tập luyện để cải thiện làn da" - Goldenberg giải thích.

Có nhiều cách để giảm thiểu mụn trứng cá. Chuyên gia Goldenberg chia sẻ: "Đối với những người tập thể dục hoặc chơi thể thao, tôi khuyên nên tắm ngay sau khi tập luyện xong".

Tuyến bã nhờn của làn da mắc mụn trứng cá hoạt động rất mạnh mẽ, do đó, làm sạch cẩn thận là điều quan trọng nhất - Ảnh: Internet

Tránh thực phẩm giàu đường

Làn da biểu hiện những gì bạn đã ăn và một số thực phẩm nhất định có thể gây ra sự mất cân bằng nội tiết tố và phá vỡ làn da.

Chuyên gia Goldenberg khuyên mọi người cần tránh chế độ ăn nhiều đường huyết. Thực phẩm có hàm lượng đường huyết cao bao gồm đường, bột mì, gạo, bánh mì, nhiều loại ngũ cốc ăn sáng, thậm chí một số loại trái cây như chuối, nho, dưa hấu.

Đường là thứ bạn nên cắt giảm đáng kể trong chế độ ăn uống hàng ngày để có sức khỏe tốt. Vì vậy, hạn chế đường tinh tế lẫn thực phẩm giàu đường là một cách để chống lại mụn trứng cá từ bên trong.

Sử dụng xà phòng chống khuẩn

Đối với những trường hợp bị mụn trứng cá nhẹ, bác sĩ da liễu Goldenberg khuyên bạn nên sử dụng xà phòng kháng khuẩn chứa benzoyl peroxide 5% hoặc PanOxyl wash trong khi tắm. Sau đó là dùng đến các loại kem dưỡng da dịu nhẹ.

Cô khuyên rằng chỉ nên thoa một lớp mỏng kem dưỡng ẩm không chứa dầu hàng ngày. Đối với các trường hợp từ trung bình đến nặng, hãy đến tham khảo lời khuyên từ các bác sĩ để đạt được hiệu quả tốt hơn.

Các chuyên gia khuyên người bị mụn trứng cá nên sử dụng xà phòng, sữa rửa mặt có chất kháng khuẩn - Ảnh: Internet

Lựa chọn mỹ phẩm

Bắt đầu điều trị mụn trứng cá trong khi tắm bằng cách sử dụng các sản phẩm làm sạch, xà phòng, tẩy tế bào chết có chứa 10% axit glycolic, 0,5% axit salicylic để làm mịn da.

Bên cạnh đó, kết hợp sử dụng các hỗn hợp mát xa từ tinh dầu jojoba trong khi tắm để tẩy tế bào chết và tái cấu trúc lại của làn da. Ngoài ra, có thể thêm các AHA làm bong tế da hư tổn, làm cho làn da mềm mại và sạch sẽ.

Loại sữa rửa mặt phù hợp nhất với làn da mắc mụn trứng cá là tạo thành bọt mịn, mềm và dịu nhẹ.

Cẩn thận chọn lựa mỹ phẩm đúng cách để phục hồi làn da mắc mụn trứng cá rất nhiều quả - Ảnh: Internet

Mụn trứng cá gây ảnh hưởng đến vẻ ngoài của phụ nữ, do đó, hãy nhanh chóng điều trị dứt điểm vấn đề này bằng những lời khuyên bổ ích từ chuyên gia da liễu nổi tiếng trên.