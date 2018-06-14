Da đen nhẻm vì nắng hè, áp dụng ngay 6 cách làm trắng cấp tốc này

Chăm sóc da 14/06/2018 14:51

Bạn vừa có chuyến du lịch đáng nhớ với thật nhiều kỉ niệm đẹp. Nhưng sau chuyến đi, làn da bỗng chốc đổi màu trở nên đen sạm. Đừng lo lắng, hãy áp dụng cách làm trắng da sau đây, kết quả sẽ cực kỳ tuyệt vời.

Tận dụng những nguyên liệu tự nhiên đơn giản, các công thức làm trắng da dưới đây vừa mang đến hiệu quả cao vừa an toàn, lành mạnh đối với mọi người.

1. Làm trắng da bằng chanh tươi

Chanh vốn là một nguyên liệu có đặc tính tẩy trắng tự nhiên, đặc biệt là với làn da bị rám nắng.

Da đen nhẻm vì nắng hè, áp dụng ngay 6 cách làm trắng cấp tốc này - Ảnh 1
Thực hiện từ 2 – 3 lần/tuần để đạt hiệu quả tốt nhất - Ảnh: Internet

Bạn có thể lấy nước chanh tươi thoa lên vùng bị rám nắng, để khô rồi rửa lại bằng nước sạch. Thêm một chút đường rồi thoa lên da cũng là một cách hay.

Thực hiện từ 2 – 3 lần/tuần để đạt hiệu quả tốt nhất.                                                                        

2. Làm trắng da bằng sữa chua

Da đen nhẻm vì nắng hè, áp dụng ngay 6 cách làm trắng cấp tốc này - Ảnh 2
Một cách làm trắng da đơn giản là bạn có thể tắm bằng sữa chua hàng ngày - Ảnh: Internet

Một cách đơn giản hàng ngày là bạn có thể tắm bằng sữa chua mỗi tối. Hiệu quả hơn thì có thể thêm nước ép cà chua và nước chanh.

Nếu có thời gian, thử thêm một chút cầu kì: Cho nước ép từ 1 quả dưa chuột và 1 quả cà chua vào chén sữa chua rồi trộn đều. Cho tiếp ½ chén bột cám gạo vào và trộn thật kỹ. Thoa lên da toàn thân. Thư giãn trong 30 đến 45 phút rồi rửa sạch bằng nước ấm.        

3. Làm trắng da bằng nha đam                   

Thoa nha đam vào vùng da bị cháy nước trước khi đi ngủ, rửa sạch lại bằng nước vào sáng hôm sau. Thật đơn giản đúng không? 

Kiên trì thực hiện mỗi ngày, làn da đen nhẻm sẽ bật tông trở nên trắng hồng đáng ao ước.

4. Làm trắng da bằng khoai tây

Da đen nhẻm vì nắng hè, áp dụng ngay 6 cách làm trắng cấp tốc này - Ảnh 3
Gọt vỏ 2 đến 3 củ khoai tây, cắt thành miếng nhỏ rồi cho vào máy xay thật nhuyễn   - Ảnh: Internet

Các bạn có thể mua khoai tây để vào tủ lạnh và dùng dần. Gọt vỏ 2 đến 3 củ khoai tây, cắt thành miếng nhỏ rồi cho vào máy xay xay thật nhuyễn. Thoa nhẹ nhàng lên vùng da bị cháy. Để khô trong 30 phút rồi rửa sạch bằng nước mát.

Để có kết quả tốt nhất, chị em có thể cho thêm một ít nước chanh tươi.

5. Làm trắng da bằng dưa leo

Dưa leo vốn là nguyên liệu cực kì quen thuộc trong công cuộc làm đẹp của các chị em.

Da đen nhẻm vì nắng hè, áp dụng ngay 6 cách làm trắng cấp tốc này - Ảnh 4
Trộn 2 thìa nước ép dưa leo với 1 thìa nước chanh - Ảnh: Internet

Trộn 2 thìa nước ép dưa chuột với 1 thìa nước chanh. Sau đó, cho thêm bột nghệ vào rồi trộn đều. Đắp lên mặt khoảng 30 phút trước khi rửa lại bằng nước sạch.

Một cách đơn giản là cắt dưa chuột thành lát mỏng rồi đắp lên mặt.

6. Làm trắng da bằng nước vo gạo

Làm trắng da bằng nước vo gạo không chỉ giúp bạn có làn da trắng nõn mà còn góp phần ngăn chặn nhiều vấn đề về da như mụn, sưng,...

Bạn có thể lấy nước vo gạo để tắm như sữa chua hay học cách lấy phần vẩn đục của loại nước này đắp lên da khoảng 20 phút rồi vệ sinh sạch như phụ nữ Nhật Bản. 

Với 6 cách làm trắng da từ nguyên liệu tự nhiên đơn giản trên, bạn sẽ nhanh chóng lấy lại nhan sắc tươi tắn vốn có.

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