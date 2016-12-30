Cô gái chà vỏ chuối lên mặt mỗi ngày, kết quả sau đó khiến hàng triệu phụ nữ làm theo

Có rất nhiều phương pháp điều trị mụn trứng cá khác nhau, nhưng đi cùng với nó là các tác dụng phụ không mong muốn. Trị mụn bằng các biện pháp tự nhiên đang là xu hướng được nhiều người lựa chọn vì độ an toàn của nó. Một trong các phương pháp đó là sử dụng vỏ chuối.

Mụn trứng cá là tình trạng da phổ biến tại nhiều nơi. Đó có thể là hậu quả của việc da bị nhiễm khuẩn, lỗ chân lông bị tắc, các tế bào da chết ứ đọng hay da tiết nhiều dầu quá mức. Và có rất nhiều yếu tố có thể làm cho tình hình tồi tệ hơn, chẳng hạn như sự thay đổi hoocmone, một số loại thuốc, chế độ ăn uống và căng thẳng quá mức. Mụn có thể là nỗi bực bội, nhưng tệ hơn là nếu bạn không điều trị, chúng sẽ trở thành các sẹo thâm vĩnh viễn trên da.

Vì sao vỏ chuối có tác dụng với da mụn?

- Chứa vitamin A, B, C và E, tất cả chúng đều góp phần làm da khỏe mạnh.

- Chứa kẽm, mangan và sắt, giúp làn da bị viêm trở nên nhanh lành hơn.

- Là thành phần tẩy da chết tự nhiên để loại bỏ chất độc ra khỏi lỗ chân lông.

- Có tính kháng khuẩn ngăn ngừa nhiễm trùng do vi khuẩn gây ra mụn trứng cá.

- Giàu chất chống oxy hóa, chống lại các vi khuẩn gây mụn trứng cá.

- Chứa enzyme làm ẩm da, chữa lành những vết sẹo và ngăn ngừa mụn mới hình thành.

- Chứa tinh bột giúp làm khô các lỗ chân lông bị tắc nghẽn bởi dầu thừa.

Hãy thử một trong những phương pháp sau, bạn sẽ có làn da sạch mụn, mịn màng và khỏe mạnh.

1. Chà vỏ chuối

Rửa mặt sạch với nước lạnh và sữa rửa mặt, sau đó lau khô bằng khăn mềm. Lấy vỏ chuối cắt thành từng miếng nhỏ vừa tay. Massage mặt với vỏ chuối trong khoảng 10 phút cho đến khi nó chuyển sang màu nâu. Khi đó, bỏ mảnh vỏ chuối này và dùng mảnh khác.

Để yên 20 phút trên da để nó hấp thụ các chất dinh dưỡng. Lặp lại quá trình này 2-3 lần một ngày.

2. Vỏ chuối và yến mạch

Bột yến mạch hoạt động tốt như một tẩy tế bào chết tự nhiên cho da

Cho vào máy xay sinh tố 1 quả chuối với 1/2 chén bột yến mạch và 3 muỗng canh đường. Xay cho đến khi có được hỗn mịn và nhão. Massage hỗn hợp này lên da và để trong 10 phút. Rửa sạch với nước ấm và vỗ nhẹ cho da khô. Thoa kem dưỡng ẩm và lặp lại liệu trình mỗi ngày.

3. Vỏ chuối và nghệ

Nghệ là một chất kháng khuẩn tự nhiên và chống viêm có thể làm giảm sưng và tấy đỏ trên da mụn.

Nghiền vỏ chuối và bột nghệ với 1 chút nước trong máy xay sinh tố cho đến khi có được hỗn hợp mịn.

Massage lên da và để yên 15 phút. Rửa sạch với nước ấm và thấm khô da

4. Vỏ chuối và chanh

Các axit tự nhiên trong chanh giúp tiêu diệt các vi khuẩn gây mụn trứng cá, dưỡng trắng da tự nhiên để giảm sự xuất hiện của những vết thâm mụn.

Xay vỏ chuối với nước và 1 chút nước cốt chanh. Massage hỗn hợp lên da, để yên 15 phút, sau đó rửa sạch với nước ấm.

(Nguồn: Style Craze)