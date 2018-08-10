Chuyên gia tiết lộ 7 bí quyết chăm sóc tại nhà giúp da toàn thân trắng mịn, không tì vết

Dưới đây là 7 bí quyết làm đẹp hàng ngày từ Byrdie mà bạn nên tham khảo.

Làn da mịn màng, không tì vết, trắng hồng tràn đầy sức sống là điều mà mọi phụ nữ đều mong muốn. Thực tế, điều này sẽ dễ dàng đạt được nếu bạn chọn ra phương pháp chăm sóc da phù hợp.

Hơn nữa, trà xanh giàu canxi, magiê, kali, silic, phốt phô, chất chống oxy hóa, vitamin... có tác dụng làm mờ, loại bỏ các tế bào hư tổn, các vết sạm nâu, tàn nhang hay nám trên da mặt một cách nhanh chóng.

Frank Lipman, người sáng lập Eleven Eleven Wellness Center cho biết, nước trà xanh là thức uống tuyệt vời với công dụng bảo vệ làn da toàn diện. Loại nước này góp phần cải thiện sắc tố giúp làn da trắng mịn rạng rỡ hơn.

Chuyên gia Lipman khuyên phụ nữ nên uống 1 ly nước trà xanh mỗi ngày.

Uống 1 tách nước trà xanh mỗi ngày không những cải thiện tình trạng da mà còn là bí quyết ngăn ngừa lão hóa - Ảnh: Internet

Tẩy tế bào chết định kì

Đây là công đoạn quan trọng, không thể bỏ qua nếu bạn mong muốn sở hữu làn da trắng mịn nhanh chóng.

Joanna Vargas, chuyên gia da liễu của Joanna Vargas Salon và Skincare Collection chia sẻ, để việc tẩy tế bào chết mang đến hiệu quả tối ưu, phương pháp mát xa khô bằng bàn chải lông mềm là một lựa chọn tuyệt vời.

Rất đơn giản, bạn nên thực hiện trước khi tắm, đầu tiên, lấy bàn chải xoa theo chuyển động tròn toàn thân. Sau đó, dùng một chiếc khác mát xa nhẹ nhàng cho khuôn mặt. Thực hiện như vậy khoảng 2 - 5 phút rồi tắm lại như bình thường.

Mát xa khô giúp tẩy tế bào chết, hỗ trợ làn da trắng mịn, hồng hào - Ảnh: Internet

Bổ sung đầy đủ dưỡng chất

Tương tự như sức khỏe, làn da cũng cần có đầy đủ dưỡng chất để phát triển, sản sinh tế bào mới một cách tốt nhất. Chẳng hạn như, da cần vitamin để tăng cường sức đề kháng chống lại tác nhân gây hại, cần chất chống oxy hóa để ngăn ngừa lão hóa, trì hoãn sự thoái hóa tế bào, cần các dưỡng chất tẩy tự nhiên để trở nên trắng hồng rạng rỡ...

Do đó, bạn cần có một chế độ ăn uống phong phú, lành mạnh và cân bằng. Ngoài ra, bổ sung thêm các viên uống chứa khoáng chất là điều cực kỳ cần thiết.

Ăn nhiều bơ chín hơn

Bơ chứa các chất có tác dụng giữ ẩm tự nhiên. Loại quả này giàu axit béo lành mạnh giúp làn da của bạn dẻo dai, ẩm ướt và trắng hồng rạng rỡ.

Bạn có thể uống sinh tố bơ, thêm bơ vào món salad hoặc ăn trực tiếp, miễn là bổ sung chúng thường xuyên hơn.

Bơ chính là thần dược giúp bạn nhanh chóng sở hữu làn da trắng mịn không tì vết - Ảnh: Internet

Uống nước ép xanh

Các chất dinh dưỡng như diệp lục, vitamin, chất chống oxy hóa trong nước ép xanh được cơ thể hấp thụ vào máu. Sau đó, chúng tiếp cận đến các tế bào, cải thiện quá trình tái sản sinh giúp làn da tươi trẻ, hồng hào.

Tuy nhiên, các chuyên gia khuyên bạn nên tránh uống các loại nước ép xanh nhiều trái cây, không thêm đường, tốt nhất là được chế biến từ nguyên liệu xanh.

Thói quen uống nước ép xanh là bí quyết giúp làn da trắng mịn - Ảnh: Internet

Áp dụng mặt nạ tự nhiên

Chuyên gia da liễu Lipman gợi ý, bạn nên áp dụng mặt nạ từ bơ chín, mật ong, hạt nho tại nhà. Đây là những nguyên liệu giàu chất chống oxy hóa vừa giúp da trắng mịn vừa đẩy lùi các dấu hiệu của tuổi tác. Ngoài ra, chúng còn kéo căng làn da, xóa mờ các nếp nhăn nhanh chóng.

Mặt nạ bơ, dầu hạt nho, mật ong có tác dụng dưỡng trắng da, đồng thời, đây là bí quyết ngăn ngừa lão hóa hữu hiệu - Ảnh: Internet

Ăn nhiều dưa leo

Ngoài việc chứa ít calo, dưa leo là nguồn cung cấp độ ẩm tự nhiên, dưỡng chất dồi dào không thua kém bơ chín. Do đó, ăn loại quả này thường xuyên là cách cân bằng độ ẩm, duy trì độ pH, cải thiện độ trắng mịn từ sâu bên trong.

Dưa leo là thực phẩm cực kỳ tốt đối với làn da phụ nữ - Ảnh: Internet

Bây giờ, điều bạn cần là kiên trì áp dụng 7 bí quyết trên trong việc chăm sóc sắc đẹp tại nhà, chắc chắn là sau thời gian ngắn, làn da sẽ cải thiện trở nên trắng hồng rạng rỡ trông thấy.