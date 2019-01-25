Chuyên gia hướng dẫn cách chăm sóc da cho phụ nữ 30 tuổi: 5 thói quen quan trọng nhất cần thiết lập

Theo Byrdie, sau tuổi 30, nội tiết tố nữ thay đổi, các hoóc môn tăng trưởng bắt đầu chậm lại, vì vậy da sẽ không tự sửa chữa như thời còn trẻ. Ở độ tuổi này, bạn sẽ phải đối phó với các đốm đen, sẹo mụn, nếp nhăn... Do đó, đây là lúc cần phải chăm sóc làn da một cách nghiêm túc.

"Tôi khuyên nhiều người xem trang điểm như một sản phẩm chăm sóc da . Bởi vì tác hại của tia cực tím là nguyên nhân lớn gây ra lão hóa sớm và hầu hết mọi người không thực sự dùng đủ kem chống nắng. Nói cách khác, lớp trang điểm đóng vai trò như một rào cản che chắn cho da trước các tác nhân xấu" - Rouleau chia sẻ.

Nhiều phụ nữ có suy nghĩ tránh xa việc trang điểm để cho làn da thông thoáng nhưng chuyên gia theo Rouleau cho rằng makeup có thể bảo vệ da.

Nếu lo lắng về việc phấn nền sẽ làm tắc nghẽn lỗ chân lông, hãy chọn sản phẩm trang điểm phù hợp với đặc tính da.

Trang điểm mỗi ngày cũng là cách để bạn bảo vệ làn da khỏi các tác nhân xấu từ môi trường - Ảnh: Internet

Chăm sóc làn da cổ

Hãy nhớ rằng làn da cổ cũng chịu nhiều tác động xấu không kém gì khuôn mặt, do đó, đừng bỏ bê vùng da này.

Việc nuôi dưỡng vùng da cổ khá đơn giản, bạn chỉ cần thoa kem dưỡng ẩm lên chúng 2 lần mỗi ngày, kết hợp với vài động tác mát xa.

Nuôi dưỡng vùng da quanh mắt

Chuyên gia da liễu Rouleau giải thích: "Vùng da quanh mắt hầu như không có tuyến dầu và là khu vực đầu tiên trên khuôn mặt biểu hiện lão hóa như nhăn nheo, bọng nước, vết chân chim..."

Để xóa mờ các dấu hiệu lão hóa quanh mắt, bạn cần phải kết hợp mát xa, đồng thời sử dụng kem dưỡng phù hợp. Tuy nhiên, nên cẩn trọng khi thoa mỹ phẩm lên vùng da nhạy cảm này vì kem có thể gây ra kích ứng bọng mắt.

Mắt là vùng xuất hiện dấu hiệu lão hóa đầu tiên trên khuôn mặt, do đó, hãy quan tâm chăm sóc khu vực này - Ảnh: Internet

Bắt đầu sử dụng retinol

"Ở độ tuổi 30, điều quan trọng nhất là phụ nữ nên bắt đầu sử dụng các sản phẩm chống lão hóa" - Bác sĩ da liễu Debra Jaliman chia sẻ. Áp dụng các phương pháp đúng đắn, bạn có thể ngăn chặn thành công các dấu hiệu lão hóa.

"Ngoài kem chống nắng, thành phần tốt nhất đã được chứng minh là có thể làm làn da mịn màng hơn, đồng thời xóa mờ nếp nhăn, se khít lỗ chân lông là retinol. Loại chất này còn ở dưới dạng retinoid, Retin-A" - Chuyên gia Rouleau nói.

Khi bước sang độ tuổi 30, bạn có thể bắt đầu sử dụng retinol trong huyết thanh 3 hoặc 4 đêm một tuần.

Chăm sóc da buổi sáng và buổi tối rõ ràng

"Nhiều người ở độ tuổi 30 thường có thói quen chăm sóc da buổi sáng và buổi tối tương tự nhau. Nhưng để chống lão hóa tối ưu, bạn phải hiểu nhu cầu của da vào ban ngày và ban đêm hoàn toàn khác nhau" - Rouleau nói.

Vào ban ngày, làn da phải tiếp xúc với tia UV và các tác nhân từ môi trường, chúng khiến da già đi. Sau đó vào ban đêm, làn da chuyển sang chế độ tự sửa chữa để phục hồi tất cả. Do đó, thói quen chăm sóc da buổi sáng quan trọng nhất là bảo vệ và chống nắng. Trong khi đó, vào ban đêm, bạn nên tập trung vào việc trẻ hóa, kết hợp cùng các sản phẩm như retinol, peptide, tẩy tế bào chết và kem dưỡng.

Chăm sóc da vào buổi sáng và buổi tối khác biệt là cách để đẩy lùi lão hóa hữu hiệu - Ảnh: Internet

Chăm sóc da cẩn trọng theo 5 lời khuyên từ chuyên gia trên, lão hóa sẽ bị đẩy lùi giúp phụ nữ ở độ tuổi 30 vẫn trẻ trung, tươi tắn và rạng ngời.