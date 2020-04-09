Chia sẻ cách làm thu nhỏ lỗ chân lông nhanh chóng tại nhà

Chăm sóc da 09/04/2020 19:27

Lỗ chân lông nở to là một trong những nguyên nhân gây nên nhiều vấn đề về da. Vậy cách làm thu nhỏ lỗ chân lông như thế nào, bạn đã biết chưa?

Nội dung bài viết

Lỗ chân lông nở to là tình trạng phổ biến rất thường gặp ở các chị em phụ nữ. Đối với tình trạng này nếu không được chăm sóc kỹ, các chị em sẽ rất dễ gặp phải các tình trạng về da như nổi mụn trứng cá, mụn đầu đen...gây mất thẩm mỹ. Vì vậy, việc tìm hiểu các cách làm se khít lỗ chân lông mặt tại nhà là điều vô cùng quan trọng giúp bạn bảo vệ làn da khỏi các tác nhân gây hại cho da. Trong bài viết dưới đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một số cách làm thu nhỏ lỗ chân lông nhanh chóng ngay tại nhà.

Cach lam thu nho lo chan long
Chia sẻ cách làm thu nhỏ lỗ chân lông nhanh chóng tại nhà - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên nhân lỗ chân lông to

Lỗ chân lông nở to là tình trạng phổ biến ở da và thường do một số nguyên nhân sau gây nên:

Da nhờn và da dầu

Da mặt mỗi người vốn dĩ đều có một lớp dầu nhất định giúp bảo vệ làn da khỏi tác động của nấm và vi khuẩn gây hại.

Tuy nhiên, đối với những người sở hữu là da dầu và nhờn thường có lỗ chân lông to hơn những người có làn da khô và da thường. Nguyên nhân là do tuyến bã nhờn và dầu trên da tiết ra quá nhiều khiến lỗ chân lông càng ngày càng nở to ra và gây nên hiện tượng mụn trứng cá dưới da.

Cach lam thu nho lo chan long 1
Người sở hữu là da dầu và nhờn thường có lỗ chân lông to hơn những người có làn da khô và da thường - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi tác

Khi càng lớn tuổi, làn da sẽ càng mất đi độ đàn hồi và săn chắc, khi đó lỗ chân lông cũng sẽ nở to ra. Do đó tuổi tác cũng là một trong những nguyên nhân gây nên tình trạng lỗ chân lông nở to trên da mặt.

Gen di truyền

Theo các chuyên gia da liễu, lỗ chân lông to có thể là do ảnh hưởng bởi gen di truyền. Những người có bố mẹ có da nhờn hoặc da dầu thường sẽ có khả năng thừa hưởng các loại da này rất cao.

Ngoài ra, nam giới thường có lỗ chân lông to hơn nữ giới. Đối với nữ giới trong thời kỳ kinh nguyệt sẽ có lỗ chân lông to hơn so với những ngày bình thường.

Cách làm thu nhỏ lỗ chân lông nhanh chóng tại nhà

Tẩy tế bào chết và giữ ẩm

Một trong những cách nhanh nhất để thu nhỏ lỗ chân lông trên mặt chính là làm sạch da và xử lý vấn đề về da. Để hạn chế lỗ chân lông nở to, bạn cần phải rửa mặt thường xuyên để loại bỏ các tế bào chết. Vì nếu không thường xuyên rửa mặt, các tế bào chết này sẽ làm cô đặc các lớp dầu trên lỗ chân lông và kích thích lỗ chân lông to ra. 

Cach lam thu nho lo chan long 2
Tẩy tế bào chết và giữ ẩm da giúp se khít lỗ chân lông - Ảnh minh họa: Internet

Bạn có thể tự tạo cho mình một hỗn hợp tẩy tế bào da chết trên mặt đơn giản tại nhà bằng cách trộn hạnh nhân và vỏ cam khô xay nhuyễn. Đây là một trong những phương pháp làm sạch da và tẩy tế bào chết hiệu quả ngay tại nhà, điều này sẽ giúp thu nhỏ lỗ chân lông trên mặt một cách hiệu quả. 

Sử dụng giấm táo

Giấm táo được biết đến là có vai trò làm sạch da và se khít lỗ chân lông một cách tự nhiên. Áp dụng phương pháp tự nhiên này sẽ giúp làm sáng da, phục hồi độ cân bằng pH trên da và thu nhỏ lỗ chân lông hiệu quả. Bên cạnh đó, giấm táo còn có tính chống viêm và kháng khuẩn giúp trị mụn rất tốt. 

Cach lam thu nho lo chan long 3
Giấm táo được biết đến là có vai trò làm sạch da và se khít lỗ chân lông một cách tự nhiên - Ảnh minh họa: Internet

Bạn có thể pha giấm táo theo các bước sau đây:

  • Pha nước và giấm táo với liều lượng bằng nhau
  • Sử dụng một miếng bông gòn thấm vào hỗn hợp nước giấm táo và thoa nhẹ lên các vùng lỗ chân lông to trên mặt.
  • Thư giãn trong vài phút rồi rửa sạch lại bằng nước lạnh.

Áp dụng phương pháp này mỗi tối trước khi ngủ hoặc sau khi làm sạch da mặt để có kết quả tốt hơn. Bạn cũng có thể dùng thêm các loại kem dưỡng ẩm để cảm thấy khác biệt sau vài tuần.

Mặt nạ dưa chuột

Dưa chuột có chứa rất nhiều vitamin giúp dưỡng ẩm và làm sáng da từ bên trong. Việc đắp mặt bằng dưa chuột là phương pháp giúp se khít lỗ chân lông được nhiều chị em biết đến. Để làm mặt nạ dưa chuột, bạn nên bỏ dưa chuột vào ngăn mát tủ lạnh khoảng 2 – 3 tiếng trước khi sử dụng.

Cach lam thu nho lo chan long 4
Dưa chuột có chứa rất nhiều vitamin giúp dưỡng ẩm và làm sáng da từ bên trong - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm mặt nạ dưa chuột như sau:

Nguyên liệu chuẩn bị:

  • Một quả dưa chuột
  • Nước muối pha loãng

Cách thực hiện:

  • Dưa chuột rửa sạch và ngâm vào nước muối loãng khoảng 15 – 20 phút rồi cho vào ngăn mát tủ lạnh.
  • Sau khoảng 2-3 tiếng thì lấy dưa chuột ra và thái thành từng lát mỏng đắp lên mặt
  • Lưu ý bạn nên đắp kín các vùng da có lỗ chân lông to.
  • Thư giãn khoảng 15 – 20 phút rồi rửa mặt lại bằng nước sạch

Sử dụng mặt nạ đất sét

Sử dụng mặt nạ đất sét được xem là phương thức tự nhiên giúp thu nhỏ lỗ chân lông hiệu quả. Đất sét có khả năng làm mờ sẹo mụn và hút bã nhờn rất tốt.

Cach lam thu nho lo chan long 5
Sử dụng mặt nạ đất sét được xem là phương thức tự nhiên giúp thu nhỏ lỗ chân lông hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

 Bạn có thể thực hiện phương pháp này tại nhà theo các bước sau:

  • Trộn đều 30 gram đất sét cùng với một ít nước hoa hồng vừa đủ thành hỗn hợp mịn
  • Bôi đều hỗn hợp lên da và thư giãn khoảng 20 phút 
  • Sau đó nhẹ nhàng lột bỏ lớp mặt nạ rồi rửa mặt lại bằng nước sạch
  • Thực hiện phương pháp này 1-2 lần/tuần sẽ giúp thu nhỏ lỗ chân lông hiệu quả.

Biện pháp se lỗ chân lông khác

  • Lăn kim

Lăn kim là phương pháp tạo vết thương để thúc đẩy cơ chế tự chữa lành. Các tế bào cũ sẽ loại bỏ sản sinh ra tế bào mới. Điều này giúp giảm thiểu lỗ chân lông to.

  • Retinol/tretinol

Đây là phương pháp điều trị mụn trứng cá và thu nhỏ lỗ chân lông hiệu quả. Tuy nhiên, hoạt chất này cần có liệu trình phù hợp cho từng thời điểm từng loại da, cũng có nguy cơ kích ứng.

Bên trên là một số thông tin chia sẻ về các cách làm thu nhỏ lỗ chân lông nhanh chóng tại nhà mà bạn có thể tham khảo và áp dụng. Hy vọng với những thông tin hữu ích này sẽ giúp bạn sở hữu được làn da với những lỗ chân lông nhỏ và trắng sáng mịn màng.

Cách làm se khít lỗ chân lông ở mặt hiệu quả

Cách làm se khít lỗ chân lông ở mặt hiệu quả

Một làn da đẹp, mịn màng với những lỗ chân lông se khít luôn là mơ ước của các chị em. Vậy cách làm se khít lỗ chân lông ở mặt như thế nào, bạn đã biết chưa?

Xem thêm
Từ khóa:   làm sao để thu nhỏ lỗ chân lông cách làm thu nhỏ lỗ chân lông ở mặt cách làm se khít lỗ chân lông mặt

TIN MỚI NHẤT

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 1 giờ 33 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 1 giờ 48 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 3 giờ 19 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 28 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 36 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 28 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 33 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ