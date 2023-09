Chia sẻ cách làm thu nhỏ lỗ chân lông nhanh chóng tại nhà

Lỗ chân lông nở to là tình trạng phổ biến rất thường gặp ở các chị em phụ nữ. Đối với tình trạng này nếu không được chăm sóc kỹ, các chị em sẽ rất dễ gặp phải các tình trạng về da như nổi mụn trứng cá, mụn đầu đen...gây mất thẩm mỹ. Vì vậy, việc tìm hiểu các cách làm se khít lỗ chân lông mặt tại nhà là điều vô cùng quan trọng giúp bạn bảo vệ làn da khỏi các tác nhân gây hại cho da. Trong bài viết dưới đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một số cách làm thu nhỏ lỗ chân lông nhanh chóng ngay tại nhà.

Lỗ chân lông nở to là tình trạng phổ biến ở da và thường do một số nguyên nhân sau gây nên:

Tuy nhiên, đối với những người sở hữu là da dầu và nhờn thường có lỗ chân lông to hơn những người có làn da khô và da thường. Nguyên nhân là do tuyến bã nhờn và dầu trên da tiết ra quá nhiều khiến lỗ chân lông càng ngày càng nở to ra và gây nên hiện tượng mụn trứng cá dưới da.

Người sở hữu là da dầu và nhờn thường có lỗ chân lông to hơn những người có làn da khô và da thường - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi tác

Khi càng lớn tuổi, làn da sẽ càng mất đi độ đàn hồi và săn chắc, khi đó lỗ chân lông cũng sẽ nở to ra. Do đó tuổi tác cũng là một trong những nguyên nhân gây nên tình trạng lỗ chân lông nở to trên da mặt.

Gen di truyền

Theo các chuyên gia da liễu, lỗ chân lông to có thể là do ảnh hưởng bởi gen di truyền. Những người có bố mẹ có da nhờn hoặc da dầu thường sẽ có khả năng thừa hưởng các loại da này rất cao.

Ngoài ra, nam giới thường có lỗ chân lông to hơn nữ giới. Đối với nữ giới trong thời kỳ kinh nguyệt sẽ có lỗ chân lông to hơn so với những ngày bình thường.

Cách làm thu nhỏ lỗ chân lông nhanh chóng tại nhà

Tẩy tế bào chết và giữ ẩm

Một trong những cách nhanh nhất để thu nhỏ lỗ chân lông trên mặt chính là làm sạch da và xử lý vấn đề về da. Để hạn chế lỗ chân lông nở to, bạn cần phải rửa mặt thường xuyên để loại bỏ các tế bào chết. Vì nếu không thường xuyên rửa mặt, các tế bào chết này sẽ làm cô đặc các lớp dầu trên lỗ chân lông và kích thích lỗ chân lông to ra.

Tẩy tế bào chết và giữ ẩm da giúp se khít lỗ chân lông - Ảnh minh họa: Internet

Bạn có thể tự tạo cho mình một hỗn hợp tẩy tế bào da chết trên mặt đơn giản tại nhà bằng cách trộn hạnh nhân và vỏ cam khô xay nhuyễn. Đây là một trong những phương pháp làm sạch da và tẩy tế bào chết hiệu quả ngay tại nhà, điều này sẽ giúp thu nhỏ lỗ chân lông trên mặt một cách hiệu quả.

Sử dụng giấm táo

Giấm táo được biết đến là có vai trò làm sạch da và se khít lỗ chân lông một cách tự nhiên. Áp dụng phương pháp tự nhiên này sẽ giúp làm sáng da, phục hồi độ cân bằng pH trên da và thu nhỏ lỗ chân lông hiệu quả. Bên cạnh đó, giấm táo còn có tính chống viêm và kháng khuẩn giúp trị mụn rất tốt.

Giấm táo được biết đến là có vai trò làm sạch da và se khít lỗ chân lông một cách tự nhiên - Ảnh minh họa: Internet

Bạn có thể pha giấm táo theo các bước sau đây:

Pha nước và giấm táo với liều lượng bằng nhau

Sử dụng một miếng bông gòn thấm vào hỗn hợp nước giấm táo và thoa nhẹ lên các vùng lỗ chân lông to trên mặt.

Thư giãn trong vài phút rồi rửa sạch lại bằng nước lạnh.

Áp dụng phương pháp này mỗi tối trước khi ngủ hoặc sau khi làm sạch da mặt để có kết quả tốt hơn. Bạn cũng có thể dùng thêm các loại kem dưỡng ẩm để cảm thấy khác biệt sau vài tuần.

Mặt nạ dưa chuột

Dưa chuột có chứa rất nhiều vitamin giúp dưỡng ẩm và làm sáng da từ bên trong. Việc đắp mặt bằng dưa chuột là phương pháp giúp se khít lỗ chân lông được nhiều chị em biết đến. Để làm mặt nạ dưa chuột, bạn nên bỏ dưa chuột vào ngăn mát tủ lạnh khoảng 2 – 3 tiếng trước khi sử dụng.

Dưa chuột có chứa rất nhiều vitamin giúp dưỡng ẩm và làm sáng da từ bên trong - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm mặt nạ dưa chuột như sau:

Nguyên liệu chuẩn bị:

Một quả dưa chuột

Nước muối pha loãng

Cách thực hiện:

Dưa chuột rửa sạch và ngâm vào nước muối loãng khoảng 15 – 20 phút rồi cho vào ngăn mát tủ lạnh.

Sau khoảng 2-3 tiếng thì lấy dưa chuột ra và thái thành từng lát mỏng đắp lên mặt

Lưu ý bạn nên đắp kín các vùng da có lỗ chân lông to.

Thư giãn khoảng 15 – 20 phút rồi rửa mặt lại bằng nước sạch

Sử dụng mặt nạ đất sét

Sử dụng mặt nạ đất sét được xem là phương thức tự nhiên giúp thu nhỏ lỗ chân lông hiệu quả. Đất sét có khả năng làm mờ sẹo mụn và hút bã nhờn rất tốt.

Sử dụng mặt nạ đất sét được xem là phương thức tự nhiên giúp thu nhỏ lỗ chân lông hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Bạn có thể thực hiện phương pháp này tại nhà theo các bước sau:

Trộn đều 30 gram đất sét cùng với một ít nước hoa hồng vừa đủ thành hỗn hợp mịn

Bôi đều hỗn hợp lên da và thư giãn khoảng 20 phút

Sau đó nhẹ nhàng lột bỏ lớp mặt nạ rồi rửa mặt lại bằng nước sạch

Thực hiện phương pháp này 1-2 lần/tuần sẽ giúp thu nhỏ lỗ chân lông hiệu quả.

Biện pháp se lỗ chân lông khác

Lăn kim

Lăn kim là phương pháp tạo vết thương để thúc đẩy cơ chế tự chữa lành. Các tế bào cũ sẽ loại bỏ sản sinh ra tế bào mới. Điều này giúp giảm thiểu lỗ chân lông to.

Retinol/tretinol

Đây là phương pháp điều trị mụn trứng cá và thu nhỏ lỗ chân lông hiệu quả. Tuy nhiên, hoạt chất này cần có liệu trình phù hợp cho từng thời điểm từng loại da, cũng có nguy cơ kích ứng.

Bên trên là một số thông tin chia sẻ về các cách làm thu nhỏ lỗ chân lông nhanh chóng tại nhà mà bạn có thể tham khảo và áp dụng. Hy vọng với những thông tin hữu ích này sẽ giúp bạn sở hữu được làn da với những lỗ chân lông nhỏ và trắng sáng mịn màng.