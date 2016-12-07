Chắt nước cơm sôi để làm đẹp: Mẹo hay phụ nữ không biết phí nửa cuộc đời

Chăm sóc da 07/12/2016 10:53

Phần nước chắt trong lúc nấu cơm có nhiều công dụng làm đẹp hơn bạn tưởng.

Khi vo gạo nấu cơm, đừng vứt nước gạo đi. Nhiều nghiên cứu đã cho thấy, nước gạo giàu khoáng chất và vitamin, những thành phần duy trì vẻ đẹp tuyệt vời cho cả da và tóc. Đây là một trong những bí mật nhan sắc của các nàng geisha Nhật Bản sử dụng trong nhiều thế kỷ. Và nó cũng vô cùng dễ làm làm: chỉ cần nấu 1 ít gạo với nước (tương tự như nấu cơm), khi nước và gạo sôi, để lửa nhỏ 10 phút và chắt phần nước này ra, để lạnh và sử dụng để làm đẹp.

Làm sáng da mặt

Rửa mặt thật sạch, sau đó ngâm một miếng bông trong nước cơm và thoa lên da mặt, để yên 15 phút rồi rửa sạch, bạn sẽ có làn da sáng mịn và căng mướt. Gạo chứa vitamin B được gọi là 'inositol' giúp thúc đẩy tăng trưởng tế bào, làm chậm quá trình lão hóa và kích thích lưu thông máu. Đây là công thức hoàn hảo để se nhỏ lỗ chân lông và mang lại sự căng mịn cho khuôn mặt. Bên cạnh đó, nước gạo cũng có tính giữ ẩm, chất chống oxy hóa và các thuộc tính chống tia UV hấp thụ, do đó nó ngăn ngừa sự hình thành của melanin (hyper-sắc tố) và các đốm đồi mồi.

Dưỡng tóc

Sau khi gội đầu, hãy thoa nước cơm lên tóc. Để yên một vài phút, sau đó gội sạch. Protein của gạo sẽ làm chắc thân tóc và làm lành những phần tóc hư tổn. Từ đó, bạn sẽ có mái tóc mềm mại suôn mượt.

Trị viêm da

Nước cơm chắt là một phương thuốc hiệu quả cho chứng phát ban và kích ứng, dị ứng da. Trong một nghiên cứu về da liễu tại Đại học Brussels, bệnh nhân bị viêm da dị ứng (viêm mãn tính) đã cải thiện 20% sau khi tắm 15 phút với nước cơm hai lần 1 ngày.

 

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