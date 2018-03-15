Chăm sóc da vào mùa hè nắng nóng, oi bức: Mang theo lọ 'thần dược' này là đủ

Để bảo vệ và hạn chế tình trạng da sạm đen do bắt nắng trong mùa hè oi bức, bạn hãy tham khảo phương pháp chăm sóc dưới đây.

Ánh nắng mặt trời tiểm ẩn rất nhiều yếu tố gây hại đến làn da. Đặc biệt, tia UVA, UVB trong ánh nắng làm hắc sắc tố melanin sản sinh bất thường dẫn đến tình trạng nám, tàn nhang và đồi mồi xuất hiện trên da. Nhiệt độ cao cũng là yếu tố khiến các lỗ chân lông giãn nở, tạo điều kiện thuận lợi để vi khuẩn, bụi bẩn tích tụ gây nên mụn, viêm, thậm chí là kích ứng da. Hơn nữa, tiếp xúc với ánh nắng mặt trời thường xuyên, đặc biệt là trong khoảng 9 - 15 giờ là nguy cơ dẫn đến ung thư da. Chính vì vậy, chăm sóc da kỹ lưỡng vào mùa hè luôn được đặt lên hàng đầu, vì đây là thời gian nắng nóng nhất trong năm. Sẽ đơn giản hơn nếu bạn biết được phương pháp từ tự nhiên dưới đây.

Ánh nắng mặt trời, đặc biệt là vào mùa hè tiềm ẩn rất nhiều nguy hại đối với da. Do đó, vào thời gian này, bạn cần có cách chăm sóc đúng đắn - Ảnh: Internet Chăm sóc da mùa hè: Nguyên liệu mọng nước Vào mùa hè, da rất dễ mất nước dẫn đến hai tình trạng, một là khô ráp, nứt nẻ, hai là bóng dầu, nhiều nhờn. Để khắc phục các vấn đề này, bạn cần cấp nước đầy đủ mỗi ngày từ trong ra ngoài. Có nghĩa là, bên cạnh uống nhiều nước, hãy đắp mặt nạ, thoa mỹ phẩm từ các nguyên liệu có đặc tính cấp ẩm, cân bằng độ pH. Đặc biệt, bạn có thể sử dụng các loại thực vật mọng nước như nha đam, nho, dâu tây, đu đủ chín, củ dền đỏ... để chăm sóc da vào mùa hè.

Những loại nguyên liệu mọng nước rất giàu Vitamin nhóm B, E và C có khả năng chống nắng cao giúp bảo vệ da trước các tác nhân gây hại như tia UV, nhiệt độ cao. Bên cạnh đó, các nguyên liệu này chứa lượng lớn các chất kháng khuẩn, chống viêm có tác dụng điều trị, ngăn ngừa mụn viêm hiệu nghiệm. Điều quan trọng, với hàm lượng nước cao, chúng còn cấp ẩm, cân bằng pH giúp da trông mịn màng, căng mướt dù hoạt động nhiều vào mùa hè.

Gel nha đam là một trong những nguyên liệu có khả năng dưỡng, chăm sóc da vào mùa hè hữu hiệu - Ảnh: Internet Chăm sóc da mùa hè: Xịt khoáng gel nha đam Nguyên liệu cần có: - 1 nhánh nha đam tươi - 50ml nước hoa hồng - 2 muỗng canh nước cốt chanh Cách thực hiện: Nha đam sau khi gọt vỏ, cắt hết gai nhọn thì thái thành từng lát mỏng, ngâm trong nước muối pha loãng khoảng 10 phút. Tiếp đó, rửa lại nha đam với nước mát rồi vớt ra rổ cho ráo nước. Cho nha đam vào máy xay đến khi nhuyễn mịn thì lọc lấy nước cho vào bình xịt. Tiếp đó, thêm nước hoa hồng, nước cốt chanh và 100ml nước đun sôi để nguội vào bình, lắc đều tay, đặt vào ngăn mát tủ lạnh. Nước xịt khoáng từ gel nha đam, chanh và nước hoa hồng giúp làm dịu, bảo vệ da vào mùa hè - Ảnh: Internet Cách sử dụng: Mỗi ngày, bạn dùng lọ gel nha đam đã thực hiện như nước xịt khoáng thông thường bất cứ lúc nào cảm thấy da khô hoặc bóng nhờn. Đặc biệt, bạn nên mang theo lọ xịt khoáng tự nhiên này bên mình để có thể cấp ẩm và chăm sóc da vào mùa hè một cách tốt nhất. Đối với phụ nữ công sở, hãy đặt lọ "thần dược" này trong tủ lạnh để đạt được hiệu quả tối ưu. Với vài nguyên liệu dễ tìm, cách thực hiện đơn giản, bạn đã sở hữu ngay lọ xịt khoáng tự nhiên có khả năng bảo vệ, chăm sóc da hữu hiệu vào mùa hè.

Khỏi tốn tiền mua sữa rửa mặt, bạn cứ hòa tan 1 trong 3 thứ này vào nước là da sẽ sạch sâu, trắng hồng lại còn trẻ hơn đến 10 tuổi đấy Chẳng tốn 1 xu để mua sữa rửa mặt đắt tiền, chỉ cần hòa tan 1 trong 3 thứ này vào nước rồi vệ sinh sạch sẽ làn da mỗi ngày là da mặt bừng sức sống, trắng hồng và mịn màng như ý ngay đấy.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cham-soc-da-vao-mua-he-nang-nong-oi-buc-mang-theo-lo-than-duoc-nay-la-du-275030.html