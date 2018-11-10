Để trị dứt điểm đám mụn đầu đen "cứng đầu" quanh mũi, hãy học Boldsky các công thức tẩy tế bào chết từ bột yến mạch dưới đây.
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Mụn đầu đen là một trong những vấn đề phổ biến nhất và "cứng đầu" mà chúng ta phải đối mặt. Nói chung, các loại mụn đều được sản xuất do bã nhờn dư thừa, bụi bẩn tích tụ quá tải. Lượng bã nhờn kết hợp với bụi bẩn và tế bào chết gây ùn ứ lỗ chân lông tạo nên mụn đầu đen.
Tẩy tế bào chết là cách đơn giản giúp bạn loại bỏ mụn đầu đen nhanh chóng. Ở đây chúng ta sẽ nói về các biện pháp tự chế bằng cách bột yến mạch. Phương pháp này không chỉ xóa sạch nhân mụn mà còn nuôi dưỡng làn da khỏe đẹp.
Bột yến mạch có saponin giúp loại bỏ bụi bẩn và tạp chất, do đó tẩy tế bào chết cực hiệu quả. Ngoài ra, loại bột này còn có đặc tính kháng viêm sẽ điều trị bất kỳ loại viêm và kích ứng nào trên da.
Bây giờ, hãy theo dõi các công thức điều trị mụn đầu đen bằng bột yến mạch dưới đây.
Bột yến mạch và mật ong
Đầu tiên nấu bột yến mạch đến khi mềm nhừ. Đổ chúng ra bát, đến khi nguội thì thêm 2 muỗng canh mật ong vào. Dùng muỗng trộn đều rồi thoa đều lên các khu vực xuất hiện nhiều mụn đầu đen. Để khô, sau đó rửa sạch bằng nước mát.
Bột yến mạch và chanh
Tất cả những gì bạn cần làm là thêm 2 - 3 muỗng canh bột yến mạch nấu chín vào tô. Vắt thêm vài giọt nước chanh và trộn đều. Áp dụng hỗn hợp này trên vùng da xuất hiện mụn đầu đen. Nhẹ nhàng mát xa theo chuyển động tròn. Để yên trong vài phút, sau đó rửa sạch bằng nước mát.
Bột yến mạch và lòng trắng trứng
Thêm 2 muỗng canh bột yến mạch nấu chín và lòng trắng trứng vào bát. Dùng muỗng đánh đều tất cả các nguyên liệu.
Dùng cọ mềm thoa hỗn hợp này lên khuôn mặt. Để trong 15 - 20 phút thì rửa sạch bằng nước mát và lau khô.
Bột yến mạch và giấm táo
Trộn đều 1 muỗng canh giấm táo và 1 muỗng canh bột yến mạch, trộn đều rồi thoa đều lên các khu vực bị ảnh hưởng. Sau đó, thư giãn trong 15 phút thì rửa sạch bằng nước mát.
Áp dụng các hỗn hợp từ bột yến mạch trên, bạn sẽ điều trị tận gốc mụn đầu đen và sở hữu làn da trắng mịn, hồng hào nhanh chóng.