Để trị dứt điểm đám mụn đầu đen "cứng đầu" quanh mũi, hãy học Boldsky các công thức tẩy tế bào chết từ bột yến mạch dưới đây.

Mụn đầu đen là một trong những vấn đề phổ biến nhất và "cứng đầu" mà chúng ta phải đối mặt. Nói chung, các loại mụn đều được sản xuất do bã nhờn dư thừa, bụi bẩn tích tụ quá tải. Lượng bã nhờn kết hợp với bụi bẩn và tế bào chết gây ùn ứ lỗ chân lông tạo nên mụn đầu đen. Tẩy tế bào chết là cách đơn giản giúp bạn loại bỏ mụn đầu đen nhanh chóng. Ở đây chúng ta sẽ nói về các biện pháp tự chế bằng cách bột yến mạch. Phương pháp này không chỉ xóa sạch nhân mụn mà còn nuôi dưỡng làn da khỏe đẹp.

Bột yến mạch là nguyên liệu có khả năng điều trị mụn đầu đen hiệu quả - Ảnh: Internet Bột yến mạch có saponin giúp loại bỏ bụi bẩn và tạp chất, do đó tẩy tế bào chết cực hiệu quả. Ngoài ra, loại bột này còn có đặc tính kháng viêm sẽ điều trị bất kỳ loại viêm và kích ứng nào trên da. Bây giờ, hãy theo dõi các công thức điều trị mụn đầu đen bằng bột yến mạch dưới đây.

Bột yến mạch và mật ong Đầu tiên nấu bột yến mạch đến khi mềm nhừ. Đổ chúng ra bát, đến khi nguội thì thêm 2 muỗng canh mật ong vào. Dùng muỗng trộn đều rồi thoa đều lên các khu vực xuất hiện nhiều mụn đầu đen. Để khô, sau đó rửa sạch bằng nước mát. Mật ong và bột yến mạch giúp lấy đi nhân mụn đầu đen bằng cách rút hết bã nhờn và bụi bẩn - Ảnh: Internet Bột yến mạch và chanh Tất cả những gì bạn cần làm là thêm 2 - 3 muỗng canh bột yến mạch nấu chín vào tô. Vắt thêm vài giọt nước chanh và trộn đều. Áp dụng hỗn hợp này trên vùng da xuất hiện mụn đầu đen. Nhẹ nhàng mát xa theo chuyển động tròn. Để yên trong vài phút, sau đó rửa sạch bằng nước mát. Axit citric có trong chanh kết hợp với bột yến mạch giúp loại bỏ tất cả các tạp chất từ ​​da, nhờ đó điều trị mụn đầu đen cực nhanh - Ảnh: Internet Bột yến mạch và lòng trắng trứng Thêm 2 muỗng canh bột yến mạch nấu chín và lòng trắng trứng vào bát. Dùng muỗng đánh đều tất cả các nguyên liệu. Dùng cọ mềm thoa hỗn hợp này lên khuôn mặt. Để trong 15 - 20 phút thì rửa sạch bằng nước mát và lau khô. Mặt nạ lòng trắng trứng và bột yến mạch không chỉ trị mụn đầu đen mà còn giúp thắt chặt da và thu nhỏ lỗ chân lông - Ảnh: Internet Bột yến mạch và giấm táo Trộn đều 1 muỗng canh giấm táo và 1 muỗng canh bột yến mạch, trộn đều rồi thoa đều lên các khu vực bị ảnh hưởng. Sau đó, thư giãn trong 15 phút thì rửa sạch bằng nước mát. Hỗn hợp giấm táo và bột yến mạch khử sạch vi khuẩn, bụi bẩn giúp đám mụn đầu đen nhanh chóng bị đánh bay - Ảnh: Internet Áp dụng các hỗn hợp từ bột yến mạch trên, bạn sẽ điều trị tận gốc mụn đầu đen và sở hữu làn da trắng mịn, hồng hào nhanh chóng.

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