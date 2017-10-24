Cách trị mụn sưng đỏ trên mặt “chuẩn” nhất hiện nay “xua tan” nỗi lo về làn da xấu

Chăm sóc da 24/10/2017 08:35

Bạn đã quá mệt mỏi với những nốt mụn sưng đỏ trên mặt nhưng không biết làm sao để điều trị chúng hiệu quả nhất đúng không? Bài viết này sẽ giúp bạn tìm ra cách trị mụn sưng đỏ trên mặt “chuẩn” nhất hiện nay. Những cách này, không chỉ “tống khứ” mụn đi nhanh chóng, mà còn giúp bạn sở hữu làn da trắng hồng rạng rỡ, đẹp không tỳ vết.

Theo các chuyên gia da liễu, những cách trị mụn sưng đỏ trên mặt được xem là “chuẩn” nhất hiện nay luôn đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn sau đây:

  • Độ an toàn cao: Đây là tiêu chí đầu tiên để lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp với tình trạng của bạn, để đảm bảo không xảy ra dị ứng, mụn không có nguy cơ lan rộng, gây tổn thương cho da nặng nề hơn.
  • Phù hợp với cơ địa của nhiều: Có một số cách chỉ thích ứng với một số làn da. Chính vì vậy, khi chọn cách trị mụn sưng đỏ trên mặt, bạn cần hiểu rõ làn da của mình. Tốt nhất để tránh những điều đáng tiếc xảy ra, bạn nên thử trước lên vùng da tay rồi hãy điều trị trên mặt.

Cách trị mụn sưng đỏ trên mặt “chuẩn” nhất hiện nay “xua tan” nỗi lo về làn da xấu - Ảnh 1
Cách trị mụn sưng đỏ trên mặt từ thiên nhiên mang lại hiệu quả cho người thực hiện. Ảnh internet

  • Linh động được thời gian điều trị: Hiện nay, công việc xã hội và gia đình khiến cho phái đẹp không còn nhiều thời gian chăm chút cho bản thân. Vì vậy, cách điều trị cũng phải linh động theo thời gian rảnh của chị em là tốt nhất.
  • Hiệu quả cải thiện tốt: Cách điều trị phải cho hiệu quả cải thiện tốt, để nhanh chóng nâng cao thẩm mỹ cho phái đẹp trong thời gian sớm nhất.

Từ các tiêu chí trên cho thấy, cách trị mụn sưng đỏ trên mặt bằng các liệu pháp thiên nhiên vẫn là sự lựa chọn số 1 của phái đẹp. Một số cách tiễn mụn “một đi không trở lại” vẫn thường được sử dụng nhiều nhất như:

Cách trị mụn sưng đỏ trên mặt bằng nha đam

Nha đam là “ứng cử viên số 1”, giúp chị em điều trị mụn sưng đỏ trên mặt thành công. Nhờ có các đặc tính như kháng khuẩn, chống viêm, kích thích tăng sinh sợi collagen mới để làm lành các tổn thương nên điều trị mụn hiệu quả, thấy ngay cải thiện sau vài lần thực hiện. Hơn nữa, trong nha đam còn chứa nhiều vitamin, khoáng chất, protein, axit amin và loại enzym tự nhiên tốt cho da, giúp đẩy lùi sự hình thành và phát triển của vi khuẩn gây mụn. Như vậy, mụn sẽ không có “cơ hội” nảy nở, xâm hại làn da.

Nguyên liệu cần có:

  • 2 thìa gel nha đam.
  • 1 thìa nước cốt chanh.

Cách trị mụn sưng đỏ trên mặt bằng nha đam
Cách trị mụn sưng đỏ trên mặt bằng nha đam. Ảnh internet

Cách thực hiện:

  • Trộn đều các nguyên liệu đã chuẩn bị sẵn thành hỗn hợp đồng nhất.
  • Dùng sữa rửa mặt vệ sinh làn da sạch sẽ, sau đó lấy khăn bông thấm khô.
  • Thoa đều hỗn hợp lên da mặt, nhất là ở các vùng có mụn.
  • Để khoảng 15-20 phút, sau khi hỗn hợp khô lại, bạn rửa sạch bằng nước mát.
  • Thực hiện cách này 3-4 lần/tuần để thấy được hiệu quả cải thiện tốt nhất.

Cách trị mụn sưng đỏ trên mặt bằng mật ong

Để trị mụn sưng đỏ hiệu quả thì không thể bỏ qua mật ong. Loại nguyên liệu này được nhận xét là “thần dược” diệt mụn. Trong mật ong chứa nhiều vitamin và các aminnoaxit hỗ trợ “triệt tiêu” vi khuẩn gây mụn trên da nhanh chóng, đồng thời làm sạch lỗ chân lông, chống oxy hóa, loại bỏ mụn trên da trong thời gian sớm nhất.

Đặc biệt, khi sử dụng mật ong trị mụn, người điều trị còn cảm nhận được làn da của mình sáng, mịn và đẹp hơn do hàm lượng vitamin được thẩm thấu tối đa, giúp khôi phục độ đàn hồi, chống lão hóa da hiệu quả.

Nguyên liệu cần có:

  • 1 thìa mật ong.
  • 1 thìa sữa chua.

Cách trị mụn sưng đỏ trên mặt bằng mật ong
Cách trị mụn sưng đỏ trên mặt bằng mật ong. Ảnh internet

Cách thực hiện:

  • Trộn đều mật ong và sữa chua theo tỷ lệ 1:1.
  • Vệ sinh da mặt bằng nước ấm.
  • Thoa đều hỗn hợp lên da mặt kết hợp với massage nhẹ nhàng để các dưỡng chất thấm sâu vào bên trong.
  • Để khoảng 20 phút rồi bạn rửa sạch bằng nước mát.
  • Thực hiện 3-4 lần để đạt được hiệu quả cải thiện tốt nhất, nhanh chóng lấy lại diện mạo xinh đẹp nhất cho làn da. 

Xem thêm: cách trị mụn sưng đỏ không nhân

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