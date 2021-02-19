Tẩy da chết sẽ giúp loại bỏ lớp tế bào già nua trên bề mặt da. Nhờ đó da cũng mịn màng, ít hình thành mụn, dễ hấp thụ dưỡng chất từ các sản phẩm dưỡng da. Sở dĩ như vậy là do khi tẩy tế bào chết sẽ làm bong lớp da chết thứ nhất và thứ hai, chỉ còn lại các tế bào da khỏe mạnh, hoạt động đầy đủ chức năng. Lúc này, bề mặt da cũng được làm sạch, lỗ chân lông thoáng, ngăn ngừa được các khuyết điểm có thể xuất hiện trên da trong tương lai.

Trong cuộc sống hàng ngày chúng ta phải tiếp xúc với môi trường nào là khói bụi tia tử ngoại. Bên cạnh đó, việc ăn uống không khoa học khiến cơ thể thiếu hụt vitamin, cộng với việc thay mới tự nhiên của tế bào, khiến cho làn da của chúng ta sản sinh ra nhiều tế bào chết. Nếu chúng không được làm sạch sẽ gây nên các tình trạng sạm, sần sùi, lỗ chân to, da đổ dầu, mụn… Để hạn chế được tất cả các tình trạng này thì việc tẩy da chết là điều rất cần thiết.

Các nhà khoa học cũng đã chứng minh được, việc tẩy tế bào chết rất có lợi trong việc tái tạo năng lượng cho các tế bào mới. Từ đó làn da được trẻ hóa, lưu thông máu tốt, các mô da phát triển đồng bộ, cải thiện màu sắc da, trở nên sáng và mịn hơn.

Bên cạnh đó, việc tẩy tế bào da chết còn giúp loại bỏ dầu thừa và các bụi bẩn. Mà dầu thừa, bụi bẩn chính là nguyên nhân hàng đầu gây ra mụn. Chính vì vậy, tẩy tế bào chết đúng cách chính là giải pháp hữu hiệu giúp bạn ngăn ngừa được mụn trứng cá.

Tẩy da chết giúp da khỏe, tràn đầy sức sống

Đặc biệt, hoạt động này còn giúp cải thiện kết cấu da vô cùng hiệu quả. Các tế bào da được loại bỏ và thay mới một cách tự nhiên. Các nếp nhăn, nám tàn nhang cũng theo đó mà giảm xuống. Bạn sẽ thấy rõ được việc cải thiện kết cấu da nhất là trong trường hợp da khô và mất nước, phần da bong tróc được loại bỏ. Lúc này, các sản phẩm dưỡng da như kem dưỡng ẩm có khả năng đi sâu vào lỗ chân lông và làm tăng hiệu quả giúp cho tế bào khỏe mạnh hoạt động tốt hơn, giúp cho làn da tươi trẻ.

Hơn thế nữa, còn kích thích máu lưu thông đến gần bề mặt da để giúp làn da hồng hào và rạng rỡ. Nhanh chóng cải thiện lượng collagen dưới da và ngăn ngừa tình trạng da chảy xệ khi có dấu hiệu lão hóa da.

Chính vì vậy, bạn nên tẩy da chết đều đặn để giúp làn da trắng mịn tự nhiên và tự tin hơn khi giao tiếp với mọi người. Tuy nhiên, để tránh lợi bất cập hại, bạn cần tẩy da chết đúng cách. Luôn luôn chọn sản phẩm phù hợp từng loại da để có thể loại bỏ da chết hiệu quả mà vẫn duy trì sự cân bằng độ ẩm cho làn da. Như vậy, da sẽ không bị tổn thương làm giảm hàng rào bảo vệ của da.

Khi nào nên tẩy da chết?

Theo quy luật tự nhiên, mỗi ngày làn da của chúng ta sản xuất ra khoảng 5 tỷ tế bào mới để thay thế cho các tế bào cũ sẽ chết đi, bong tróc rơi ra ngoài. Chính vì vậy, nếu có nhiều thời gian để chăm chút cho bản thân thì bạn nên tẩy da chết mỗi ngày. Nếu quá bận rộn thì bạn cũng nên tẩy da chết 2-3 lần/tuần. Bạn có thể tẩy tế bào chết vào buổi sáng, việc này giúp tái sinh làn da, giữ cho khuôn mặt bừng sáng, tràn đầy sức sống. Da sẽ rạng ngời hơn giúp bạn sẵn sàng ra ngoài một cách xinh đẹp, tự tin và cá tính.

Bạn nên tẩy da chết thường xuyên

Ngoài ra, bạn có thể tẩy tế bào chết vào mỗi tối trước khi đi ngủ để loại bỏ lớp trang điểm và bụi bẩn còn sót lại. Mang đến cảm giác thoải mái, dễ đi vào giấc ngủ.

Khi tẩy da chết bạn cần lưu ý, đây là bước cần thực hiện sau bước rửa mặt và trước các sản phẩm dưỡng da. Làm như vậy sẽ có tác động tốt trong việc thay đổi tế bào, thúc đẩy mô da phát triển, da trông trẻ trung và đều màu hơn, chữa lành những khuyết điểm trên da.

Chọn phương pháp tẩy tế bào chết phù hợp với loại da

Tùy vào mỗi loại da mà bạn chọn phương pháp tẩy tế bào chết phù hợp. Theo đó, bạn có thể sử dụng tẩy tế bào chết vật lý hoặc tẩy tế bào chết hóa học.

Với những loại da khô, nhạy cảm thì tẩy da chết vật lý sẽ tốt hơn, sử dụng các nguyên liệu từ thiên nhiên, có thành phần lành tính, không gây tổn thương da. Còn da thường, da dầu, da hỗn hợp thì tẩy da chết hóa học thì sẽ cho hiệu quả tốt hơn, làm sạch sâu, loại bỏ nhờn và giúp da sáng mịn nhanh chóng.

Tẩy da chết vật lý

Các chị em có thể dùng nguyên liệu hoàn toàn tự nhiên như đường nâu xay nhỏ, bã cafe, bột yến mạch nguyên chất, muối biển, chanh tươi, mật ong, trà xanh, tinh dầu… tạo thành hỗn hợp để tẩy tế bào chết cho da. Các nguyên liệu này dễ kiếm và rất dễ tiền. Khi sử dụng, các chị em hãy massage da mặt nhẹ nhàng để dễ dàng lấy đi tế bào chết trên da.

Tẩy da chết bằng nguyên liệu tự nhiên rất tốt cho da

Một số hỗn hợp chị em có thể sử dụng để tẩy tế bào chết như là:

Hỗn hợp đường trắng: 3 thìa đường trắng, 2 thìa cà phê bột đinh hương, 1 thìa dầu mè, 2 muỗng vỏ cam khô được nghiền, 1 muỗng bột cánh hoa hồng nghiền mịn.

Hỗn hợp đường nâu: 2 muỗng đường nâu, 1 muỗng bột yến mạch, 1 muỗng dầu oliu.

Hỗn hợp đường và cam: 1 thìa đường nâu, 1 thìa vỏ cam xay nhuyễn, 1 thìa cà phê dầu oliu

Hỗn hợp đường và chuối: 1 quả chuối chín, 2 thìa cà phê đường.

Hỗn hợp đường và mật ong: 2 thìa cà phê đường trắng, 3 thìa mật ong.

Những hỗn hợp trên đều chứa chất kháng sinh giúp làm sạch bụi bẩn, kích thích tái tạo tế bào, bảo vệ và phục hồi da rất hiệu quả. Sau khi trộn đều hỗn hợp bạn hãy thoa hỗn hợp lên da, massage nhẹ nhàng trong vòng 10 phút. Sau đó, rửa sạch mặt với nước mát và dưỡng da theo các quy trình dưỡng da thông thường.

Các chị em hãy cố gắng dành thời gian chăm sóc để có một làn da mịn màng, trắng sáng, tươi trẻ nhé!

Lựa chọn sản phẩm tẩy da chết hóa học

Theo các chuyên gia da liễu thì tẩy da chết hóa học được đánh giá là hiệu quả hơn tẩy da chết vật lý. Tuy nhiên, cách này dễ gây kích ứng cho những ai có làn da nhạy cảm nếu thực hiện không đúng cách. Phần lớn các sản phẩm tẩy tế bào da chết thường có thành phần axit alpha hydroxy và retinol. Hai thành phần này có tác dụng làm mềm và loại bỏ những tế bào da chết một cách hiệu quả.

Tuy nhiên, về cơ bản khi chọn sản phẩm tẩy tế bào chết, bạn cần căn cứ vào loại da và tình trạng da để chọn thật chính xác.

Tẩy da chết hóa học làm sạch sâu hiệu quả

Da thường: Đây là loại da dễ chịu có thể dùng nhiều loại sản phẩm. Vì vậy, việc lựa chọn sản phẩm tẩy tế bào da chết khá dễ dàng. Phần lớn các sản phẩm có hạt scrub mịn hoặc các loại tẩy hóa học nồng độ trung bình đều có thể làm sạch sâu cho da.

Làn da nhờn mụn/da dầu: Loại da nhiều tổn thương, có vi khuẩn dưới da nên hãy lựa chọn dòng sản phẩm có scrub hoặc gel tẩy tế bào chết da chứa hoạt tính than. Tuyệt đối không dùng tẩy da chết hóa học nồng độ cao vì dễ gây mất cân bằng pH của da.

Nếu bạn đang còn phân vân không biết mình thuộc loại da nào? Cũng như không biết chọn cách nào để tẩy da chết hiệu quả thì hãy đến gặp bác sĩ da liễu để được tư vấn và hướng dẫn.