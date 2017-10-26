Cách chăm sóc da khô “chất lừ” mịn màng cho chàng say đắm

Làn da khô thô ráp, thiếu sức sống trông bạn sẽ già nua hơn so với tuổi. Để đối phó với tình trạng này, bạn cần có những cách chăm sóc da khô hiệu quả, giúp dưỡng ẩm, bảo vệ da toàn diện trước những tác động của môi trường.
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Da khô rất “khó tính”, mẫn cảm, dễ bị mụn tấn công, dù bạn có trang điểm cũng không che hết những khuyết điểm. Loại da này cũng dễ bị lão hóa, xuất hiện nhiều nếp nhăn. Nên ngoài việc dùng kem dưỡng ẩm vào ban đêm, ăn uống đủ chất… bạn đừng quên sử dụng những nguyên liệu từ thiên nhiên để chăm sóc da khô hiệu quả nhé!
Sau khi đã chọn lọc, bài viết dưới đây sẽ giới thiệu cho các bạn một số cách chăm sóc da khô tốt nhất, có thể áp dụng được cho cả mùa đông và mùa hè.
Cách chăm sóc da khô bằng mặt nạ cà chua đánh bay sự thô ráp
Cà chua là một loại trái cây rất giàu vitamin và khoáng chất. Loại quả này chứa nhiều Lycopene - một hợp chất chống oxy hóa rất có lợi cho sức khỏe và giúp làn da trẻ hóa, ngăn ngừa nếp nhăn, bổ sung độ ẩm tăng độ đàn hồi cho da. Các loại vitamin A, C, E… trong cà chua sẽ kích thích sản xuất collagen chống lại sự hình thành các nếp nhăn, se khít lỗ chân lông, phục hồi thương tổn giúp da khô trở nên tươi trẻ, rạng ngời sức sống.
Nguyên liệu cần có:
- 1 quả cà chua.
- 1 thìa mật ong.
Cách thực hiện:
- Rửa sạch cà chua và xay nhuyễn sau đó trộn đều với mật ong thành hỗn hợp sền sệt.
- Vệ sinh làn da khô sạch sẽ, rồi bạn đắp lớp hỗn hợp lên kết hợp massage từ 1-2 phút để các dưỡng chất thẩm thấu sâu vào bên trong.
- Khoảng 15-20 phút, bạn rửa sạch bằng nước mát.
- Kiên trì thực hiện cách này từ 3-4 lần, bạn sẽ thấy làn da khô có sự thay đổi rõ rệt, mịn, trắng hồng hơn rất nhiều.
Cách chăm sóc da khô bằng dầu dừa “hồi sinh” sự mềm mại mịn màng cho làn da
Dầu dừa được xem là “thần dược” nuôi dưỡng làn da. Chứa nhiều vitamin E, A, C… cùng chất chống oxy hóa cao và độ ẩm dồi dào, luôn đảm bảo cung cấp đủ dinh dưỡng, lượng ẩm cần thiết cho da khô. Chính vì vậy, trong suốt mùa đông, bạn chỉ cần thực hiện 3-4 lần/tuần, chắc chắn rằng, làn da của bạn sẽ luôn căng tràn sức sống.
Nguyên liệu cần có:
- 2 thìa dầu dừa.
- 1 thìa sữa chua.
Cách thức hiện
- Trộn đều 2 nguyên liệu trên thành hỗn hợp đồng nhất.
- Rửa mặt thật sạch để loại bỏ lớp bụi bẩn, dầu thừa trên da.
- Thoa đều lớp hỗn hợp trên da, để khoảng 20 phút, sau đó rửa sạch bằng nước mát.
Cách chăm sóc da khô bằng dâu tây cung cấp năng lượng cho làn da
Những trái dâu tây chín đỏ, chứa đầy thành phần dinh dưỡng, giúp da thêm khỏe mạnh, tẩy sạch tế bào chết, mịn màng, đẹp hơn trông thấy. Bởi vì trong 100g dâu tây, có chứa 29mg Canxi, 0.08 mg sắt, 27 mg phốt pho, 2 mg natri, 148 mg kali… cùng nhiều các vitamin và dưỡng chất khác. Đặc biệt, dâu tây chứa hai chất chống oxy hóa mạnh là flavonoid, anthocyanine và hợp chất biotin giúp duy trì sự đàn hồi và ngăn ngừa chảy xệ, bảo vệ da tránh khỏi tác hại của các gốc tự do, chống lão hóa rất hiệu quả.
Nguyên liệu cần có:
- 3 quả dâu tây.
- 1 thìa mật ong.
- 1 thìa sữa chua.
Cách thực hiện:
- Rửa sạch quả dâu tây, sau đó xay nhuyễn bằng máy xay sinh tố.
- Trộn đều dâu tây xay nhuyễn với 1 thìa mật ong và 1 thìa sữa chua.
- Dùng nước ấm vệ sinh da mặt sạch sẽ.
- Thoa đều hỗn hợp lên da, để khoảng 20 phút. Sau đó rửa lại thật sạch bằng nước mát.
- Cứ thực hiện cách chăm sóc da khô này thường xuyên từ 3-4 lần/tuần, làn da của bạn sẽ đẹp mịn màng, không tỳ vết.
Bạn hãy sử dụng thường xuyên các cách chăm sóc da khô ở trên để có một làn da đẹp nhé!