Cách chăm sóc da khô “chất lừ” mịn màng cho chàng say đắm

Da khô rất “khó tính”, mẫn cảm, dễ bị mụn tấn công, dù bạn có trang điểm cũng không che hết những khuyết điểm. Loại da này cũng dễ bị lão hóa, xuất hiện nhiều nếp nhăn. Nên ngoài việc dùng kem dưỡng ẩm vào ban đêm, ăn uống đủ chất… bạn đừng quên sử dụng những nguyên liệu từ thiên nhiên để chăm sóc da khô hiệu quả nhé!

Sau khi đã chọn lọc, bài viết dưới đây sẽ giới thiệu cho các bạn một số cách chăm sóc da khô tốt nhất, có thể áp dụng được cho cả mùa đông và mùa hè.