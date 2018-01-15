Bột nghệ và tinh bột nghệ khác nhau hoàn toàn, để biết cái nào tốt hơn đọc ngay bài viết này

Chăm sóc da 15/01/2018 11:36

Nếu đang thắc mắc bột nghệ và tinh bột nghệ cái nào tốt hơn, bạn hãy theo dõi bài viết bên dưới.

Việc phân biệt rõ bột nghệ và tinh bột nghệ là điều vô cùng quan trọng, vì cách dùng của chúng hoàn toàn khác nhau. Đặc biệt, mỗi loại sẽ có tác dụng tốt hơn trên từng loại da nhất định.

Tinh bột nghệ và bột nghệ cái nào tốt hơn?

Trên thực tế, hai loại nguyên liệu này đều có nguồn gốc từ nghệ tươi, nên chúng hoàn toàn có công dụng giống với “nguyên tác”. Nếu như nghệ có đặc tính kháng khuẩn, chống viêm giúp ngăn ngừa mụn hiệu quả thì bột nghệ và tinh bột nghệ cũng có chung tác dụng này.

Ngoài ra, hai loại sản phẩm từ nghệ này còn có tác dụng ngăn ngừa lão hóa, xóa mờ nám, tàn nhang và thâm sạm nhanh chóng. Do đó, giữa tinh bột nghệ và bột nghệ không có cái tốt hơn cái nào, chúng đều mang lại công dụng như nhau, chỉ khác ở cách dùng và loại da phù hợp.

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Bột nghệ và tinh bột nghệ có công dụng như nhau, không cái nào tốt hơn cái nào - Ảnh: Internet

Bột nghệ

Củ nghệ tươi thái lát phơi khô mang nghiền mịn sẽ tạo thành bột nghệ. Loại bột này không trải qua công đoạn loại bỏ chất xơ, dầu, nhựa và tạp chất nên có mùi rất hăng, vị cay nồng và nóng rát. Do đó, khi thoa bột nghệ lên da sẽ tạo nên cảm giác nóng, cay và rát. Thường thì, bột nghệ chỉ phù hợp với da khỏe và khô. Hạn chế sử dụng bột nghệ cho da nhạy cảm, nhờn và nổi nhiều mụn vì nhựa nghệ nguyên chất có thể gây nên kích ứng, mẩn đỏ.

Bên cạnh mùi vị, bạn hoàn toàn có thể nhận biết bột nghệ bằng mắt thường vì chúng có màu vàng đậm, các hạt còn hơi ẩm và bám vào nhau.

Bột nghệ và tinh bột nghệ khác nhau hoàn toàn, để biết cái nào tốt hơn đọc ngay bài viết này - Ảnh 2
Bột nghệ sẽ có màu vàng đậm, nồng và hăng hơn so với tinh bột nghệ - Ảnh: Internet

Tinh bột nghệ

Nghệ tươi phơi khô, nghiền mịn trải qua quá trình khử trùng, loại bỏ nhựa và dầu nguyên chất sẽ cho ra tinh bột nghệ. Vì được tách hết những thành phần không tốt nên ngoài việc sử dụng để dưỡng da, bạn hoàn toàn có thể uống tinh bột nghệ để thanh nhiệt, giải độc và điều trị một số bệnh về hệ tiêu hóa.

Tinh bột nghệ có màu vàng nhạt, các hạt tơi, khô không bám vào nhau. Vì được tách dầu và nhựa nguyên chất nên loại tinh bột này có vị hăng vừa phải, khi đắp lên da không tạo cảm giác bỏng rát. Do đó, những bạn sở hữu làn da nhạy cảm, nổi mụn hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng tinh bột nghệ để làm đẹp.

Bột nghệ và tinh bột nghệ khác nhau hoàn toàn, để biết cái nào tốt hơn đọc ngay bài viết này - Ảnh 3
Tinh bột nghệ sẽ tốt cho làn da nhạy cảm hơn bột nghệ - Ảnh: Internet

Chăm làm đẹp thôi chưa đủ, là phụ nữ, bạn phải có chiến lược chăm sóc da khoa học và thông minh. Chẳng hạn như việc phân biệt rõ cách dùng của tinh bột nghệ và bột nghệ, biết được chúng tốt hơn khi áp dụng trên làn da nào, điều này sẽ giúp bạn đạt được hiệu quả tối ưu.

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