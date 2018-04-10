Bất ngờ với cách tự chế xịt khoáng cho da nhờn tại nhà cực rẻ lại dễ ai cũng có thể làm được

Chăm sóc da 10/04/2018 09:37

Không còn lo dầu thừa gây bí da, nổi mụn nữa vì chỉ cần làm theo cách này, bạn đã có ngay xịt khoáng cho da nhờn vừa rẻ lại giúp da mặt thông thoáng.

Mùa hè tới với nhiều hoạt động sôi nổi, vui tươi ngoài trời. Đừng để nắng nóng, khói bụi cản trở niềm vui của bạn trong mùa hè mà hãy luôn đem theo mình 1 chai xịt khoáng vừa giúp da sảng khoải, mát mẻ hơn trong thời tiết oi bức, đồng thời xịt khoáng cũng là một cách làm sạch, cân bằng da trước những tác động từ môi trường.

Làm xịt khoáng cho da nhờn rất dễ, chỉ cần bạn thực hiện đúng cách. Da nhờn rất nên dùng xịt khoáng, nhất là vào mùa hè bởi khi da chịu ảnh hưởng từ môi trường nóng ẩm, rất dễ sinh mụn nếu không được làm sạch và cấp ẩm kịp thời.

Bất ngờ với cách tự chế xịt khoáng cho da nhờn tại nhà cực rẻ lại dễ ai cũng có thể làm được - Ảnh 1

Da nhờn mụn nên dùng xịt khoáng thường xuyên - Ảnh: Internet

Những loại xịt khoáng với thành phần rau củ thanh mát rất tốt cho da nhờn mụn. Bạn có thể làm xịt khoáng và cất trong tủ lạnh để dùng hàng ngày, vừa giúp da sạch mụn, thông thoáng lại vừa tạo cảm giác mát mẻ cho bề mặt da, giúp se lỗ chân lông hiệu quả.

Dưới đây là một số cách làm xịt khoáng cho da nhờn rất đơn giản bằng những nguyên liệu dễ kiếm ngay trong nhà bếp, bạn nên áp dụng ngay để đem theo mình trong những ngày hè nắng nóng.

Cách làm xịt khoáng dưa leo

Dưa leo vừa mát lại vừa là một nguyên liệu trị mụn, làm trắng da tự nhiên hữu hiệu. Công thức xịt khoáng này sẽ giúp bạn nâng tông da và ngừa mụn trứng cá.

Bất ngờ với cách tự chế xịt khoáng cho da nhờn tại nhà cực rẻ lại dễ ai cũng có thể làm được - Ảnh 2

Xịt khoáng dưa leo giúp trị mụn và làm sáng da tự nhiên - Ảnh: Internet

Nguyên liệu gồm có:

- 1 quả dưa chuột tươi

- ½ chén nước hoa hồng

- 1 muỗng canh nước cốt chanh

- 1 muỗng canh gel lô hội

Cách làm:

- Dưa chuột rửa sạch, ngâm nước muối loãng khoảng 15 phút để loại bỏ vi khuẩn, hóa chất

- Đem xay dưa chuột trong máy xay sinh tố, ép lấy nước hoặc dùng 1 chiếc khăn sữa em bé để vắt lấy nước cốt, bỏ phần bã

- Trộn tất cả nguyên liệu đã chuẩn bị lại với nước ép dưa chuột, cất trong bình xịt phun sương rồi bảo quản trong tủ lạnh ít nhất 1 giờ trước khi lấy ra sử dụng

Cách làm xịt khoáng bằng trà xanh

Trà xanh mang đặc tính kháng khuẩn giúp loại bỏ vi khuẩn gây hại cho da, giúp các lỗ chân lông thoáng sạch. Dầu từ viên nén vitamin E trong xịt khoáng này sẽ giúp trẻ hóa làn da tự nhiên, ngăn ngừa da chảy xệ do thời tiết nắng nóng gây giãn nở lỗ chân lông.

Đồng thời, thành phần gel lô hội có tác dụng bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời và làm dịu da tức thì khi bị kích ứng.

Bất ngờ với cách tự chế xịt khoáng cho da nhờn tại nhà cực rẻ lại dễ ai cũng có thể làm được - Ảnh 3

Xịt khoáng trà xanh loại bỏ dầu thừa và tạo thành lớp màng bảo vệ cho da nhờn mụn - Ảnh: Internet

Cách làm:

- Trà xanh rửa sạch, ngâm nước muối loãng khoảng 10-15 phút rồi đem đun sôi với nước tinh khiết trong thời gian 15 phút

- Đậy kín vung và tiếp tục ủ trà trong khoảng 10-15 phút, sau đó chắt lấy nước trà tươi, loại bỏ lá trà và cặn

- Pha xịt khoáng theo công thức: 1 chén trà với 1 dầu vitamin E trong viên nén và 1 muỗng canh gel lô hội

- Cất xịt khoáng vào tủ lạnh ít nhất 1 giờ trước khi sử dụng

Để dùng xịt khoáng đúng cách, bạn có thể đem theo 1-2 miếng bông tẩy trang để sau khi xịt khoáng, bạn dùng bông lau nhẹ nhàng giúp da mặt được làm sạch và cân bằng độ ẩm tự nhiên. Chúc các bạn thành công!

Lý do phái đẹp nên có ít nhất 1 chai xịt khoáng

Lý do phái đẹp nên có ít nhất 1 chai xịt khoáng

Xịt khoáng dưỡng ẩm giúp cấp ẩm nhanh chóng cho làn da, đặc biệt là với những nàng da khô.

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