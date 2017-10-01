Bật mí cách chăm sóc da mặt bằng dưa leo giúp các chị em đẹp từ trong ra ngoài

Chăm sóc da 01/10/2017 12:24

Cách chăm sóc da mặt bằng dưa leo khá quen thuộc với nhiều chị em phụ nữ, nhưng để có kiến thức tổng hợp, toàn diện nhất về những lợi ích làm đẹp da bằng dưa leo các bạn có thể tham khảo tại bài viết này.

Dưa leo là nguyên liệu thiên nhiên làm đẹp rất phổ biến và bày bán nhiều, cực kỳ dễ mua, nếu chị em mong muốn tìm ra cách chăm sóc da mặt bằng dưa leo toàn diện thì có thể tham khảo bài viết này để có thể tận dụng tối đa những lợi ích làm đẹp da tự nhiên của dưa leo, không bỏ phí công dụng nào nhé.

Tổng hợp các cách chăm sóc da mặt bằng dưa leo từ A-Z

Bật mí <a target='_blank' href='https://www.phunuvagiadinh.vn/cach-cham-soc-da-mat.topic'>cách chăm sóc da mặt</a> bằng dưa leo đẹp toàn diện
Bật mí cách chăm sóc da mặt bằng dưa leo đẹp toàn diện. Ảnh: Internet

Hồi phục da mặt bị tổn thương bằng dưa leo đơn giản

Công dụng lớn nhất của dưa leo chính là giúp hồi phục làn da bị tổn thương do ánh nắng hay nặn mụn bên ngoài tác động, , giúp làn da săn chắc, khỏe mạnh hơn. 

Các bạn chỉ cần nghiền mịn 1/3 quả dưa leo với 2 thìa sữa chua không đường, 1 thìa gel nha đam, 1 thìa mật ong và ½ thìa nước chanh. Trộn đều được hỗn hợp đồng nhất, thoa lên mặt dưỡng ẩm trong 5 phút, sau đó lại thoa thêm 1 lớp mặt nạ nữa lên trên lớp cũ, đợi sau 15-20 phút khi các lớp mặt nạ khô hoàn toàn thì đi rửa mặt bằng nước lạnh giúp se khít lỗ chân lông hơn. Rửa xong, bạn sẽ thấy làn da căng mịn và nhẵn nhụi hơn nhiều, không còn sần sùi, gỗ ghề khi sờ trên da mặt như trước, tuyệt vời quá phải không nào?

Cách chăm sóc da mặt bằng dưa leo trị nám, tàn nhang hiệu quả

Nước ép dưa leo xóa mờ vết tàn nhang nhanh chóng, da đẹp mịn màng
Nước ép dưa leo xóa mờ vết tàn nhang nhanh chóng, da đẹp mịn màng. Ảnh: Internet

Nếu bạn muốn thoát khỏi các vết nám tàn nhang nhanh chóng một cách tự nhiên nhất mà không cần phải bôi bất cứ thứ thuốc gì thì các bạn có thể áp dụng cách chăm sóc da mặt bằng dưa leo trị nám, tàn nhang khá đơn giản sau: Nghiền nước ép dưa leo, dùng khăn sạch hoặc bông tẩy trang thấm đều nước ép ấy, thoa lên vùng da bị nám, thực hiện ngày 2-3 lần để có kết quả trị nám tốt nhất. Nước ép dưa leo bên cạnh tính chất dưỡng ẩm, làm da mềm mịn còn có tính tẩy nhẹ, nên khi áp dụng cách chăm sóc da mặt bằng dưa leo này, da bạn không chỉ mờ nám mà còn trắng sáng, căng mịn vô cùng nữa đấy.

Trẻ hóa làn da với dưa leo nhanh chóng

Một trong những công dụng lớn nhất của dưa leo là giúp trẻ hóa làn da được các chị em vô cùng yêu thích và kiên trì thực hiện vô cùng. Nếu bạn nào chưa biết thì hãy thử tiến các bước của cách chăm sóc da mặt bằng dưa leo cho làn da trẻ trung như sau: Trộn nước ép dưa leo với nước chanh (tỉ lệ 2:1) thoa đều lên mặt để cho hỗn hợp tự khô thì dùng khăn ướt lau sạch mặt. Dưa leo vừa nhiều nước dưỡng ẩm, lại có chứa chất phytochemicals giúp sản xuất collagen, ptotein giống như sợi chịu trách nhiệm cho độ đàn hồi của da và loại bỏ cellulite kết hợp với nước chanh nhiều vitamin C có tính sát khuẩn, làm sáng mịn và cải thiện kết cấu da giúp da trắng sáng, khỏe mạnh vô cùng.

Giảm quầng thâm mắt

Giảm thâm quầng mắt đơn giản bằng dưa leo dễ thực hiện tại nhà
Giảm thâm quầng mắt đơn giản bằng dưa leo dễ thực hiện tại nhà. Ảnh: Internet

Các chất chống oxy hoá và silica trong dưa leo có thể giúp làm giảm dần các quầng thâm. Cho dù dưa leo không thể chữa được hoàn toàn thâm quầng mắt cho bạn, nhưng chắc chắn nó có thể làm cho da xung quanh mắt của bạn trông nhẹ nhàng hơn. Dưa leo sẽ làm vệ sinh các mạch máu quanh mắt; do đó giúp mang lại màu sắc bình thường của vùng da này với cách thực hiện khá đơn giản là cắt hai lát dưa leo đắp lên vùng mắt, để ít nhất trong 20 phút rồi rửa sạch là được.

Kiểm soát sự sưng phồng của mắt

Nếu bạn lo lắng về sự sưng phồng mắt, thì dưa leo có thể giúp bạn giảm bớt bằng cách đặt hai lát dưa leo vùng sưng mắt và để bao lâu tùy bạn muốn. Axit ascorbic và axit caffeic trong dưa leo sẽ làm giảm tỷ lệ giữ nước, do đó làm giảm sưng húp quanh mắt, dễ dàng làm giảm bọng mắt.

Cách chăm sóc da mặt bằng dưa leo chữa lành làn da cháy nắng

Làn da cháy nắng sẽ phục hồi nhanh chóng với cách chăm sóc da mặt bằng dưa leo dễ thực hiện
Làn da cháy nắng sẽ phục hồi nhanh chóng với cách chăm sóc da mặt bằng dưa leo dễ thực hiện. Ảnh: Internet

Dưa leo cũng chữa lành làn da bị cháy nắng bằng cách cẩn thận đặt những miếng dưa leo vào khu vực bị ảnh hưởng và để bao lâu tùy bạn muốn, bản thân dưa leo có chứa rất nhiều nước nên sẽ làm dịu cái nóng và tổn thương tức thời.

Dùng dưa leo thay thế toner tiện dụng

Bạn hoàn toàn có thể dùng nước ép dưa leo hoặc đắp dưa leo lên khắp mặt trong 15 phút, chính là cách dưỡng ẩm, làm sạch và se khít lỗ chân lông hiệu quả, thay thế cho toner vô cùng tiện dụng. Đắp xong, rửa mặt lại với nước sạch, các bạn sẽ thấy làn da căng mướt vô cùng đấy nhé. 

Thử ngay cách chăm sóc da mặt bằng cám gạo cho da trắng mịn hết ý

Thử ngay cách chăm sóc da mặt bằng cám gạo cho da trắng mịn hết ý

Hẳn nhiều bạn đã nghe qua cách chăm sóc da mặt bằng cám gạo rồi, nếu còn nghi ngờ, ngần ngại về phương pháp chăm sóc da này thì sau khi đọc bài này xong, bạn sẽ thay đổi liền suy nghĩ đấy nhé.

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