Thử ngay cách chăm sóc da mặt bằng cám gạo cho da trắng mịn hết ý

Dầu cám gạo có chứa một lượng lipid đáng kể. Dầu này được chiết xuất từ vỏ trấu và bao gồm phôi và nội nhũ của gạo. Bạn có thể lấy dầu này từ sản phẩm phụ trong quá trình xay xát gạo và trong quá trình đánh bóng gạo sau thu hoạch.

Dầu cám gạo chứa ba chất chống oxy hoá rất hữu ích trong việc bảo vệ tế bào cơ thể chống lại tác động của các gốc tự do tocopherol, tocotrienol và oryzanol. Các chất chống oxy hóa của dầu này giúp khắc phục các gốc tự do gây hại. Nó cũng rất giàu vitamin B và E, làm tăng tính đàn hồi cho làn da và giữ cho da luôn ẩm nước và mềm mại. Do trong thành phần có vitamin E, Gamma-oryzanol, dầu cám gạo được sử dụng cho nhiều liệu pháp thảo dược thay thế cùng với các sản phẩm chăm sóc da để ngăn ngừa lão hóa. Vì thế, bạn có thể có được làn da trẻ trung, tự do và không có nếp nhăn với các cách chăm sóc da mặt bằng cám gạo/dầu gạo này. Bên cạnh đó, dầu cám gạo còn có tác dụng chống nắng rất hiệu quả vì thành phần vitamin E trong nó bảo vệ da chống tia cực tím có hại, giúp da luôn tươi trẻ.