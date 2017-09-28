Thử ngay cách chăm sóc da mặt bằng cám gạo cho da trắng mịn hết ý

Đã từ rất lâu phụ nữ Nhật Bản đã biết cách chăm sóc da mặt bằng cám gạo hoặc dầu cám gạo như một sản phẩm làm đẹp để giữ cho làn da của họ luôn mềm mại, trắng sáng và láng mịn. Lúc đó mọi người không biết lý do thực sự vì sao cám gạo hoặc dầu cám gạo có hiệu quả trong việc giữ cho làn da mịn màng như vậy, nhưng ngày nay các chuyên gia cho biết tác dụng làm đẹp của cám gạo và dầu cám gạo đều xuất phát từ các thành phần vi lượng của dầu cám.

Dầu cám gạo chứa ba chất chống oxy hoá rất hữu ích trong việc bảo vệ tế bào cơ thể chống lại tác động của các gốc tự do tocopherol, tocotrienol và oryzanol. Các chất chống oxy hóa của dầu này giúp khắc phục các gốc tự do gây hại. Nó cũng rất giàu vitamin B và E, làm tăng tính đàn hồi cho làn da và giữ cho da luôn ẩm nước và mềm mại. Do trong thành phần có vitamin E, Gamma-oryzanol, dầu cám gạo được sử dụng cho nhiều liệu pháp thảo dược thay thế cùng với các sản phẩm chăm sóc da để ngăn ngừa lão hóa. Vì thế, bạn có thể có được làn da trẻ trung, tự do và không có nếp nhăn với các cách chăm sóc da mặt bằng cám gạo/dầu gạo này. Bên cạnh đó, dầu cám gạo còn có tác dụng chống nắng rất hiệu quả vì thành phần vitamin E trong nó bảo vệ da chống tia cực tím có hại, giúp da luôn tươi trẻ.

Dầu cám gạo có chứa một lượng lipid đáng kể. Dầu này được chiết xuất từ vỏ trấu và bao gồm phôi và nội nhũ của gạo. Bạn có thể lấy dầu này từ sản phẩm phụ trong quá trình xay xát gạo và trong quá trình đánh bóng gạo sau thu hoạch.

Ngoài ra, trong dầu cám gạo còn chứa tinh chất squalane, một chất làm trắng tự nhiên có nguồn gốc từ dầu oliu giàu vitamin giúp tăng khả năng tái tạo, nuôi dưỡng, chống oxy hóa tự nhiên và tăng cường khả năng bảo vệ da trước vi khuẩn. Nó cũng được biết đến như một hoạt chất thúc đẩy vi tuần hoàn máu, có lợi trong việc làm giảm quầng thâm và sưng phồng vùng quanh mắt và trên da mặt.

Nhiều tác dụng thế này, nhanh nhanh tìm hiểu các cách chăm sóc da mặt bằng cám gạo hay dầu cám gạo để luôn trẻ trung, tươi trẻ thôi chị em nhỉ?

Hướng dẫn cách chăm sóc da mặt bằng cám gạo tự nhiên

Tìm hiểu cách chăm sóc da mặt bằng cám gạo truyền thống

Đây là phương pháp đã được kiểm chứng trong việc làm đẹp da mặt.

Cách làm khá đơn giản: Sử dụng các tinh chất cám gạo có sẵn trên thị trường với nhãn hiệu có tiếng và các túi lọc sạch. Các túi lọc này được làm bằng bông mềm. Kích thước mắt lưới vải của túi rất nhỏ, phù hợp với việc thấm các tinh chất qua da. Túi này được thiết kế để hỗ trợ làm mịn da tuyệt vời.

Cho tinh chất cám gạo vào túi lọc sạch. Tẩm nước ấm (không nên dùng nước sôi, sẽ phá hủy các vitamin có lợi trong cám gạo) vừa đủ, trộn đều rồi chà nhẹ nhàng lên mặt, di chuyển từ vùng chữ T (trán-mũi) ra ngoài. Nếu cảm thấy túi khô thì có thể tẩm thêm nước cho phù hợp. Thời gian chăm sóc da mặt bằng cám gạo theo phương pháp này là từ 10-15p. Sau đó rửa sạch mặt bằng nước ấm.

Dùng cám gạo để rửa mặt

Trộn 1 thìa cám gạo với 4 cốc nước ấm. Sử dụng khăn sạch, mềm, nhúng vào dung dịch để rửa mặt. Nên làm một cách nhẹ nhàng tránh làm xước da. Để có tác dụng tốt hơn, bạn có thể sử dụng chung cám gạo/dầu cám gạo với một loại kem rửa mặt trung tính. Nếu bạn muốn sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên hoàn toàn thì bạn có thể thay nước bằng sữa tươi. Cách chăm sóc da mặt bằng cám gạo này tuy hơi tốn kém một chút nhưng cho kết quả rất tốt. Sau khi rửa mặt với cám gạo, bạn nên rửa sạch mặt lại với nước ấm. Bạn nên áp dụng cách rửa mặt này ít nhất 1 lần/ngày để có tác dụng tốt nhất.

Dùng dầu cám gạo/cám gạo thô làm mặt nạ chăm sóc da mặt

Lấy cám gạo thô (đã được tinh chế), pha với dầu cám gạo, có thể thêm một chút mật ong, nước chanh tươi, dầu ôliu, hay gel nha đam nếu muốn. Trộn đều hỗn hợp rồi đắp lên mặt trong vòng 30p. Lưu ý, khi đắp mặt, mặt nạ với cám gạo thô sẽ rất nhanh bị khô (do bổ sung nước vào da mặt), hãy bổ sung thêm dầu cám gạo khi thấy mặt nạ bị khô. Nên áp dụng cách này 2-3 lần/tuần để cách chăm sóc da mặt bằng cám gạo này phát huy tác dụng tốt nhất.