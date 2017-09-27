Trọn bộ bí kíp cách chăm sóc da mặt bằng dưa chuột hiệu quả nhất

Dưa chuột là một trong những loại thực phẩm phổ biến dùng để làm đẹp đặc biệt là da mặt. Với các ưu điểm nổi bật về rẻ, dễ chế biến, và có rất nhiều tác dụng cho làn da, dưa chuột chính là “thần dược” của phái đẹp. Nhưng cách dùng dưa chuột đúng cách thì không phải ai cũng biết. Hãy cùng tìm hiểu công dụng và các cách chăm sóc da mặt bằng dưa chuột siêu hay, siêu đơn giản được dưới thiệu dưới đây nhé.

Dưa chuột giúp giảm thâm quầng mắt rất hiệu quả. Chỉ cần đắp các lát dưa chuột lên trên quầng mắt của bạn hoặc sử dụng nước ép dưa chuột quanh mắt. Rửa sạch sau 10 phút. Quầng mắt của bạn sẽ giảm rõ rệt chỉ sau vài lần sử dụng liên tục. Bạn nhớ áp dụng cách chăm sóc da mặt bằng dưa chuột này để tránh quầng mắt bị thâm trở lại nhé.

Một mẹo hay nữa là có thể điều trị vùng da mắt bị sưng tấy với dưa chuột một cách dễ dàng. Chỉ cần đặt dưa chuột dưới mắt của bạn để giảm sự giữ nước gây ra sưng vùng da quanh mắt. Dưa chuột sẽ phá vỡ axit ascorbic giúp giảm sự sưng lên ngay lập tức.

Chăm sóc da mặt trắng mịn với dưa chuột

Lấy dưa chuột ép chiết lấy nước, thoa đều lên da của bạn. Phải mất 15 phút để nước ép dưa chuột xâm nhập vào da của bạn. Sau đó rửa bằng nước sạch. Các tinh chất trong dưa chuột sẽ giúp da bạn trắng và sáng hơn, đặc biệt nếu bạn sử dụng thường xuyên cách chăm sóc da mặt bằng dưa chuột dưỡng da này.

Thổi bay tàn nhang nhanh chóng

Nếu bạn bực mình với tàn nhang trên mặt, hãy dùng nước ép dưa chuột trên mặt thoa lên mặt để khô tự nhiên. Rửa sạch mặt bằng nước lạnh. Nước ép dưa chuột có thể làm mờ vết tàn nhang và giảm bớt sự xuất hiện của tàn nhang theo thời gian khi sử dụng thường xuyên.

Chăm sóc da mặt bị cháy nắng đơn giản với dưa chuột

Dưa chuột rất tốt cho da bị cháy nắng. Nếu bạn phải tiếp xúc với ánh mặt trời lâu và bị rám nắng nặng, hãy dùng đắp trực tiếp dưa chuột chăm sóc cho vùng da bị ảnh hưởng. Các hiệu ứng làm mát dịu nhẹ của nó sẽ giúp giảm các triệu chứng khó chịu của các vết cháy nắng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn.

Mặt nạ dưa chuột dưỡng da mềm mịn, sáng tự nhiên

Bạn có thể tạo ra một sản phẩm dưỡng da tuyệt vời với dưa chuột bằng cách kết hợp với nước chanh, lòng trắng trứng, lô hội, nha đam, mật ong và cà chua. Hay đơn giản chỉ cần dùng nước ép dưa chuột hoặc dưa chuột nghiền mịn không cũng đủ giúp bạn chăm sóc làn da đơn giản mà hiệu quả rồi. Chỉ cần dùng nước ép hoặc nghiền mịn dưa chuột tươi đắp trên mặt trong 10 phút. Sau khi rửa sạch, bạn sẽ có một làn da tươi sáng và căng tràn sức sống.

Bạn cũng có thể áp dụng công thức chăm sóc da mặt bằng dưa chuột sau: Dưa chuột loại bỏ ruột và hạt, trộn với 4-5 lá bạc hà và lòng trắng trứng, nghiền nát, quấy đều hỗn hợp để làm mặt nạ dưỡng da. Sử dụng hỗn hợp để đắp mặt trong 15 phút. Hỗn hợp mặt nạ này sẽ rất hữu ích trong việc làm cho làn da của bạn mềm mại và sáng tự nhiên.

Trị mụn đơn giản và tự nhiên

Trộn nước ép dưa chuột và nước chanh theo tỉ lệ 1:1, sử dụng hỗn hợp này cho vùng da bị mụn trứng cá và các loại mụn khác. Đây là một trong những phương pháp điều trị kỳ diệu, rất hữu ích trong việc loại bỏ mụn trứng cá và những vết sẹo xấu xí của nó.

Dưỡng trắng da bằng dưa chuột tại nhà đơn giản

Nước dưa chuột trộn với nước dừa là một phương pháp làm trắng da tuyệt vời. Cách chăm sóc da mặt bằng dưa chuột tại nhà này giúp làm mờ dần mọi loại mụn nhọt và các vết sẹo trên mặt.

Bí quyết cách chăm sóc da mặt bằng dưa chuột sạch mặt vô cùng

Nếu bạn đau đầu vì làn da hay bám bụi bẩn, hãy trộn nước ép dưa chuột với sữa chua và đắp hỗn hợp này lên mặt trong 5-10 phút sẽ giúp loại bỏ tất cả các dầu nhờn, bụi bẩn trên da mặt cực nhanh gọn, không thua kém chất tẩy rửa làm sạch da mặt đâu.

Bây giờ bạn đã biết đến các công dụng và cách chăm sóc da mặt bằng dưa chuột vô cùng đơn giản mà hiệu quả rồi. Đừng đợi nữa! Hãy áp dụng những cách chăm sóc da mặt bằng dưa chuột giới thiệu ở trên như một thói quen chăm sóc sắc đẹp hàng ngày ngay từ bây giờ để luôn sẵn sàng để có một làn da đẹp đẽ, trắng sáng và tự nhiên nhé.