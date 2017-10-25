Bật mí bí quyết chăm sóc da mặt bị khô hiệu quả giúp bạn lung linh tỏa sáng

Hơn nữa, các yếu tố bên ngoài như khí hậu, sử dụng các sản phẩm chăm sóc da không phù hợp, cũng tác động rất lớn đến khả năng giữ ẩm cho da. Vì vậy, một bí quyết chăm sóc da mặt bị khô hiệu quả cho bạn là rất cần thiết.

Da mặt bị khô là do các lipid tự nhiên bị mất đi, làm cho hàng rào bảo vệ da bị tổn thương, không giữ được độ ẩm, các tế bào phía trên cùng của lớp biểu bì sẽ bị mất nước nhanh chóng. Nếu tình trạng này kéo dài, lớp da khô trở nên dày hơn và lan rộng đến các tế bào bên dưới, làm tổn thương nặng nề đến Aquaporin – Đây là kênh cung cấp độ ẩm trong các lớp tế bào phía dưới và điều tiết độ ẩm cho da.

Cách chăm sóc phù hợp có thể làm giảm được nhược điểm của da mặt bị khô. Những cách này cần phải thực hiện hàng ngày như một thói quen, để tạo ra hàng rào bảo vệ da ngăn cản các tác động xâm hại từ môi trường. Chính vì vậy, để có một làn da khỏe mạnh, bạn cần phải nghiêm túc thực hiện chăm sóc da khô theo những bước dưới đây.

Da mặt bị khô tuyệt đối không được dùng nước nóng rửa mặt, sẽ làm da mất nước nhiều hơn. Với loại da này, bạn nên rửa mặt bằng nước mát là tốt nhất.

Mỗi ngày, bạn chỉ nên rửa mặt 1-2 lần là đủ. Chọn những loại sữa rửa mặt có chất tẩy rửa nhẹ, không mùi và có thành phần dưỡng ẩm tự nhiên, để bổ sung đủ độ ẩm cần thiết cho da.

Dưỡng ẩm

Da khô là do bị mất nước nên bạn không thể bỏ qua bước dưỡng ẩm. Bước này rất quan trọng, giúp tăng độ đàn hồi, cung cấp năng lượng giúp da tràn đầy sức sống. Do đó, khi chọn loại kem dưỡng ẩm cho da mặt bị khô nên có các thành phần như vitamin E, A, C… giúp da khỏe mạnh và trẻ hóa.

Tránh dùng vaseline khiến cho lỗ chân lông bị bít tắc, gây mụn nhiều hơn. Thay vào đó, bạn có thể sử dụng một số nguyên liệu dưỡng da tự nhiên như dầu dừa, dầu oliu, dầu hạnh nhân, dầu jojoba…

Chăm sóc da bằng mặt nạ thiên nhiên

Các loại mặt nạ thiên nhiên là nguồn cung cấp dinh dưỡng cho da khô. Bạn nên dùng những loại mặt nạ từ bơ, mật ong, nha đam để dưỡng da hàng tuần, chúng sẽ cung cấp thêm các vitamin và khoáng chất cần thiết để da khỏe mạnh, chống lại các tác động của môi trường xâm hại.

Chế độ dinh dưỡng khoa học

Bạn cần xây dựng chế độ dinh dưỡng phù hợp, hạn chế ăn đồ cay nóng, nhiều dầu mỡ, khiến cho cơ thể nóng trong người, phát ban mụn trứng cá… Thay vào đó hãy uống nhiều nước, ăn trái cây giúp cơ thể thải độc tố ra ngoài, mát da, giữ được độ ẩm cho da.

Bảo vệ da

Da dù được chăm sóc cẩn thận thế nào nhưng không bảo vệ thì cũng sẽ bị khô trở lại. Do đó, trong quá trình dưỡng da, bạn cũng cần có biện pháp bảo vệ da hiệu quả. Ví dụ như trước khi đi ra ngoài cần thoa kem chống nắng, mặc quần áo dài, để da không phải tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.

Các lưu ý để chăm sóc da mặt bị khô tốt nhất

Chăm sóc da khô cũng như chăm sóc một đứa trẻ, bạn phải cẩn thận từng li từng tí. Do đó, để đạt được hiệu quả tốt nhất, giúp làn da khô “hồi sinh”, tươi trẻ, thì bạn cần phải lưu ý các điều sau:

Không được rửa mặt quá nhiều lần, từ 1-2 lần là phù hợp. Nếu quá lạm dụng, làn da sẽ bị “bốc hơi” nước, không đủ để duy trì độ ẩm cân bằng cho làn da.

Thực hiện chăm sóc da bằng mặt nạ từ 2-3 lần/tuần là tốt nhất. Như vậy vừa cung cấp đủ độ ẩm, vừa nuôi dưỡng da khỏe mạnh hơn.