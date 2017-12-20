Có rất nhiều thói quen hàng ngày tưởng chừng như vô hại nhưng chúng lại là tác nhân xấu tàn phá làn da từng ngày.

Nếu làn da bóng dầu gây ra nhiều phiền toái, bạn hãy tập cho mình thói quen dùng giấy thấm dầu hàng ngày.

Việc rửa mặt để loại bỏ bụi bẩn, bã nhờn tích tụ trong lỗ chân lông và bề mặt da là việc cần thiết mỗi ngày. Tuy nhiên, rửa mặt quá nhiều lần trong một ngày lại là thói quen xấu có hại đối với làn da. Vì dùng nước, sữa rửa mặt thường xuyên sẽ làm mất độ ẩm và độ pH khiến da sần sùi, khô ráp và nhanh lão hóa. Chính vì vậy, bạn chỉ nên rửa mặt tối đa 3 lần mỗi ngày nếu muốn duy trì độ đàn hồi, căng mịn cho làn da.

2. Chống cằm

Bạn thường dùng tay chống cằm những lúc buồn chán hay suy tư điều gì đó, nhưng đây lại là thói quen xấu khiến da nhanh hình thành nếp nhăn, vết chân chim, thậm chí là lệch cơ. Do đó, hãy ngừng ngay thói quen vô cùng có hại đối với da này nếu không muốn trở nên già nua và kém sắc.

3. Thức khuya thường xuyên

Buổi tối là thời điểm mà cơ thể tăng cường đào thải độc tố, chuyển đổi chất, tái sản sinh tế bào mới, từ đó tạo dựng làn da trắng mịn, căng hồng tự nhiên. Để quá trình này đạt được hiệu quả tối ưu, bạn nên loại bỏ thói quen thức khuya vô cùng có hại với làn da lẫn sức khỏe.

Bên cạnh đó, thức khuya còn là thói quen xấu khiến mắt sạm đen, thâm quầng và nhanh chóng lão hóa.

4. Thường xuyên ngồi trước máy tính

Thời buổi hiện đại ngày nay, ngồi trước máy tính là thói quen xấu mà ai ai cũng mắc phải. Ánh đèn từ các thiết bị điện tử khiến da tăng sản sinh hắc sắc tố melanin, hình thành nám, tàn nhang và đồi mồi sớm.

Ngồi hàng giờ đồng hồ trước màn hình máy tính là thói quen khiến da ngày càng xấu và sạm đen - Ảnh: Internet

Ngoài ra, thói quen ngồi trước màn hình máy tình nhiều giờ liên tục còn gây ra các tác hại khác như cận thị, căng thẳng, đau nhứt cơ…

5. Chạm tay lên mặt

Đôi tay là bộ phận thường xuyên tiếp xúc với các đồ vật, do đó chúng tích tụ rất nhiều loại vi khuẩn, bụi bẩn. Việc bạn dùng tay chạm lên mặt đồng nghĩa với việc đưa vi khuẩn xâm nhập vào da, nhẹ thì gây ngứa, nổi mụn, nặng là kích ứng, viêm đỏ. Vì vậy, để duy trì làn da khỏe đẹp, bạn hãy loại bỏ ngay thói quen xấu này.

Thói quen dùng tay chạm vào mặt khiến da dễ nổi mụn, kích ứng - Ảnh: Internet

6. Đắp mặt nạ mỗi ngày

Từ trước đến giờ, bạn luôn nghĩ đặp mặt nạ mỗi ngày sẽ giúp da đẹp lên nhanh chóng. Nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại, việc cung cấp quá nhiều dưỡng chất cho da sẽ gây ra tác dụng ngược, thậm chí là phá hỏng kết cấu da. Theo khuyến cáo của chuyên gia da liễu, mỗi tuần bạn chỉ nên đắp mặt nạ 2 – 3 lần.

7. Không dưỡng ẩm da

Độ ẩm chính là yếu tố quyết định tình trạng da, nếu thiếu ẩm da sẽ trở nên khô, nứt nẻ và mất đi độ đàn hồi vốn có. Vì thế, bạn phải duy trì thói quen thoa kem dưỡng 2 lần mỗi ngày vào hai buổi sáng và tối để làn da luôn mướt mịn, căng bóng.