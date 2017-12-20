7 thói quen xấu làm tổn thương da nặng nề mà phụ nữ nào cũng mắc phải

Chăm sóc da 20/12/2017 15:49

Những hành động nhỏ như rửa mặt, chạm tay lên mặt, chống cằm… lại là thói quen xấu làm tổn thương làn da nghiêm trọng. Để hiểu lý do vì sao, bạn hãy theo dõi bài viết bên dưới.

Có rất nhiều thói quen hàng ngày tưởng chừng như vô hại nhưng chúng lại là tác nhân xấu tàn phá làn da từng ngày.

1. Rửa mặt quá 3 lần mỗi ngày

Việc rửa mặt để loại bỏ bụi bẩn, bã nhờn tích tụ trong lỗ chân lông và bề mặt da là việc cần thiết mỗi ngày. Tuy nhiên, rửa mặt quá nhiều lần trong một ngày lại là thói quen xấu có hại đối với làn da. Vì dùng nước, sữa rửa mặt thường xuyên sẽ làm mất độ ẩm và độ pH khiến da sần sùi, khô ráp và nhanh lão hóa. Chính vì vậy, bạn chỉ nên rửa mặt tối đa 3 lần mỗi ngày nếu muốn duy trì độ đàn hồi, căng mịn cho làn da.

7 thói quen xấu làm tổn thương da nặng nề mà phụ nữ nào cũng mắc phải - Ảnh 1
Rửa mặt nhiều lần mỗi ngày là thói quen xấu gây tổn thương làn da - Ảnh: Internet

Nếu làn da bóng dầu gây ra nhiều phiền toái, bạn hãy tập cho mình thói quen dùng giấy thấm dầu hàng ngày.

2. Chống cằm

Bạn thường dùng tay chống cằm những lúc buồn chán hay suy tư điều gì đó, nhưng đây lại là thói quen xấu khiến da nhanh hình thành nếp nhăn, vết chân chim, thậm chí là lệch cơ. Do đó, hãy ngừng ngay thói quen vô cùng có hại đối với da này nếu không muốn trở nên già nua và kém sắc.

3. Thức khuya thường xuyên

Buổi tối là thời điểm mà cơ thể tăng cường đào thải độc tố, chuyển đổi chất, tái sản sinh tế bào mới, từ đó tạo dựng làn da trắng mịn, căng hồng tự nhiên. Để quá trình này đạt được hiệu quả tối ưu, bạn nên loại bỏ thói quen thức khuya vô cùng có hại với làn da lẫn sức khỏe.

Bên cạnh đó, thức khuya còn là thói quen xấu khiến mắt sạm đen, thâm quầng và nhanh chóng lão hóa.

4. Thường xuyên ngồi trước máy tính

Thời buổi hiện đại ngày nay, ngồi trước máy tính là thói quen xấu mà ai ai cũng mắc phải. Ánh đèn từ các thiết bị điện tử khiến da tăng sản sinh hắc sắc tố melanin, hình thành nám, tàn nhang và đồi mồi sớm.

7 thói quen xấu làm tổn thương da nặng nề mà phụ nữ nào cũng mắc phải - Ảnh 2
Ngồi hàng giờ đồng hồ trước màn hình máy tính là thói quen khiến da ngày càng xấu và sạm đen - Ảnh: Internet

Ngoài ra, thói quen ngồi trước màn hình máy tình nhiều giờ liên tục còn gây ra các tác hại khác như cận thị, căng thẳng, đau nhứt cơ…

5. Chạm tay lên mặt

Đôi tay là bộ phận thường xuyên tiếp xúc với các đồ vật, do đó chúng tích tụ rất nhiều loại vi khuẩn, bụi bẩn. Việc bạn dùng tay chạm lên mặt đồng nghĩa với việc đưa vi khuẩn xâm nhập vào da, nhẹ thì gây ngứa, nổi mụn, nặng là kích ứng, viêm đỏ. Vì vậy, để duy trì làn da khỏe đẹp, bạn hãy loại bỏ ngay thói quen xấu này.

7 thói quen xấu làm tổn thương da nặng nề mà phụ nữ nào cũng mắc phải - Ảnh 3
Thói quen dùng tay chạm vào mặt khiến da dễ nổi mụn, kích ứng - Ảnh: Internet

6. Đắp mặt nạ mỗi ngày

Từ trước đến giờ, bạn luôn nghĩ đặp mặt nạ mỗi ngày sẽ giúp da đẹp lên nhanh chóng. Nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại, việc cung cấp quá nhiều dưỡng chất cho da sẽ gây ra tác dụng ngược, thậm chí là phá hỏng kết cấu da. Theo khuyến cáo của chuyên gia da liễu, mỗi tuần bạn chỉ nên đắp mặt nạ 2 – 3 lần.

7. Không dưỡng ẩm da

Độ ẩm chính là yếu tố quyết định tình trạng da, nếu thiếu ẩm da sẽ trở nên khô, nứt nẻ và mất đi độ đàn hồi vốn có. Vì thế, bạn phải duy trì thói quen thoa kem dưỡng 2 lần mỗi ngày vào hai buổi sáng và tối để làn da luôn mướt mịn, căng bóng.

7 thói quen xấu làm tổn thương da nặng nề mà phụ nữ nào cũng mắc phải - Ảnh 4
Thói quen thoa kem dưỡng 2 lần/ngày giúp duy trì độ ẩm, cân bằng độ pH trên da - Ảnh: Internet
3 thói quen hại nhan sắc nhưng không ai muốn sửa

3 thói quen hại nhan sắc nhưng không ai muốn sửa

Những thói quen hàng ngày này tưởng như vô hại nhưng lại có ảnh hưởng khá nhiều đến sắc đẹp đấy.

Xem thêm
Từ khóa:   thói quen xấu tác hại của thức khuya thói quen gây nếp nhăn thói quen hại da

TIN MỚI NHẤT

Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi gây sốt khi tái hiện hình tượng Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên

Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi gây sốt khi tái hiện hình tượng Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên

Sao quốc tế 43 phút trước
Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 13 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên đường cao tốc sau khi xe tải đâm trực diện xe buýt

Ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên đường cao tốc sau khi xe tải đâm trực diện xe buýt

Video 1 giờ 43 phút trước
Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Tâm sự gia đình 2 giờ 13 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Lý Nhược Đồng tái hiện nét đẹp Tiểu Long Nữ, khán giả bồi hồi nhớ 'Thần điêu đại hiệp'

Lý Nhược Đồng tái hiện nét đẹp Tiểu Long Nữ, khán giả bồi hồi nhớ 'Thần điêu đại hiệp'

Sao quốc tế 2 giờ 43 phút trước
Hai người mất tích sau khi một chiếc trực thăng chở 7 hành khách rơi xuống hồ

Hai người mất tích sau khi một chiếc trực thăng chở 7 hành khách rơi xuống hồ

Video 2 giờ 43 phút trước
Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Đời sống 2 giờ 58 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Tâm sự 3 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp