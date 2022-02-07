7 lời khuyên cực kỳ quý giá về quy trình chăm sóc da kiểu Hàn Quốc dành cho những người bận rộn

Chăm sóc da 07/02/2022 10:39

Nếu bạn sử dụng các loại kem khác nhau cho các vùng da mặt khác nhau, bạn có thể mắc sai lầm, thậm chí có thể làm chất lượng da của bạn tệ đi. Ngoài ra, bạn nên nhớ rằng không phải loại mặt nạ nào cũng có thể sử dụng nhiều hơn hai lần một tuần.

Các bác sĩ da liễu Hàn Quốc biết một số bí quyết chăm sóc da đơn giản nhưng hiệu quả và chúng sẽ được bật mí sau đây:

1. Làm sạch da mặt chỉ với nước vào buổi sáng.

7 lời khuyên cực kỳ quý giá về quy trình chăm sóc da kiểu Hàn Quốc dành cho những người bận rộn - Ảnh 1
Ảnh Brightside

Các chuyên gia cho biết, ngay cả một loại sữa rửa mặt dịu nhẹ cũng có thể là quá nhiều nếu bạn sử dụng nó hai lần một ngày. Theo một chuyên gia , thời điểm tốt nhất để rửa mặt bằng nước là vào buổi sáng .

Chỉ có một điều bạn nên nhớ, đó là nếu một số sản phẩm mà bạn có thể sử dụng qua đêm như mặt nạ ngủ thì bạn nên làm sạch da mặt hoàn toàn trước khi áp dụng bất kỳ sản phẩm chăm sóc da hàng ngày nào tiếp theo lên mặt .

2. Không đắp mặt nạ mỗi ngày.

7 lời khuyên cực kỳ quý giá về quy trình chăm sóc da kiểu Hàn Quốc dành cho những người bận rộn - Ảnh 2
Ảnh Brightside

Tốt hơn là bạn nên sử dụng mặt nạ tối đa hai lần một tuần và không nhiều hơn nữa. Chỉ những loại da rất nhờn mới có thể chịu đựng được việc làm đó thường xuyên hơn . Loại mặt nạ duy nhất mà bạn có thể sử dụng hàng đêm là mặt nạ dưỡng ẩm .

3. Tẩy tế bào chết và sau đó cấp nước cho da.

7 lời khuyên cực kỳ quý giá về quy trình chăm sóc da kiểu Hàn Quốc dành cho những người bận rộn - Ảnh 3
Ảnh Brightside

Các chuyên gia Hàn Quốc khuyên rằng sau khi tẩy tế bào chết cho da, bạn cần cấp nước ngay sau đó. Càng lớn tuổi, lượng estrogen của bạn càng giảm và làn da của bạn cần nhiều sản phẩm dưỡng ẩm hơn. Để giữ nước cho da, các bác sĩ da liễu khuyên bạn nên sử dụng các sản phẩm có mật ong, nước hoa hồng, axit hyaluronic và Vitamin E.

4. Bạn có thể sử dụng một loại kem dưỡng da mặt cho các vùng da mặt khác nhau.

7 lời khuyên cực kỳ quý giá về quy trình chăm sóc da kiểu Hàn Quốc dành cho những người bận rộn - Ảnh 4
Ảnh Brightside

Càng đơn giản sẽ càng đẹp. Một bác sĩ da liễu Hàn Quốc đã chia sẻ rằng tốt hơn hết bạn nên sử dụng ít loại kem khác nhau trên da mặt. Trước đó, cô ấy cũng có nhiều loại kem khác nhau cho mắt, cho trán và một loại nữa cho những vùng khác. Sau đó, cô ấy nhận ra rằng sự kết hợp này có thể gây ra mụn trứng cá và ngừng làm điều đó.

5. Sử dụng các sản phẩm chăm sóc da chống ô nhiễm.

7 lời khuyên cực kỳ quý giá về quy trình chăm sóc da kiểu Hàn Quốc dành cho những người bận rộn - Ảnh 5
Ảnh Brightside

Người Hàn Quốc thích sử dụng mặt nạ chống ô nhiễm rất phù hợp trong thế giới hiện đại của chúng ta, đặc biệt là ở các thành phố lớn. Ví dụ, bạn có thể sử dụng mặt nạ chống ô nhiễm với matcha hoặc than. Đối với da nhạy cảm, bạn có thể sử dụng mặt nạ sữa hạnh nhân .

6. Sử dụng kỹ thuật mặt nạ kép.

7 lời khuyên cực kỳ quý giá về quy trình chăm sóc da kiểu Hàn Quốc dành cho những người bận rộn - Ảnh 6
Ảnh Brightside

Vùng da dưới mắt của bạn thường rất nhạy cảm, vì vậy bạn cần phải chú ý đến nó. Các chuyên gia Hàn Quốc khuyên rằng trong khi đắp mặt nạ, bạn có thể tránh làm khô vùng da dưới mắt bằng cách sử dụng miếng mặt nạ dành cho mắt. Bạn sẽ thấy được một số lợi ích của việc đắp mặt nạ kép.

7. Dùng kem dưỡng mắt dạng gel làm kem lót.

7 lời khuyên cực kỳ quý giá về quy trình chăm sóc da kiểu Hàn Quốc dành cho những người bận rộn - Ảnh 7
Ảnh Brightside

Có một bí quyết giúp lớp kem che khuyết điểm của bạn trở nên mịn màng hơn và kết quả là vùng da dưới mắt của bạn có thể trông tươi tắn và rạng rỡ hơn. Sử dụng kem dưỡng mắt dạng gel hoặc dạng nước. Cách này có thể giúp giảm quầng thâm mắt. Ngoài ra, nó làm cho làn da của bạn mờ những vết sẹo.

(Theo Brightside)

5 tuyệt chiêu giúp da đẹp tự nhiên như Ninh Dương Lan Ngọc

5 tuyệt chiêu giúp da đẹp tự nhiên như Ninh Dương Lan Ngọc

Để sở hữu làn da đẹp tự nhiên nữ diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc bật mí 5 tuyệt chiêu chăm sóc da đẹp đơn giản mà bất cứ cô nàng nào cũng có thể thực hiện.

Xem thêm
Từ khóa:   bí quyết chăm sóc da cho người bận rộn chăm da kiểu Hàn Quốc bí quyết làm đẹp

TIN MỚI NHẤT

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đời sống 1 giờ 3 phút trước
Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Vận rủi lùi xa, hào quang rực rỡ trong 9 ngày tới, 3 con giáp tha hồ làm giàu, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

Vận rủi lùi xa, hào quang rực rỡ trong 9 ngày tới, 3 con giáp tha hồ làm giàu, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 7/10/2026: Bật tăng, vàng nhẫn đắt thêm 500 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 7/10/2026: Bật tăng, vàng nhẫn đắt thêm 500 nghìn/lượng

Đời sống 1 giờ 43 phút trước
3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc' sau ngày 7/10/2026

3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc' sau ngày 7/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI BAN, đánh đâu thắng đó, tiền của dư dả, tiêu xài thả ga, đào hoa rộng mở

Sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI BAN, đánh đâu thắng đó, tiền của dư dả, tiêu xài thả ga, đào hoa rộng mở

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 7/10/2026, 3 con giáp may túi đựng tiền, HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI, ăn nên làm ra, hóa giải nguy khốn

Đúng 20h hôm nay, ngày 7/10/2026, 3 con giáp may túi đựng tiền, HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI, ăn nên làm ra, hóa giải nguy khốn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 35 phút trước
3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 45 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai