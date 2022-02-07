7 lời khuyên cực kỳ quý giá về quy trình chăm sóc da kiểu Hàn Quốc dành cho những người bận rộn

Các bác sĩ da liễu Hàn Quốc biết một số bí quyết chăm sóc da đơn giản nhưng hiệu quả và chúng sẽ được bật mí sau đây:

Chỉ có một điều bạn nên nhớ, đó là nếu một số sản phẩm mà bạn có thể sử dụng qua đêm như mặt nạ ngủ thì bạn nên làm sạch da mặt hoàn toàn trước khi áp dụng bất kỳ sản phẩm chăm sóc da hàng ngày nào tiếp theo lên mặt .

Các chuyên gia cho biết, ngay cả một loại sữa rửa mặt dịu nhẹ cũng có thể là quá nhiều nếu bạn sử dụng nó hai lần một ngày. Theo một chuyên gia , thời điểm tốt nhất để rửa mặt bằng nước là vào buổi sáng .

2. Không đắp mặt nạ mỗi ngày.

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Tốt hơn là bạn nên sử dụng mặt nạ tối đa hai lần một tuần và không nhiều hơn nữa. Chỉ những loại da rất nhờn mới có thể chịu đựng được việc làm đó thường xuyên hơn . Loại mặt nạ duy nhất mà bạn có thể sử dụng hàng đêm là mặt nạ dưỡng ẩm .

3. Tẩy tế bào chết và sau đó cấp nước cho da.

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Các chuyên gia Hàn Quốc khuyên rằng sau khi tẩy tế bào chết cho da, bạn cần cấp nước ngay sau đó. Càng lớn tuổi, lượng estrogen của bạn càng giảm và làn da của bạn cần nhiều sản phẩm dưỡng ẩm hơn. Để giữ nước cho da, các bác sĩ da liễu khuyên bạn nên sử dụng các sản phẩm có mật ong, nước hoa hồng, axit hyaluronic và Vitamin E.

4. Bạn có thể sử dụng một loại kem dưỡng da mặt cho các vùng da mặt khác nhau.

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Càng đơn giản sẽ càng đẹp. Một bác sĩ da liễu Hàn Quốc đã chia sẻ rằng tốt hơn hết bạn nên sử dụng ít loại kem khác nhau trên da mặt. Trước đó, cô ấy cũng có nhiều loại kem khác nhau cho mắt, cho trán và một loại nữa cho những vùng khác. Sau đó, cô ấy nhận ra rằng sự kết hợp này có thể gây ra mụn trứng cá và ngừng làm điều đó.

5. Sử dụng các sản phẩm chăm sóc da chống ô nhiễm.

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Người Hàn Quốc thích sử dụng mặt nạ chống ô nhiễm rất phù hợp trong thế giới hiện đại của chúng ta, đặc biệt là ở các thành phố lớn. Ví dụ, bạn có thể sử dụng mặt nạ chống ô nhiễm với matcha hoặc than. Đối với da nhạy cảm, bạn có thể sử dụng mặt nạ sữa hạnh nhân .

6. Sử dụng kỹ thuật mặt nạ kép.

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Vùng da dưới mắt của bạn thường rất nhạy cảm, vì vậy bạn cần phải chú ý đến nó. Các chuyên gia Hàn Quốc khuyên rằng trong khi đắp mặt nạ, bạn có thể tránh làm khô vùng da dưới mắt bằng cách sử dụng miếng mặt nạ dành cho mắt. Bạn sẽ thấy được một số lợi ích của việc đắp mặt nạ kép.

7. Dùng kem dưỡng mắt dạng gel làm kem lót.

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Có một bí quyết giúp lớp kem che khuyết điểm của bạn trở nên mịn màng hơn và kết quả là vùng da dưới mắt của bạn có thể trông tươi tắn và rạng rỡ hơn. Sử dụng kem dưỡng mắt dạng gel hoặc dạng nước. Cách này có thể giúp giảm quầng thâm mắt. Ngoài ra, nó làm cho làn da của bạn mờ những vết sẹo.

(Theo Brightside)