Cụ thể là những biện pháp phòng ngừa nào? Hãy cùng chúng tôi khám phá chi tiết về 5 mẹo bảo vệ da khỏi cháy nắng trong mùa hè ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Sức nóng như thiêu đốt của mặt trời không chỉ khiến làn da của bạn bị mất nước mà còn dẫn đến cháy nắng. Cháy nắng là một vấn đề về da phổ biến xảy ra khi da tiếp xúc với tia cực tím quá mức từ mặt trời. Nó có thể gây đau và có thể gây mẩn đỏ và bong tróc da. Trong trường hợp nặng, nó thậm chí có thể dẫn đến ung thư da. Mặc dù tiếp xúc với ánh nắng mặt trời là điều quan trọng để có một cơ thể và tâm trí khỏe mạnh, nhưng bạn cần phải biết cách tránh bị cháy nắng. Cách tốt nhất để ngăn ngừa tác hại của ánh nắng mặt trời là tránh xa ánh nắng mặt trời, tuy nhiên, điều đó là chưa đủ và cũng không phải là điều khôn ngoan. Bạn cần thực hiện các biện pháp phòng ngừa khác!

Top 5 mẹo giúp ngăn ngừa cháy nắng

Dưới đây là 5 lời khuyên cơ bản để ngăn ngừa cháy nắng và giữ cho làn da của bạn khỏe mạnh và rạng rỡ.

Thoa kem chống nắng

Một trong những cách quan trọng nhất để tránh bị cháy nắng là sử dụng kem chống nắng. Hãy chọn loại kem chống nắng phổ rộng có chỉ số chống nắng (SPF) ít nhất là 30 và thoa rộng rãi lên tất cả các vùng da hở. Đừng quên thoa lại như vậy sau mỗi hai giờ, hoặc thường xuyên hơn nếu bạn đang đổ mồ hôi hoặc đang bơi lội.

Tránh ánh nắng giờ cao điểm

Điều quan trọng là phải tránh ánh nắng mặt trời trong giờ cao điểm, thường là từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Nếu bạn phải ra ngoài trong những giờ này, hãy cố gắng tìm bóng mát dưới ô, cây hoặc một nơi trú ẩn khác.

Mặc quần áo phù hợp

Mặc quần áo bảo hộ cũng có thể giúp ngăn ngừa cháy nắng. Điều này bao gồm áo sơ mi dài tay, quần và mũ rộng vành để che mặt, cổ và tai. Hãy chọn quần áo có xếp hạng UPF (yếu tố chống tia cực tím), chỉ số này cho biết lượng bức xạ tia cực tím có thể xuyên qua vải.

Giữ nước cho cơ thể

Một yếu tố quan trọng khác trong việc tránh bị cháy nắng là dưỡng ẩm. Khi cơ thể bị mất nước, da có thể trở nên dễ bị tổn thương hơn do ánh nắng mặt trời. Uống nhiều nước trong suốt cả ngày, đặc biệt là khi dành thời gian ở ngoài trời.

Hãy đội nón

Nếu cần thiết phải đi ra ngoài, hãy đảm bảo rằng bạn đội mũ có thể che chắn cho da mặt và da đầu khỏi những tổn thương có thể xảy ra. Ngoài ra, đeo kính râm để bảo vệ đôi mắt của bạn khỏi ánh nắng mặt trời. Ngoài những thứ bảo vệ này, bạn cũng nên mang theo một chiếc ô. Điều này sẽ giúp bảo vệ nhiều hơn khỏi tia nắng mặt trời.

Ngoài các biện pháp phòng ngừa này, điều quan trọng là phải theo dõi làn da của bạn và nhận biết mọi thay đổi. Nếu bạn nhận thấy bất kỳ nốt ruồi, đốm mới hoặc thay đổi nào hoặc các khu vực đáng lo ngại khác, hãy tham khảo ý kiến ​​bác sĩ da liễu càng sớm càng tốt.

Những cách chữa cháy nắng hiệu quả

Đối với những người đã từng bị cháy nắng, có một số bước bạn có thể thực hiện để giảm bớt các triệu chứng và thúc đẩy quá trình chữa lành như:

- Chườm mát vùng bị ảnh hưởng, điều này có thể giúp giảm đỏ và viêm.

- Gel lô hội cũng có thể làm dịu và có thể giúp đẩy nhanh quá trình chữa lành vết thương.

- Các loại thuốc giảm đau không kê toa như ibuprofen hoặc aspirin có thể giúp giảm đau do cháy nắng.

- Điều quan trọng nữa là tránh tiếp xúc với ánh nắng mặt trời cho đến khi da lành hoàn toàn.

Trong những trường hợp bị cháy nắng nghiêm trọng, bác sĩ da liễu có thể kê toa thuốc bôi hoặc thuốc uống để giúp giảm bớt các triệu chứng và thúc đẩy quá trình chữa lành. Họ cũng có thể đề nghị kiểm tra da thường xuyên để theo dõi bất kỳ dấu hiệu ung thư da nào.

Tránh bị cháy nắng là điều cần thiết để duy trì làn da khỏe mạnh, rạng rỡ. Bằng cách bôi kem chống nắng, tìm nơi có bóng râm, mặc quần áo bảo hộ, giữ đủ nước và nhận biết bất kỳ thay đổi nào trên da, bạn có thể giảm đáng kể nguy cơ bị cháy nắng và các tổn thương da khác do ánh nắng mặt trời. Nếu bạn bị cháy nắng, thực hiện các bước để giảm bớt các triệu chứng và thúc đẩy quá trình chữa lành có thể giúp ngăn ngừa tổn thương thêm và đảm bảo phục hồi nhanh hơn. Đừng ngần ngại tham khảo ý kiến bác sĩ da liễu nếu bạn có bất kỳ lo lắng nào về làn da hoặc việc tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Hy vọng những thông tin trên đây sẽ hữu ích tới bạn nhé!