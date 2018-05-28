3 loại nước tự nhiên rẻ bèo nhưng giúp trẻ hóa làn da, ngăn ngừa lão hóa như 'tiên dược'

Đây là loại thức uống có khả năng giảm lượng cholesterol trong máu hiệu nghiệm. Điều này chứng minh sữa đậu nành cực kỳ tốt cho người thừa cân, béo phì, bệnh nhân cao huyết áp và tim mạch.

Không cần phải tìm đến các phương pháp thẩm mỹ tốn kém hay mỹ phẩm, kem dưỡng đắt tiền, hãy bổ sung 3 loại nước uống dưới đây mỗi ngày. Sau thời gian ngắn áp dụng, lão hóa sẽ bị đẩy lùi, làn da sẽ trẻ hóa, trở nên căng mịn, trắng hồng và tươi trẻ.

Chất chống oxy hóa trong loại thức uống quen thuộc này chính là "thần dược" trẻ hóa làn da , kéo căng nếp nhăn, ức chế sản sinh hắc sắc tố melanin - nguyên nhân gây nên nám và tàn nhang cực hiệu hiệu quả.

Không chỉ thế, loại thức uống từ hạt đậu nành này còn giàu chất chống oxy hóa, đạm, khoáng chất, protein thực vật, Vitamin, tinh dầu tự nhiên... có tác dụng phá hủy các góc tự do - nguyên nhân gây nên lão hóa tế bào khiến làn da già nua trước tuổi.

Lượng chất dinh dưỡng trong hạt đậu nành còn góp phần cải thiện sắc tố giúp làn da không chỉ tươi trẻ mà còn nhanh chóng trở nên trắng hồng, mịn màng.

Sữa đậu nành là thức uống tự nhiên có khả năng ngăn ngừa lão hóa giúp trẻ hóa làn da từ sâu bên trong hiệu nghiệm - Ảnh: Internet

Nước ép táo

Giống với sữa đậu nành, nước ép táo cũng chứa lượng chất chống oxy hóa cực kỳ dồi dào. Do đó, đây là loại nước uống tự nhiên mang đến hiệu quả trẻ hóa, làm đẹp làn da và ngăn ngừa lão hóa không thua kém gì sữa đậu nành.

Hơn thế, trong táo còn có lượng lớn Vitamin C, axit tự nhiên giúp làn da tăng sức đề kháng trở nên khỏe đẹp, đồng thời hạn chế tối đa khả năng bị nhiễm khuẩn, xuất hiện mụn, viêm, mẩn ngứa.

Trong khi đó, nguồn chất xơ dồi dào trong loại nước ép trái cây này hỗ trợ hệ tiêu hóa, tăng cường trao đổi, chuyển hóa chất. Nhờ đó, độc tố lẫn chất béo được đào thải ra ngoài một cách triệt để. Điều này giúp hạn chế tối đa việc rối loạn nội tiết tố khiến da nổi mụn, sần sùi và lão hóa sớm. Hơn nữa, cơ thể thanh lọc thì làn da cũng trở nên khỏe đẹp hơn.

Nước ép táo cũng mang đến tác dụng ngăn ngừa lão hóa, trẻ hóa làn da hiệu nghiệm - Ảnh: Internet

Nước trà xanh

Theo nghiên cứu và kiểm chứng, người có thói quen uống 1 ly nước trà xanh mỗi ngày sẽ sở hữu làn da cực kỳ đẹp và lâu lão hóa hơn những người còn lại. Hơn thế, vòng eo của người có sở thích uống trà xanh còn cực kỳ thon gọn và săn chắc.

Đây là loại nước uống giàu chất chống oxy hóa hơn cả nước ép táo và sữa đậu nành. Do đó, nước trà xanh được xem là "thần dược" trẻ hóa làn da được phụ nữ tin dùng.

Các chuyên gia da liễu đã chứng minh, để nước trà xanh mang đến hiệu quả ngăn ngừa lão hóa cao hơn, hãy thêm một ít mật ong vào trước khi uống.

Nước trà xanh và mật ong là thần dược ngăn ngừa lão hóa, trẻ hóa làn da - Ảnh: Internet

Chỉ cần chăm chỉ uống các loại nước đơn giản trên mỗi ngày, làn da của bạn sẽ được trẻ hóa trở nên căng mịn, trắng hồng và đẩy lùi lão hóa tối đa.