3 cách chăm sóc da mặt ít tốn thời gian nhất dành cho phụ nữ bận rộn

Sau một ngày làm việc căng thẳng, tiếp xúc với khói bụi ô nhiễm từ đường phố, hay các tia xấu từ mặt trời, máy tính… Bạn cần làm sạch da mặt đúng cách để loại bỏ bụi bẩn, làm thông thoáng lỗ chân lông, ngăn ngừa vi khuẩn xâm nhập vào da.

Dưới đây là 3 cách chăm sóc da dành cho phụ nữ bận rộn với nguyên liệu hoàn toàn từ thiên nhiên.

Mỗi loại da có một đặc tính riêng và phù hợp với loại sữa rửa mặt khác nhau. Bạn nên tham khảo ý kiến của bác sĩ hoặc chuyên gia da liễu để chọn được dòng sản phẩm phù hợp. Đây là cách vừa làm sạch vừa đảm bảo an toàn cho da đơn giản nhất, phù hợp với phụ nữ bận rộn.

Cách làm rất đơn giản, bạn chỉ việc dùng nước muối ấm để rửa mặt khoảng 2 - 3 lần/ngày. Lưu ý, cần sử dụng loại muối tinh sạch, mua trong những cơ sở y tế đảm bảo.

Rửa mặt bằng nước muối ấm mỗi ngày 2-3 lần là cách chăm sóc da dành cho phụ nữ bận rộn - Ảnh: Internet

Kiên trì thực hiện việc làm sạch da mặt đúng cách, bạn sẽ có làn da khỏe mạnh và ngăn ngừa những yếu tố ảnh hưởng đến da chỉ trong thời gian chưa đến 5 phút mỗi ngày.

2. Sử dụng kem chống nắng

Ánh nắng mặt trời là một trong những lý do khiến làn da của bạn trở nên đen sạm và hư tổn. Để ngăn ngừa tình trạng ấy, bạn nên sử dụng kem chống nắng mỗi khi ra ngoài. Bằng việc thoa kem chống nắng, bạn sẽ giảm nguy cơ tia cực tím làm ảnh hưởng đến da mặt.

Hiện tại trên thị trường có rất nhiều loại kem chống nắng, mỗi loại có các chỉ số khác nhau. Những lời khuyên của bác sĩ hay chuyên gia tư vấn chăm sóc da có thể giúp bạn chọn được loại kem chống nắng phù hợp.

Thoa kem chống nắng là bước chăm sóc da phụ nữ bận rộn nên áp dụng mỗi ngày - Ảnh: Internet

Sau khi làm sạch da mặt, bạn nên thoa một lớp kem chống nắng sau đó mới trang điểm. Thời gian thoa kem chống nắng không tốn quá 3 phút nhưng hiệu quả mang bảo vệ da lại rất tốt.

3. Uống nhiều nước

Hầu hết mọi người đều hiểu rằng việc uống nước sẽ giúp làn da khỏe đẹp và căng tràn sức sống. Nhưng không phải ai cũng giữ thói quen uống nước nơi công sở, đặc biệt là trong lúc làm việc.

Các bạn nên chuẩn bị cho mình một lọ nước trên bàn làm việc để nhắc nhở bản thân nên uống nước thường xuyên. Việc uống nước không tốn quá nhiều thời gian nhưng mang lại hiệu quả thanh lọc, giải nhiệt, nuôi dưỡng làn da vượt trội.

Bạn cũng có thể bổ sung thêm nước hoa quả, những loại nước này vừa tốt cho cơ thể vừa dưỡng da hiệu quả.

Uống nhiều nước giúp làn da khỏe mạnh - Ảnh: Internet

Sở hữu làn da khỏe đẹp là ước muốn của mọi phụ nữ. Để đạt được điều ấy, hãy trang bị cho mình những kiến thức cơ bản về cách chăm sóc da mặt, dù trong hoàn cảnh nào dù bận rộn hay thiếu thời gian đến mấy.