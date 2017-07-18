1 bó rau diếp cá - 3 cách trị mụn, sau 7 ngày vết thâm nám tan biến, da trắng mịn

Chăm sóc da 18/07/2017 13:41

Nếu muốn sở hữu làn da trắng mịn không tì vết trong thời gian nhanh nhất, hãy áp dụng 3 công thức mặt nạ từ rau diếp cá dưới đây, kết quả đạt được sẽ khiến bạn vô cùng hài lòng.

Diếp cá là loại rau khá quen thuộc và mang lại nhiều lợi ích đối với sức khỏe. Ngoài ra, với hàm lượng cao các vitamin, dưỡng chất, loại rau này còn có tác dụng trị mụn, xóa mờ nám, dưỡng trắng da vô cùng hiệu quả.

Để sở hữu làn da trắng mịn không tì vết, hãy áp dụng ngay 3 công thức mặt nạ từ rau diếp cá dưới đây:

1. Dưỡng da mềm mịn

Nguyên liệu cần có:

-  20 lá rau diếp cá

- 1 muỗng canh dầu dừa nguyên chất

Cách thực hiện: 

Lá diếp cá rau khi rửa sạch thì cho vào máy xay nhuyễn, sau đó lọc lấy phần nước cốt cho vào chiếc bát nhỏ. Tiếp theo, thêm dầu dừa vào bát rồi trộn đều là có thể sử dụng được. Thấm miếng bông tẩy trang vào hỗn hợp vừa hoàn thành rồi thoa đều lên da mặt, giữ khoảng 15 phút thì rửa lại với nước lạnh.

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng phương pháp này để thay thế mặt nạ ngủ mỗi buổi tối.

rau diếp cá trị mụn
Vitamin cùng dưỡng chất trong rau diếp cá giúp làn da trở nên mềm mịn và căng bóng - Ảnh: Internet

2. Trị mụn, làm mờ sẹo thâm

Nguyên liệu cần có:

- 20 lá diếp cá

- 1 muỗng canh nước cốt chanh

- 1 muỗng canh gel nha đam

Cách thực hiện:

Xay nhuyễn rồi ép lấy phần nước cốt lá diếp cá cho ra chiếc bát nhỏ. Tiếp theo, thêm nước cốt chanh và gel nha đam vào rồi khuấy đều đến khi tạo thành hỗn hợp đồng nhất. 

rau diếp cá trị mụn
Mặt nạ rau diếp cá kết hợp với nha đam có khả năng trị mụn, xóa mờ sẹo thâm vô cùng hiệu quả - Ảnh: Internet

Sau khi vệ sinh thật sạch da mặt, thoa đều hỗn hợp vừa thực hiện lên rồi dùng đầu ngón tay mát xa theo chiều kim đồng hồ khoảng 2 phút. Tiếp tục giữ mặt nạ khoảng 15 phút thì rửa lại với nước mát.

3. Dưỡng trắng, trị nám da

Nguyên liệu cần có:

- 20 lá diếp cá

- 1 muỗng canh mật ong

Cách thực hiện:

Xay nhuyễn rau diếp cá rồi trộn đều với lượng mật ong đã chuẩn bị. Sau đó, thoa đều lên khắp da mặt, đặc biệt là những vùng dễ xuất hiện nám như má và cằm. Tiếp tục giữ mặt nạ khoảng 15 phút thì rửa lại với nước lạnh.

rau diếp cá trị mụn
Áp dụng thường xuyên mặt nạ rau diếp cá và mật ong, sau 1 tuần bạn sẽ sở hữu làn da trắng mịn, sạch thâm nám - Ảnh: Internet

* Lưu ý:

- Để mặt nạ rau diếp cá phát huy hết tác dụng, bạn nên áp dụng vào buổi tối, với tần suất 2 - 3 lần/tuần. 

- Tránh áp dụng ở vùng da xung quanh mắt.

Xay nhuyễn rau diếp cá rồi trộn với thứ này, da nám, tàn nhang chi chít cũng trắng mịn sau 7 ngày

Xay nhuyễn rau diếp cá rồi trộn với thứ này, da nám, tàn nhang chi chít cũng trắng mịn sau 7 ngày

Chỉ cần áp dụng mặt nạ rau diếp cá theo công thức dưới đây, các vết nám và tàn nhang sẽ mờ đi đáng kể sau 1 tuần.

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