Xay nhuyễn rau diếp cá rồi trộn với thứ này, da nám, tàn nhang chi chít cũng trắng mịn sau 7 ngày

Hơn nữa, hàm lượng lớn chất chống oxy hóa trong rau diếp cá giúp làm chậm quá trình lão hóa, ngăn ngừa sự xuất hiện nám, nếp nhăn và đồi mồi. Đặc biệt, loại lá này có khả năng dưỡng trắng và tăng sắc tố giúp da luôn trắng mịn, hồng hào tự nhiên.

Rau diếp cá là một trong những nguyên liệu có khả năng trị nám, tàn nhang vô cùng tuyệt vời. Lượng vitamin và khoáng chất chứa trong loại lá này có khả năng ngăn ngừa sản sinh hắc sắc tố melanin – nguyên nhân chính gây nên nám và tàn nhang.

Hãy tham khảo công thức trị nám da từ rau diếp cá dưới đây:

100gr lá rau diếp cá tươi

¼ nhánh nha đam

Sơ chế nguyên liệu:

Đối với rau diếp cá: Ngâm với một ít nước muối pha loãng khoảng 2 – 3 phút rồi rửa lại với nước sạch. Sau đó, cho vào máy xay sinh tố tiến hành xay nhuyễn và lọc lấy phần nước ép.

Đối với nha đam: Nha đam sau khi rửa sạch, gọt bỏ vỏ rồi thái thành từng hạt nhỏ. Sau đó, dùng muỗng nghiền nát lượng nha đam vừa sơ chế vào 1 chiếc bát nhỏ.

Cách thực hiện:

Cho nước ép rau diếp cá và nha đam vừa sơ chế vào 1 chiếc bát, dùng muỗng trộn đều đến khi tạo thành hỗn hợp đồng nhất là có thể mang ra sử dụng.

Sử dụng:

Bước 1: Vệ sinh da mặt thật sạch hoặc thực hiện tẩy tế bào chết để làm sạch lớp bụi bẩn, bã nhờn tích tụ trong lỗ chân lông một cách triệt để.

Bước 2: Thoa đều hỗn hợp vừa hoàn thành lên da mặt.

Bước 3: Dùng đầu ngón tay massage nhẹ nhàng theo hình xoắn ốc khoảng 2 – 3 phút.

Bước 4: Giữ hỗn hợp khoảng 15 – 20 phút thì rửa lại với nước lạnh.

Bước 5: Dùng 1 viên đá chà xát lên da mặt để se khít các lỗ chân lông. Cuối cùng, thoa lên một ít kem dưỡng để duy trì độ ẩm cho da.

Nên áp dụng phương pháp này tối đa 3 – 4 lần mỗi tuần để đạt được hiệu quả tối ưu nhất.