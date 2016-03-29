Tự làm xi rô trị ho và khò khè cho trẻ, hiệu quả gấp 5 lần dùng kháng sinh

Hỗn hợp xi rô ho được chế biến từ quả dứa sẽ là phương pháp trị ho cho bạn, nhất là cho trẻ em mạnh mẽ hơn bất kì loại kháng sinh nào, theo rebootwithjoe.

Nước ép dứa sẽ là một thức uống kỳ diệu trong việc chữa ho, nó chứa nhiều loại enzym tự nhiên, vitamin C, bromelain và nhiều hợp chất có lợi cho sức khỏe khác. Thành phần bromelain sẽ giúp giảm triệu chứng ho của bạn. Để điều trị dứt điểm bệnh ho dù nặng hay nhẹ, mỗi ngày bạn chỉ cần dùng chừng 150ml xi rô từ dứa, bệnh ho sẽ được giải quyết. Hơn nữa, thành phần dinh dưỡng có trong hỗn hợp sẽ giúp cơ thể tăng cường sức đề kháng.

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng các chất chiết xuất từ dứa có khả năng làm giảm chất nhầy trong phổi nhanh hơn 5 lần so với các loại kháng sinh chuyên trị ho. Đây sẽ là phương thuốc tuyệt vời giúp trẻ hết ho, thở khò khè chỉ trong vài ngày.

Nhìn chung, các trái cây được tìm thấy để cung cấp cứu trợ trên bảng khi nó đến với các triệu chứng ho. Đây cũng là một xi-rô ho tự chế tuyệt vời cho trẻ em.

Dưới đây là tất cả những gì bạn cần chuẩn bị:

- ½ trái dứa (hay còn gọi là trái thơm)

- 2 trái chanh

- 1 miếng gừng dài chừng 2,5cm

- 1 muỗng cà phê mật ong

- ¼ muỗng cà phê muối

- Nhiều bà mẹ nước ngoài chia sẻ rằng họ vẫn cho thêm ¼ trái ớt khi làm xi rô cho con, tuy nhiên điều này vẫn chưa được kiểm chứng.

Hướng dẫn:

Bước 1: Gọt vỏ chanh và dứa (dứa lấy sạch các mắt để tránh bụi bẩn và vi khuẩn ẩn nấp).

Bước 2: Cho dứa, chanh, gừng vào máy ép trái cây và ép lấy phần nước cốt.

Bước 3: Đổ hỗn hợp nước ép vào ly rồi cho mật ong, muối vào và khuấy đều là có thể dùng được.

Ly nước ép chừng 150ml được chia ra làm 3 lần uống mỗi ngày. Uống chừng 2-3 ngày bệnh ho sẽ dứt hẳn.

Lưu ý: Bài thuốc ho này dành cho bé trên 1 tuổi và người lớn sử dụng.

Chúc bạn thành công và sống vui khỏe.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tu-lam-xi-ro-tri-ho-va-kho-khe-cho-tre-hieu-qua-gap-5-lan-dung-khang-sinh-66527.html