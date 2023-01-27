Trẻ được sinh ra vào 3 khung giờ này được hưởng nhiều phúc khí, mang lại phú quý cho cha mẹ

Chăm sóc con 27/01/2023 10:44

Trẻ sinh ra vào 3 khung giờ dưới đây được coi là thời khắc hoàng kim, cuộc đời gặp nhiều may mắn và được nhiều phúc khí bao bọc.

Trẻ sinh vào giờ Mão (Từ 5h -7h)

Giờ Mão chính là thời điểm chào ngày mới, khi bình minh mới ló rạng. Theo góc nhìn tử vi, khi đứa trẻ cất tiếng khóc chào đời vào thời khắc này thường rất thông minh và lanh lợi, tiền đồ xán lạn. 

 

Trẻ sinh ra đã có trí tưởng tượng phong phú, sức sáng tạo hơn người. Thêm nữa, những đứa trẻ sinh vào giờ này còn cực kỳ nghĩa khí.

 

Dù là bé trai hay gái, chỉ cần ra đời vào giờ sinh này thì sẽ đem lại nhiều may mắn và phú quý cho cha mẹ. Cuộc sống tương lại ít đau ốm bệnh tật, lại có nhiều cơ hội tốt đang giang tay chào đón phía trước.

 

Khi trưởng thành, đứa trẻ này không những tạo dựng được cơ ngơi, sự nghiệp ổn định mà còn là niềm tự hào của gia đình, đem hào quang của bản thân chiếu sáng cho cả dòng tộc, họ hàng, giúp mọi người gặp được nhiều may mắn, cuộc sống gia đình viên mãn, thịnh vượng.

 

Trẻ được sinh ra vào 3 khung giờ này được hưởng nhiều phúc khí, mang lại phú quý cho cha mẹ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet


Trẻ sinh vào giờ Tị (Từ 9h -11h)

 

Giờ Tị được xem là khung giờ đẹp nhất trong buổi sáng. Lúc này bình minh đã lên cao, hàng ngàn hàng vạn tia may mắn đang tỏa sáng khắp nhân loại.

  

Xem bói giờ sinh, đa phần những đứa trẻ này được coi là “con cưng của thượng đế”. Bản thân chúng được che chở, bảo vệ và được trời ban nhiều phúc đức.

 

Ngay từ khi sinh ra, những đứa trẻ này mang trong mình một thể chất khỏe mạnh cùng trái tim mạnh mẽ. Chúng có thể đem lại mọi điều may mắn cho bố mẹ, giúp bố mẹ gầy dựng sự nghiệp thành công.

 

Chưa dừng lại ở đó, những đứa trẻ sinh vào giờ Tị còn mang lại may mắn cho cả dòng họ, làm rạng danh dòng tộc.

 

Trẻ được sinh ra vào 3 khung giờ này được hưởng nhiều phúc khí, mang lại phú quý cho cha mẹ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

  

Trẻ sinh vào giờ Ngọ (Từ 11h - 13h)

  

Xem bói giờ sinh, cuộc sống của những đứa trẻ sinh vào giờ Ngọ khá êm đềm và thuận lợi. Lúc nhỏ được bố mẹ yêu thương, khi lớn lên, trưởng thành, ra đời va chạm thực tế được bạn bè quan tâm, quý mến.

 

Vận quý nhân của những đứa trẻ này rất vượng. Hầu như đi đến đâu cũng có người trợ giúp nhiệt tình. Gặp khó khăn cũng có bạn đồng hành sẻ chia, không lo cô độc.

 

Ngoài ra, những đứa trẻ sinh vào giờ này thường làm được việc lớn vì có tố chất lãnh đạo. 

 

Chúng hoàn toàn có khả năng giúp bố mẹ xây dựng cuộc sống viên mãn, sung túc. Có những đứa con sinh vào thời khắc hoàng kim này, cha mẹ làm gì cũng thuận lợi, suôn sẻ, tiền bạc mỗi năm mỗi tăng, cả nhà sống hạnh phúc an yên đến cuối đời.

Đặt tên hay cho bé theo 12 con giáp: Mang lại may mắn, bình an cho con

Đặt tên hay cho bé theo 12 con giáp: Mang lại may mắn, bình an cho con

Cái tên chính là món quà mà cha mẹ tặng cho đứa con của mình ngay từ khi mới sinh, tên tốt và hợp tuổi thì sẽ mang tới nhiều may mắn thịnh vượng.

Xem thêm
Từ khóa:   bói vui giờ sinh trẻ em chăm sóc con

TIN MỚI NHẤT

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Dinh dưỡng 58 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Tâm sự Eva 1 giờ 58 phút trước
Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Tâm sự gia đình 3 giờ 58 phút trước
Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Tâm sự 4 giờ 58 phút trước
Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Tâm sự gia đình 5 giờ 58 phút trước
Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 58 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 58 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ông bà chăm cháu, vì sao dễ nảy sinh mâu thuẫn?

Ông bà chăm cháu, vì sao dễ nảy sinh mâu thuẫn?