Trẻ được sinh ra vào 3 khung giờ này được hưởng nhiều phúc khí, mang lại phú quý cho cha mẹ

Giờ Mão chính là thời điểm chào ngày mới, khi bình minh mới ló rạng. Theo góc nhìn tử vi , khi đứa trẻ cất tiếng khóc chào đời vào thời khắc này thường rất thông minh và lanh lợi, tiền đồ xán lạn.

Trẻ sinh ra đã có trí tưởng tượng phong phú, sức sáng tạo hơn người. Thêm nữa, những đứa trẻ sinh vào giờ này còn cực kỳ nghĩa khí.

Dù là bé trai hay gái, chỉ cần ra đời vào giờ sinh này thì sẽ đem lại nhiều may mắn và phú quý cho cha mẹ. Cuộc sống tương lại ít đau ốm bệnh tật, lại có nhiều cơ hội tốt đang giang tay chào đón phía trước.

Khi trưởng thành, đứa trẻ này không những tạo dựng được cơ ngơi, sự nghiệp ổn định mà còn là niềm tự hào của gia đình, đem hào quang của bản thân chiếu sáng cho cả dòng tộc, họ hàng, giúp mọi người gặp được nhiều may mắn, cuộc sống gia đình viên mãn, thịnh vượng.

Ảnh minh họa: Internet



Trẻ sinh vào giờ Tị (Từ 9h -11h)

Giờ Tị được xem là khung giờ đẹp nhất trong buổi sáng. Lúc này bình minh đã lên cao, hàng ngàn hàng vạn tia may mắn đang tỏa sáng khắp nhân loại.

Xem bói giờ sinh, đa phần những đứa trẻ này được coi là “con cưng của thượng đế”. Bản thân chúng được che chở, bảo vệ và được trời ban nhiều phúc đức.





Ngay từ khi sinh ra, những đứa trẻ này mang trong mình một thể chất khỏe mạnh cùng trái tim mạnh mẽ. Chúng có thể đem lại mọi điều may mắn cho bố mẹ, giúp bố mẹ gầy dựng sự nghiệp thành công.

Chưa dừng lại ở đó, những đứa trẻ sinh vào giờ Tị còn mang lại may mắn cho cả dòng họ, làm rạng danh dòng tộc.



Ảnh minh họa: Internet

Trẻ sinh vào giờ Ngọ (Từ 11h - 13h)

Xem bói giờ sinh, cuộc sống của những đứa trẻ sinh vào giờ Ngọ khá êm đềm và thuận lợi. Lúc nhỏ được bố mẹ yêu thương, khi lớn lên, trưởng thành, ra đời va chạm thực tế được bạn bè quan tâm, quý mến.

Vận quý nhân của những đứa trẻ này rất vượng. Hầu như đi đến đâu cũng có người trợ giúp nhiệt tình. Gặp khó khăn cũng có bạn đồng hành sẻ chia, không lo cô độc.

Ngoài ra, những đứa trẻ sinh vào giờ này thường làm được việc lớn vì có tố chất lãnh đạo.

Chúng hoàn toàn có khả năng giúp bố mẹ xây dựng cuộc sống viên mãn, sung túc. Có những đứa con sinh vào thời khắc hoàng kim này, cha mẹ làm gì cũng thuận lợi, suôn sẻ, tiền bạc mỗi năm mỗi tăng, cả nhà sống hạnh phúc an yên đến cuối đời.