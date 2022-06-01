Trẻ sơ sinh bụng to có vấn đề gì không? Bình thường hay có liên quan gì đến vấn đề sức khỏe?

“Chị ơi, em thấy bụng bé lúc nào cũng căng phồng lên như quả bóng nhỏ, mới đầu còn nghĩ là do bé ăn quá no đến căng bụng. Sau này mới biết không phải vậy, thằng bé thường bị phình bụng, nhưng không thấy có dấu hiệu khó chịu. Vậy thì rốt cuộc có vấn đề gì không? "

Sisi gần đây đã trở thành một người mẹ. Đối mặt với vẻ đáng yêu mềm mại này, cô ấy đã phát huy hết khả năng tò mò mạnh mẽ của mình, và thỉnh thoảng hỏi điều này điều kia. Hôm nay, cô ấy hào hứng hỏi:

Đừng quá lo lắng, hầu hết các trường hợp như thế này đều rất bình thường. Nhưng cũng có một số ít trường hợp cho thấy đó là dấu hiệu của bệnh tật ở trẻ nhỏ. Hôm nay, sẽ hướng dẫn những người lần đầu làm bố mẹ làm thế nào để nhận biết một đứa trẻ bụng phệ căng ra là bình thường hay là bất thường.

Nhiều bậc bố mẹ có thể cũng nhận thấy hiện tượng này. Em bé có đôi tay và chân đều nhỏ nhắn, tại sao chỉ có cái bụng bé bé kia nhìn có chút to chứ? Điều này có bình thường không? Hay là có gì đó không ổn với em bé?

Trẻ sơ sinh bụng phệ là chuyện bình thường.

Trên thực tế, bụng của trẻ sơ sinh có xu hướng phình to hơn người lớn, do cơ bụng của trẻ chưa phát triển nhưng lại phải chứa nhiều cơ quan nội tạng khi trưởng thành.

Khi cơ bụng không đủ khỏe để chịu đủ lực, bụng sẽ nổi lên nhiều hơn, đặc biệt khi bế trẻ theo chiều thẳng đứng, phần bụng lồi và phệ xuống càng lộ rõ. Tuy không tỷ lệ thuận với dáng người nhỏ nhắn dễ thương nhưng đó là hiện tượng rất bình thường.

Theo tuổi tác, cơ bụng sẽ được tăng cường theo đó mà bụng sẽ xẹp dần, ngoài ra, bé sơ sinh chủ yếu thở bụng sẽ khiến chúng ta cảm thấy bụng chuyển động rất nhiều và trông có vẻ hơi phồng lên. Nếu bé ăn được, với được, ngủ được, bụng thấy mềm, xì hơi bình thường, tinh thần tốt, tăng cân bình thường thì mẹ không cần quá lo lắng.

Với 3 biểu hiện này, bé có thể bị đầy hơi.

Một số trẻ có bụng tròn, điều này cũng liên quan đến khí. Nếu bé có bất kỳ triệu chứng nào sau đây, bé có thể bị đầy hơi:

Bụng trẻ to, khi gõ vào sẽ phát ra tiếng như tiếng trống

Có các triệu chứng như da đỏ, đạp chân, …

Thường xuyên ợ hơi, ọc sữa, xì hơi liên tục, trường hợp nặng sẽ quấy khóc đòi bố mẹ ôm, rối loạn giấc ngủ.

Việc ngăn ngừa và giảm đầy hơi cho bé.

Bản thân trẻ sơ sinh dễ bị đầy hơi hơn người lớn:

Trẻ ăn và bú quá nhanh.

Kích thước lỗ núm vú của bình sữa không phù hợp.

Trẻ quấy khóc quá mức.

Sự phát triển chưa trưởng thành của hệ tiêu hóa của đường tiêu hóa.

Bà mẹ đang cho con bú ăn quá nhiều thức ăn dễ sinh khí (khoai lang, các sản phẩm từ đậu nành, …)

Những lý do trên có thể gây ra đầy hơi. Nói chung, không cần điều trị bằng thuốc.

Thông thường, cần thực hiện các biện pháp phòng ngừa có chủ đích và tìm cách giảm bớt sự khó chịu cho bé:

Ợ hơi sau khi bú : Sau khi cho trẻ bú xong không nên đặt trẻ xuống giường ngay mà trước tiên bạn nên bế trẻ thẳng đứng, để trẻ nằm nghiêng một cách tự nhiên, tay còn lại đặt sau lưng và nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào sau lưng trẻ sau khi trẻ ợ hơi để tống khí ra ngoài, cho tới khi trẻ ợ hơi, mới để trẻ nằm xuống.

: Sau khi cho trẻ bú xong không nên đặt trẻ xuống giường ngay mà trước tiên bạn nên bế trẻ thẳng đứng, để trẻ nằm nghiêng một cách tự nhiên, tay còn lại đặt sau lưng và nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào sau lưng trẻ sau khi trẻ ợ hơi để tống khí ra ngoài, cho tới khi trẻ ợ hơi, mới để trẻ nằm xuống. Nửa giờ sau khi cho con bú: nếu bụng vẫn còn chướng, bạn có thể xoa bụng nhẹ nhàng cho trẻ theo chiều kim đồng hồ, sẽ giúp nhu động đường tiêu hóa và thải khí, cải thiện tiêu hóa và hấp thu.

nếu bụng vẫn còn chướng, bạn có thể xoa bụng nhẹ nhàng cho trẻ theo chiều kim đồng hồ, sẽ giúp nhu động đường tiêu hóa và thải khí, cải thiện tiêu hóa và hấp thu. Đặt cơ thể trẻ nằm nghiêng một bên cẳng tay: để đầu trẻ sát vào khớp khuỷu tay của bạn và thực hiện tư thế ôm máy bay, đây cũng là cách làm dịu cơn đau bụng cho trẻ nhanh nhất.

để đầu trẻ sát vào khớp khuỷu tay của bạn và thực hiện tư thế ôm máy bay, đây cũng là cách làm dịu cơn đau bụng cho trẻ nhanh nhất. Có thể cho trẻ nằm một lúc sau khi tiêu hóa thức ăn để thúc đẩy quá trình thải khí trong ruột diễn ra suôn sẻ. Trong thời gian chờ đợi, hãy đảm bảo nhịp thở của trẻ được thông suốt và đề phòng trẻ bị ngạt thở.

ăn để thúc đẩy quá trình thải khí trong ruột diễn ra suôn sẻ. Trong thời gian chờ đợi, hãy đảm bảo nhịp thở của trẻ được thông suốt và đề phòng trẻ bị ngạt thở. Bố mẹ nào vẫn cảm thấy rất lo lắng: có thể thử dùng simethicone trong 1 tuần. Nhưng không khuyến khích sử dụng thường xuyên.

Tình trạng đầy hơi bất thường cần đi khám càng sớm càng tốt.

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến chứng chướng bụng đầy hơi bệnh lý, nếu bụng trẻ sưng và rất cứng, trẻ trông khó chịu thì còn kèm theo:

Chán ăn, phân có máu, nôn mửa, tiêu chảy, căng tức bụng, khó thở, nặng bụng, … tình trạng có thể phức tạp, cần đi khám kịp thời để tránh trì hoãn việc điều trị.

Tóm lại, trẻ sơ sinh bụng phệ là hiện tượng sinh lý bình thường trong hầu hết các trường hợp. Tinh thần rất tốt, chế độ ăn uống bình thường, bụng mềm nên không cần quá lo lắng trong trường hợp này.

Tất nhiên, bạn phải luôn chú ý đề phòng đầy hơi. Tất nhiên, không thể loại trừ trường hợp là do một số bệnh gây ra, bố mẹ phải luôn quan tâm chú ý.

Theo Sohu