Trẻ sinh ra xinh như thiên thần nhờ mẹ biết bí kíp 'nặn' má lúm đồng tiền ngay từ trong bụng

Đây là mẹo dân gian nặn má lúm đồng tiền cho con ngay từ trong bụng mẹ, học ngay để trẻ sinh ra duyên dáng, xinh đẹp như thiên thần.

Theo lẽ thông thường, má lúm đồng tiền phần lớn là do gen di truyền của cha mẹ và đứa trẻ nào may mắn sở hữu nét đẹp tự nhiên đó sẽ trở nên duyên dáng và cuốn hút hơn.

Tuy nhiên, ngày nay có nhiều cách để tự tạo ra má lúm đồng tiền và thật đáng tiếc nếu mẹ không biết được mẹo dân gian đơn giản, dễ làm này.



Bé gái sở hữu má lúm đồng tiền sẽ duyên dáng, đáng yêu hơn - Ảnh minh họa: Internet Phương pháp này phải được thực hiện trong những tháng cuối thai kỳ, có thể từ sau 6 tháng. Khi đó cơ thể bé đã bắt đầu hoàn thiện dần trong bụng mẹ. Các mẹ hãy để ý xung quanh nhà mình xem nhà ai có cây lựu, sau đó bảo chồng mình lén ăn trộm về và ăn ngay sau đó. Việc hái trộm lựu sẽ sinh con ra có má lúm đồng tiền - Ảnh minh họa: Internet Mách nhỏ với các mẹ là hành động "ăn trộm" này phải theo đúng nghĩa đen, tức là không để cho chủ nhà biết chuyện. Các mẹ nếu ngại có thể nói khéo trước, để họ có lỡ thấy cũng làm ngơ như không biết thì xem như vụ ăn trộm của mình đã thành công.

Sau đó, các mẹ ăn hết quả lựu và tùy thuộc vào giới tính của thai nhi để xoa vòng tròn quanh rốn (nữ 9 cái, nam 7 cái) xoa hết lượt bên trái rồi lại đến bên phải. Nếu muốn nặn má lúm 2 bên cho con thì ăn trộm 2 lần. Ă n l ự u còn rất tốt cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet Ngoài ra, quả lựu còn có công dụng rất lớn trong việc làm trắng da, mịn da cho cả mẹ và bé. Ở những tháng cuối thai kỳ, các mẹ hãy ăn nhiều lựu hoặc làm nước ép lựu để uống. Đến khi em bé ra đời sẽ trắng trẻo, hồng hào. N ước ép lựu giúp làm trắng da - Ảnh minh họa: Internet Việc "ăn trộm" quả lựu để nặn má lúm đồng tiền cho con là mẹo dân gian. Bên cạnh đó việc ăn lựu không có hại gì cho mẹ và bé. Tuy nhiên hãy lựa chon thật kỹ để tránh nhiễm chất bảo quản trước khi dùng. *Thông tin chỉ mang tính tham khảo

Ăn gì để con có má lúm đồng tiền mẹ đã biết chưa? Làm sao để con sinh ra có má lúm đồng tiền duyên dáng hãy tham khảo những gợi ý dưới đây nhé.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tre-sinh-ra-xinh-nhu-thien-than-nho-me-biet-bi-kip-nan-ma-lum-dong-tien-ngay-tu-trong-bung-344664.html