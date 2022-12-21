Thiên thần Tây Nguyên gây hút hồn với đôi mắt long lanh, xinh xắn như hoa của núi rừng

Hình ảnh của bé Thiên Nhã được đăng tải trên mạng xã hội khiến nhiều người xuýt xoa vì quá đáng yêu.
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Trên facebook cá nhân, chị Trang (Gia Lai) gây chú ý khi đăng tải những hình ảnh của con gái 7 tuổi Thiên Nhã với nhan sắc xinh xắn, má lúm đồng tiên đáng yêu cùng đôi mắt to tròn trong veo. Những hình ảnh đáng yêu của bé khiến cộng đồng mạng xuýt xoa và dành nhiều lời khen, dự đoán bé có thể trở thành một hoa hậu trong tương lai.
Được biết, bé Thiên Nhã sinh ra trong một hoàn cảnh không mấy vui vẻ. Trong suốt thời gian mang thai bé Nhã, chị Trang phải trải qua không ít buồn bã và căng thẳng, tranh cãi với chồng. Khi bác sĩ cho biết thai rất yếu, chị cảm thấy vô cùng lo lắng và khóc suốt, nhưng phép màu đã đến khi bé Nhã sinh ra rất khỏe mạnh. Khi bé được 8 tháng tuổi, chị Trang quyết định sẽ ly hôn và nuôi con một mình.
Trở thành mẹ đơn thân là một hành trình rất vất vả, nhưng với tình yêu con vô bờ bến, chị Trang được tiếp thêm sức mạnh để vượt qua tất cả để con không phải chịu thiệt thòi. Bé Thiên Nhã cũng được trưởng thành trong tình yêu thương vô bờ bến của mẹ và ông bà ngoại.
Không chỉ có nét đẹp tựa thiên thần, Thiên Nhã còn là một cô bé rất hiền lành, ngoan ngoãn và tự lập, không để mẹ phải lo buồn điều gì. Với tính cách năng động, hòa đồng, vui vẻ, sống tình cảm bé được rất nhiều bạn bè và thầy cô yêu mến.
Chị Trang chia sẻ nhiều người thấy chị còn trẻ đã khuyên chị lập gia đình mới, nhưng chị chia sẻ mình sẽ ở vậy để có thể đồng hành hết mức cùng con, được nhìn con trưởng thành từng ngày và sống bình an. Với chị, cuộc sống hiện tại đã quá hạnh phúc và đầy đủ.