Thiên thần Tây Nguyên gây hút hồn với đôi mắt long lanh, xinh xắn như hoa của núi rừng

Trên facebook cá nhân, chị Trang (Gia Lai) gây chú ý khi đăng tải những hình ảnh của con gái 7 tuổi Thiên Nhã với nhan sắc xinh xắn, má lúm đồng tiên đáng yêu cùng đôi mắt to tròn trong veo. Những hình ảnh đáng yêu của bé khiến cộng đồng mạng xuýt xoa và dành nhiều lời khen, dự đoán bé có thể trở thành một hoa hậu trong tương lai.

Được biết, bé Thiên Nhã sinh ra trong một hoàn cảnh không mấy vui vẻ. Trong suốt thời gian mang thai bé Nhã, chị Trang phải trải qua không ít buồn bã và căng thẳng, tranh cãi với chồng. Khi bác sĩ cho biết thai rất yếu, chị cảm thấy vô cùng lo lắng và khóc suốt, nhưng phép màu đã đến khi bé Nhã sinh ra rất khỏe mạnh. Khi bé được 8 tháng tuổi, chị Trang quyết định sẽ ly hôn và nuôi con một mình.

Trở thành mẹ đơn thân là một hành trình rất vất vả, nhưng với tình yêu con vô bờ bến, chị Trang được tiếp thêm sức mạnh để vượt qua tất cả để con không phải chịu thiệt thòi. Bé Thiên Nhã cũng được trưởng thành trong tình yêu thương vô bờ bến của mẹ và ông bà ngoại.