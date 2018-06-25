Những điều cần biết về sữa chua cho bé 7 tháng tuổi

Đến 7 tháng tuổi, mẹ đã có thể bổ sung sữa chua trong khẩu phần ăn của bé

Sau 6 tháng được nuôi bằng sữa mẹ, bé sẽ bắt đầu làm quen dần với các món ăn dặm cũng như sữa ngoài để có thêm nhiều chất dinh dưỡng cho quá trình phát triển thể chất, cân nặng. Nhờ đó, đến 7 tháng tuổi, mẹ đã có thể bổ sung sữa chua trong khẩu phần ăn của bé.

Sữa chua phù hợp với bé ngay từ những năm tháng đầu đời -Ảnh: Internet

Vì sữa chua có chứa nhiều thành phần có lợi cho hệ tiêu hóa và sự phát triển của trẻ như: calo, canxi, protein, lipit, đường lactoza lên men và vitamin, giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa và hấp thu dinh dưỡng. Không những thế, một số loại sữa chua còn bổ sung DHA giúp bé sáng mắt và phát triển trí thông minh.

Váng sữa chứa canxi, chất béo hàm lượng cao cùng vitamin, khoáng chất rất phù hợp cho nhu cầu phát triển của bé -Ảnh: Internet

Ngoài ra, váng sữa cũng được xem là nguồn cung cấp dinh dưỡng tương tự như sữa chua nên không ít mẹ thắc mắc liệu bé 7 tháng ăn váng sữa được không. Đặc biệt là những trường hợp nhẹ cân, thấp còi, bé 7 tháng ăn được váng sữa chưa.

Câu trả lời là hoàn toàn có thể được. Bởi váng sữa chứa canxi, chất béo hàm lượng cao cùng vitamin, khoáng chất rất phù hợp cho nhu cầu phát triển của bé yêu trong giai đoạn này.

2. Cho bé 7 tháng ăn sữa chua như thế nào thì đúng cách?

Cho bé 7 tháng ăn sữa chua đúng cách -Ảnh: Internet

Từ những lợi ích của sữa chua, mẹ nên cân nhắc việc bé 7 tháng ăn sữa chua loại nào, chế độ ăn sữa chua cho bé 7 tháng tuổi như thế nào để chăm sóc con tốt nhất. Mẹ có thể chọn những loại sữa chua chứa thành phần dinh dưỡng cao, được nhiều người tin dùng trên thị trường hiện nay.

Bên cạnh đó, mẹ cũng chú ý đối với bé 7 tháng tuổi, liều lượng sữa chua hay váng sữa hợp lý và khoa học là 50g mỗi ngày. Tốt nhất là cho bé ăn sau bữa ăn chính từ 1 đến 2 tiếng để hấp thụ các vi khuẩn có lợi trong sữa chua.

Lựa chọn đúng loại sữa chua cho bé -Ảnh: Internet

Song song đó, mẹ có thể tạo cảm giác ngon miệng, kích thích vị giác của con khi kết hợp thêm sữa chua với sinh tố bơ, táo… Tránh trộn chung sữa chua với một số thực phẩm không phù hợp như: thịt đông lạnh, xúc xích… có thể khiến đường tiêu hóa của bé bị rối loạn.

Cho bé ăn sữa chua đúng cách -Ảnh: Internet

Tuyệt đối không hâm nóng sữa chua dành cho bé 7 tháng tuổi vì sẽ làm mất đi các vi khuẩn có lợi. Ngoài ra, mẹ cũng nên vệ sinh miệng sạch sẽ cho bé sau mỗi lần ăn sữa chua.

Như vậy, thông qua những điều cần biết về sữa chua cho bé 7 tháng tuổi, mong rằng mẹ đã biết được trẻ 7 tháng có ăn được sữa chua không và trẻ 7 tháng ăn sữa chua như thế nào. Bởi tất cả các thành phần dinh dưỡng trong sữa chua đều cần thiết cho cơ thể phát triển cả về thể chất lẫn trí tuệ nên khi đi cùng với sự chăm sóc chu đáo và đúng cách của mẹ, con sẽ luôn khỏe mạnh và lớn khôn mỗi ngày.