Cách làm sữa chua bí đỏ đơn giản nhưng hương vị độc đáo, bổ dưỡng đến không ngờ

Nấu gì hôm nay 21/06/2018 19:15

Sữa chua bí đỏ có cách làm đơn giản nhưng lại thơm ngon, bổ dưỡng rất tốt cho sức khỏe và có lợi cho việc làm đẹp, chắc chắn cả nhà ai cũng thích.

Vào những ngày hè, mọi người thường muốn thưởng thức những hũ sữa chua mát lạnh thơm ngon. Tuy nhiên, nếu đã chán những mùi vị quen thuộc như nha đam, trà xanh... bạn hãy tham khảo thêm cách làm sữa chua bí đỏ không chỉ ngon mà còn rất tốt cho sức khỏe dưới đây.

Cách làm sữa chua bí đỏ đơn giản nhưng hương vị độc đáo, bổ dưỡng đến không ngờ - Ảnh 1
Sữa chua bí đỏ với hương vị độc đáo, thơm ngon dễ làm chắc chắn ai cũng thích - Ảnh minh họa: Internet

Các chuyên gia dinh dưỡng đánh giá, bí đỏ là nguồn cung cấp vô số dưỡng chất cần thiết cho cơ thể. Trong loại thực phẩm này chứa nhiều dưỡng chất như vitamin A, C, E, carotenoid, sắt và magie, có tác dụng tăng cường miễn dịch hiệu quả. Đặc biệt, chất alpha - carotene trong bí đỏ có khả năng phòng ngừa bệnh đục thủy tinh thể và thoái hóa hoàng điểm cực hữu hiệu.

Với những lợi ích tuyệt vời kể trên, các chị em nội trợ còn chần chừ gì mà không thử làm ngay những hũ sữa chua bí đỏ thơm ngon để chiêu đãi cả nhà nào?

Cách làm sữa chua bí đỏ đơn giản, bổ dưỡng tại nhà

Chuẩn bị:

Bí đỏ đã gọt vỏ: 120g

Đường: 100g

Sữa đặc: 150ml

Sữa tươi không đường: 400ml

Sữa chua: 2 hũ

Hũ đựng sữa chua

Cách làm:

Bước 1: Bí đỏ đã gọt vỏ, cắt thành những miếng cỡ vừa rồi cho vào nồi hấp cho đến khi chín mềm.

Cách làm sữa chua bí đỏ đơn giản nhưng hương vị độc đáo, bổ dưỡng đến không ngờ - Ảnh 2
Thay vì luộc, bí đỏ hấp sẽ giữ được hầu hết chất dinh dưỡng - Ảnh minh họa: Internet

Bước 2: Khi đã chín, bạn cho bí đỏ vào máy sinh tố cùng với đường xay nhuyễn rồi cho hỗn hợp vào một túi nilon sạch.

Cách làm sữa chua bí đỏ đơn giản nhưng hương vị độc đáo, bổ dưỡng đến không ngờ - Ảnh 3
Bí đỏ cho vào máy xay nhuyễn - Ảnh minh họa: Internet

Bước 3: Bạn cắt một lỗ nhỏ dưới góc túi nilon rồi bóp bí đỏ vào các hũ sữa chua (khoảng 1/3 hũ).

Bước 4: Cho sữa tươi không đường, sữa đặc vào nồi, khuấy đều và đun trên bếp ở lửa nhỏ đến khi sôi thì tắt bếp để nguội. Sau cùng, bạn cho 2 hũ sữa chua vào khuấy đều cho nguyên liệu hòa tan hết.

Bước 5: Bạn dùng muỗng múc hỗn hợp sữa cho vào từng hũ đựng bí đỏ đến khi đầy.

Bước 6: Cho nước sôi vào nồi có nắp (hay nồi cơm điện) rồi lần lượt xếp các hũ sữa chua đã làm xong vào nồi, sao cho nước xấp xỉ 1/2 hũ. Cuối cùng, bạn đậy nắp nồi lại và ủ trong khoảng từ 3 - 4 tiếng.

Cách làm sữa chua bí đỏ đơn giản nhưng hương vị độc đáo, bổ dưỡng đến không ngờ - Ảnh 4
Ủ sữa chua trong nồi đậy nắp kín từ 3 - 4 tiếng - Ảnh minh họa: Internet

Bước 7: Khi đã ủ xong, cho sữa chua bí đỏ vào ngăn mát tủ lạnh từ 2 - 3 tiếng là bạn đã có thể lấy ra dùng.

Cách làm sữa chua bí đỏ đơn giản nhưng hương vị độc đáo, bổ dưỡng đến không ngờ - Ảnh 5
Sữa chua bí đỏ đã hoàn thành - Ảnh minh họa: Internet

Với cách làm đơn giản, bạn đã có ngay những hũ sữa chua bí đỏ thơm ngon bổ dưỡng lại đảm bảo vệ sinh để mời cả nhà thưởng thức trong ngày hè nóng bức. Chúc bạn thực hiện thành công và ngon miệng nhé!

 

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