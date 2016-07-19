Ngày 1 bát cháo trứng nấu kiểu này, trẻ hết còi xương và tăng cân vùn vụt

Chăm sóc con 19/07/2016 11:36

Hiện nay tình trạng trẻ suy dinh dưỡng, còi xương ngày càng nhiều. Nếu mẹ không biết chăm sóc con đúng cách sẽ gây hệ lụy về sau.

Sức khỏe của trẻ sơ sinh khá yếu mà mẹ lại bổ sung quá nhiều đồ ăn, thức uống. Với khẩu phần ăn không chọn lọc, trẻ tuy ăn nhiều nhưng vẫn không thể tránh khỏi tình trạng thiếu chất, kén ăn dẫn đến còi xương và suy dinh dưỡng nghiêm trọng.

Nếu mẹ không biết chăm sóc trẻ bị còi xương đúng cách sẽ gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng về sau như lồng ngực dần biến dạng, kèm theo vẹo cột sống, chân tay cong, chậm phát triển chiều cao, hô hấp yếu,...

Thông thường những biểu hiện nhận biết bệnh còi xương ở trẻ nhỏ là ngủ ít, dễ giật mình, khóc đêm, ra mồ hôi trộm, táo bón, tay chân yếu ớt, chậm phát triển cơ thể,...

Biết được nỗi lo lắng của mẹ khi có con bị còi xương, suy dinh dưỡng. Hôm nay, chúng tôi sẽ hướng dẫn các mẹ cách làm món ăn vừa đơn giản mà lại giàu dinh dưỡng cho trẻ, đó là món "cháo lòng đỏ trứng".

Nguyên liệu:

- 2 quả lòng đỏ trứng

- 50gr gạo tẻ

- Gia vị

Thực hiện:

Cháo lòng đỏ trứng gà là món ăn giàu chất dinh dưỡng, chuyên chữa trị chứng còi xương ở trẻ nhỏ. Các mẹ hãy làm theo các bước như sau:

Bước 1: Luộc trứng gà chín, bóc sạch vỏ. Tách lấy lòng đỏ trứng rồi nghiền thành bột.

Bước 2: Đem gạo rang với lửa liu riu, đến khi gạo chuyển sang màu vàng rồi tán gạo thành bột tương tự như lòng đỏ trứng. 

Bước 3: Trộn đều 2 nguyên liệu trên lại với nhau, cho vào nồi đun. Nấu đến khi cháo sôi thì thêm gia vị vào để cháo vừa ăn với trẻ. Lưu ý, mẹ nên cho gia vị sau khi cháo lòng đỏ chín để hàm lượng dinh dưỡng trong cháo được giữ lại.

Với món cháo này, mẹ nên cho trẻ ăn lúc đói khoảng 1 lần trong ngày. Kiên trì cho trẻ ăn tầm 20 - 30 ngày sẽ giúp con yêu có khung xương cứng cáp hơn.

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