Làm thế nào để tạo ra một phòng tắm thân thiện cho bé yêu?

Là một người mẹ với khá nhiều kinh nghiệm, tôi có thể nói với bạn rằng việc đưa tình yêu vào phòng tắm là điều hết sức "vi diệu". Sau khi trang hoàng lại tất cả với những chi tiết nhẹ nhàng, bạn sẽ thấy cuộc sống phủ đầy màu sắc của hạnh phúc và hơn hết việc tắm rửa cho bé giờ đây là một điều tuyệt vời.

Hãy thử nghĩ nếu phòng tắm trong ngôi nhà của bạn nhàm chán và ít thân thiện với trẻ bởi xung quanh khu vực này thường có các vật dụng cứng và màu sắc tổng thể kém bắt mắt,... thì sẽ như thế nào.

Dưới đây là 5 lời khuyên bạn cần ghi nhớ để tạo ra một phòng tắm thân thiện:

Đặt nhiều con vật dưới bồn tắm như một bé vịt dễ thương, chú cá heo đáng yêu, những sinh vật biển lạ lẫm hay cây kẹo mút ngọt ngào,... để bé tập làm quen dần với những con vật, điều này hỗ trợ khả năng phát triển tư duy cho bé.

2. Trang trí phòng tắm với ý tưởng “mang biển về nhà”

Phòng tắm là nơi bé được tiếp xúc với nước nhiều nhất. Vậy tại sao bạn không biến không gian phòng tắm thành một đại dương rộng lớn để bé có thể hòa mình vào thiên nhiên? Ý tưởng này không hề khó chút nào, chỉ cần sử dụng các loại gạch lát tường nhà tắm có họa tiết đại dương xanh hoặc hình những chú cá đáng yêu là được rồi.

3. Thêm màu sắc cho một không gian trung tính

Nếu bạn có một phòng tắm nhàm chán và không có nhiều thiết kế phá cách, bạn vẫn có thể làm cho nó thú vị với các tone màu sắc và hoa văn nổi bậc. Hãy tìm các sản phẩm tắm em bé có màu sắc thu hút cùng thiết kế lạ mắt, đặc biệt với căn phòng tắm trung tính.

4. Đừng quên yếu tố thân thiện của cha mẹ

Hãy sắm cho căn phòng tắm một tấm thảm mềm mại, ấm cúng với họa tiết và màu sắc hợp tone nhé! Đây cũng là cơ hội cho các mẹ bỉm sữa thể hiện khả năng sáng tạo của mình. Những tấm thảm xinh xắn giữ cho bạn cảm thấy thoải mái khi bạn đang ngồi trên sàn nhà trong khi tắm cho bé.

5. Âm nhạc nhẹ nhàng

Cuối cùng, nhưng không kém phần quan trọng để tạo sự thân thiện với bé trong phòng tắm là âm nhạc. Âm nhạc giúp các bé sớm phát triển trí tuệ, thay đổi cảm xúc, đồng thời giúp cho các mẹ bỉm sữa thư giản "feel" theo nhạc.

Hãy thử thay đổi phong cách tắm bé của bạn, việc thay đổi này giúp bé thân thiện và đảm bảo bạn có thể tận hưởng những giây phút vui vẻ ở đó với trẻ em của bạn.