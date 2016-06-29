Làm thế nào để tạo ra một phòng tắm thân thiện cho bé yêu?

Chăm sóc con 29/06/2016 15:30

Các bé thường rất thich vui chơi nơi sân vườn, nhưng với không gian trong nhà mà đặc biệt là phòng tắm thì bé yêu lại thường có cảm giác buồn chán.

Hãy thử nghĩ nếu phòng tắm trong ngôi nhà của bạn nhàm chán và ít thân thiện với trẻ bởi xung quanh khu vực này thường có các vật dụng cứng và màu sắc tổng thể kém bắt mắt,... thì sẽ như thế nào.

Là một người mẹ với khá nhiều kinh nghiệm, tôi có thể nói với bạn rằng việc đưa tình yêu vào phòng tắm là điều hết sức "vi diệu". Sau khi trang hoàng lại tất cả với những chi tiết nhẹ nhàng, bạn sẽ thấy cuộc sống phủ đầy màu sắc của hạnh phúc và hơn hết việc tắm rửa cho bé giờ đây là một điều tuyệt vời. 

Dưới đây là 5 lời khuyên bạn cần ghi nhớ để tạo ra một phòng tắm thân thiện:

1. Mang những con vật đáng yêu vào bồn tắm

Đặt nhiều con vật dưới bồn tắm như một bé vịt dễ thương, chú cá heo đáng yêu, những sinh vật biển lạ lẫm hay cây kẹo mút ngọt ngào,...  để bé tập làm quen dần với những con vật, điều này hỗ trợ khả năng phát triển tư duy cho bé.

Làm thế nào để tạo ra một phòng tắm thân thiện cho bé yêu? - Ảnh 1

2. Trang trí phòng tắm với ý tưởng “mang biển về nhà”

Phòng tắm là nơi bé được tiếp xúc với nước nhiều nhất. Vậy tại sao bạn không biến không gian phòng tắm thành một đại dương rộng lớn để bé có thể hòa mình vào thiên nhiên? Ý tưởng này không hề khó chút nào, chỉ cần sử dụng các loại gạch lát tường nhà tắm có họa tiết đại dương xanh hoặc hình những chú cá đáng yêu là được rồi.

Làm thế nào để tạo ra một phòng tắm thân thiện cho bé yêu? - Ảnh 2

3. Thêm màu sắc cho một không gian trung tính

Nếu bạn có một phòng tắm nhàm chán và không có nhiều thiết kế phá cách, bạn vẫn có thể làm cho nó thú vị với các tone màu sắc và hoa văn nổi bậc. Hãy tìm các sản phẩm tắm em bé có màu sắc thu hút cùng thiết kế lạ mắt, đặc biệt với căn phòng tắm trung tính.

Làm thế nào để tạo ra một phòng tắm thân thiện cho bé yêu? - Ảnh 3

4. Đừng quên yếu tố thân thiện của cha mẹ

Hãy sắm cho căn phòng tắm một tấm thảm mềm mại, ấm cúng với họa tiết và màu sắc hợp tone nhé! Đây cũng là cơ hội cho các mẹ bỉm sữa thể hiện khả năng sáng tạo của mình. Những tấm thảm xinh xắn giữ cho bạn cảm thấy thoải mái khi bạn đang ngồi trên sàn nhà trong khi tắm cho bé.

Làm thế nào để tạo ra một phòng tắm thân thiện cho bé yêu? - Ảnh 4

5. Âm nhạc nhẹ nhàng

Cuối cùng, nhưng không kém phần quan trọng để tạo sự thân thiện với bé trong phòng tắm là âm nhạc. Âm nhạc giúp các bé sớm phát triển trí tuệ, thay đổi cảm xúc, đồng thời giúp cho các mẹ bỉm sữa thư giản "feel" theo nhạc. 

Làm thế nào để tạo ra một phòng tắm thân thiện cho bé yêu? - Ảnh 5

Hãy thử thay đổi phong cách tắm bé của bạn, việc thay đổi này giúp bé thân thiện và đảm bảo bạn có thể tận hưởng những giây phút vui vẻ ở đó với trẻ em của bạn.

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Dầu hào khi đun nóng có gây ung thư không? Câu hỏi khiến nhiều người lo lắng và được các chuyên gia giải đáp.

Xem thêm
Từ khóa:   phòng tắm

TIN MỚI NHẤT

Thần Tài chiếu cố đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Thần Tài chiếu cố đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 11 phút trước
Cà Mau: Triệt phá đường dây sản xuất phân bón giả quy mô lớn

Cà Mau: Triệt phá đường dây sản xuất phân bón giả quy mô lớn

Đời sống 20 phút trước
Khoảnh khắc kinh hoàng, sạc dự phòng bốc cháy trên chiếc máy bay chật kín người

Khoảnh khắc kinh hoàng, sạc dự phòng bốc cháy trên chiếc máy bay chật kín người

Video 26 phút trước
Trong 1 năm tới, 3 con giáp ĐẠI CÁT ĐẠI LỢI, tài lộc phơi phới, bạc tiền phủ phê, ăn chơi thoải mái cũng không hết tiền

Trong 1 năm tới, 3 con giáp ĐẠI CÁT ĐẠI LỢI, tài lộc phơi phới, bạc tiền phủ phê, ăn chơi thoải mái cũng không hết tiền

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Chân dung chủ hộ kinh doanh sản xuất bim bim giả tuồn vào hàng quán quanh trường học ở Lạng Sơn

Chân dung chủ hộ kinh doanh sản xuất bim bim giả tuồn vào hàng quán quanh trường học ở Lạng Sơn

Đời sống 1 giờ 5 phút trước
Khoảnh khắc dòng nước cuốn trôi một cây cầu trong trận lũ quét tàn khốc

Khoảnh khắc dòng nước cuốn trôi một cây cầu trong trận lũ quét tàn khốc

Video 1 giờ 26 phút trước
3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ sau ngày 15/10/2026

3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ sau ngày 15/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 15/10/2026: Người mua lỗ ngay 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 15/10/2026: Người mua lỗ ngay 3 triệu đồng

Đời sống 1 giờ 47 phút trước
'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy dự sự kiện cùng con riêng vợ quá cố

'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy dự sự kiện cùng con riêng vợ quá cố

Sao quốc tế 1 giờ 56 phút trước
Trong 2 tháng tới, 3 con giáp ĐẠI CÁT ĐẠI LỢI, tài lộc phơi phới, bạc tiền phủ phê, ăn chơi thoải mái cũng không hết tiền

Trong 2 tháng tới, 3 con giáp ĐẠI CÁT ĐẠI LỢI, tài lộc phơi phới, bạc tiền phủ phê, ăn chơi thoải mái cũng không hết tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ