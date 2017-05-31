Công thức làm sữa chua ăn dặm cho bé từ sữa mẹ

Chăm sóc con 31/05/2017 12:41

Sữa chua được làm từ sữa mẹ không chỉ an toàn cho hệ tiêu hóa non nớt của bé mà còn giàu dinh dưỡng cho con.

Sữa chua là món dễ làm, không tốn nhiều tiền nhưng rất tốt cho hệ tiêu hóa của trẻ. Ngoài ra, sữa chua còn góp phần tăng cường hệ thống miễn dịch và giúp xương bé chắc khỏe hơn.

Sữa chua làm từ sữa mẹ vừa an toàn lại bổ dưỡng cho bé - Ảnh: Internet.
Sữa chua làm từ sữa mẹ vừa an toàn lại bổ dưỡng cho bé - Ảnh: Internet.

Việc tận dụng sữa mẹ để làm sữa chua sẽ giúp mẹ tận dụng được lượng sữa mẹ dư, tránh lãng phí. Không những thế, trong giai đoạn ăn dặm trẻ đang dần làm quen với những vị thức ăn mới. Sữa mẹ an toàn, thân thuộc với hệ tiêu hóa của trẻ là sự lựa chọn an toàn và hoàn hảo nhất.

Sau đây chúng tôi sẽ hướng dẫn quý độc giả công thức làm sữa chua từ sữa mẹ thơm ngon, mịn và không bị tách nước.

Chuẩn bị

- 500ml sữa mẹ

- 1/2 hộp sữa chua không đường

Cách làm

- Đun 2/3 số sữa mẹ đã chuẩn bị ở khoảng 70 độ C, tắt bếp và nhấc nồi xuống

- Cho nốt số sữa mẹ còn lại vào nồi, khuấy đều tay đến khi sữa nguội đến 45 độ C

- Cho sữa chua vào nồi sữa, khuấy nhẹ tay

- Chia sữa vào từng hủ nhỏ vừa ăn, đậy kín nắp

- Ủ sữa: Ngâm những hủ nhỏ đựng sữa trên trong nước ấm 40-50 độ C  trong 6 - 8 tiếng là được.

Sau khi có thành phẩm sữa chua làm từ sữa mẹ, bạn cho vào bảo quản ở ngăn mát tủ lạnh để bé dùng dần

Sau bữa ăn 20 phút chính là thời điểm ăn sữa chua tốt nhất cho bé - Ảnh: Internet
Sau bữa ăn 20 phút chính là thời điểm ăn sữa chua tốt nhất cho bé  - Ảnh: Internet

Việc ủ sữa sẽ tiện lợi hơn nếu mẹ ủ bằng nồi cơm điện. Chỉ cần đặt hũ sữa vào nồi cơm điện, đổ nước ấm khoảng 40 - 50 độ C vào và đậy nắp, bật chết độ WARM (ủ ấm) khoảng 6-8h.

Lưu ý:

- Thời gian ủ sữa càng lâu thì sữa sẽ càng chua và đông, tùy theo khẩu vị của bé mà mẹ có thể điều chỉnh thời gian ủ sữa cho phù hợp. Tuy nhiên,  các mẹ không nên ủ sữa quá 12 tiếng.

- Mẹ phải để hộp sữa chua cái hết lanh và chảy loãng ra rồi hẵng hòa vào sữa mẹ đã đun ấm. Nếu sữa chua cái vẫn đang lạnh hoặc chưa loãng ra thì sữa chua sẽ bị tách nước, không đông.

- Sau bữa ăn 20 phút chính là thời điểm ăn sữa chua tốt nhất cho bé 

 

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