Công dụng của dầu ô liu đối với trẻ em không phải mẹ nào cũng biết

Chăm sóc con 13/03/2018 16:20

Nhiều bà mẹ đã hình thành thói quen thêm dầu ô liu vào các món ăn dặm của trẻ vì những công dụng cực kỳ tốt đối với sức khỏe dưới đây.

Dầu ô liu có tác dụng gì đối với sức khỏe trẻ em?

Dầu ô liu được ép từ trái ô liu có nguồn gốc từ Địa Trung Hải. Với thành phần chứa omega 3 và omega 6 tương tự như chất béo có trong sữa mẹ, dầu ô liu giúp bé phát triển hệ thần kinh, hỗ trợ sự phát triển tối đa của não bộ.

Công dụng của dầu ô liu đối với trẻ em không phải mẹ nào cũng biết - Ảnh 1
Các chất béo trong dầu ô liu rất tốt đối với trẻ em - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, polyphenol có trong dầu ô liu sẽ làm giảm lượng triglyceride trong cơ thể, giúp bé có hệ tim mạch khỏe mạnh, ngăn ngừa nguy cơ ung thư. Các vitamin A, B, E, D trong dầu ô liu còn giúp bé có đôi mắt khỏe mạnh, hệ xương răng phát triển rắn chắc.

Thời kỳ mang thai, bà bầu cũng có thể sử dụng dầu ô liu vì độ an toàn cao. Vitamin A trong dầu ô liu đóng vai trò như chất ô xy hóa có tác dụng bảo vệ mẹ bầu khỏi nguy cơ nhiễm trùng. Dầu ô liu giúp thai nhi có đôi mắt sáng khỏe từ trong bụng mẹ. Chất béo omega giúp mẹ bầu cải thiện cân nặng, chiều cao và sự phát triển não bộ toàn diện của trẻ.

Sử dụng dầu ô liu cho bé ăn dặm

Sử dụng dầu ô liu cho bé ăn dặm, mẹ cần lưu ý:

- Liều lượng dầu ô liu cho bé 6 tháng tuổi đến dưới 1 tuổi là 5ml (1 muỗng cà phê) và dùng tối đa 3 lần/ngày. Trẻ trên 1 tuổi có thể dùng lượng dầu nhiều hơn nhưng vẫn giữ tần suất 3 lần/ngày.

- Mẹ có thể trộn dầu ô liu với khoai tây, bí đỏ, cà rốt nghiền nhuyễn.

Công dụng của dầu ô liu đối với trẻ em không phải mẹ nào cũng biết - Ảnh 2
Mẹ có thể thêm khoảng nửa muỗng cà phê dầu ô liu và thức ăn ặm của bé - Ảnh minh họa: Internet

- Khi trộn dầu vào chén bột hoặc cháo ăn dặm của bé, mẹ chỉ cần nêm tối đa ½ muỗng cà phê dầu ô liu. Khi đã nêm dầu ô liu vào thực phẩm, mẹ hãy giảm lượng phô mai đun chảy vào chén bột hoặc cháo để hạn chế dầu mỡ dư thừa.

- Khi bé chuyển sang quá trình ăn thô, mẹ có thể trộn với sữa chua hoặc thay thế bơ phết lên bánh mì để cung cấp thêm dinh dưỡng.

- Dầu ô liu dễ bị biến chất ở nhiệt độ cao do đó mẹ chỉ cho vào sau khi nấu.

Lưu ý khi chọn dầu ô liu cho trẻ em

Để ngăn ngừa tình trạng thừa cân ở trẻ em, mẹ nên sử dụng dầu ô liu thay thế mỡ động vật. Dầu ô liu tốt cho sức khỏe là loại siêu nguyên chất đặc chế cho trẻ em. Đây là sản phẩm đã được bổ sung lượng vitamin hợp lý và một số dưỡng chất quan trọng cho sự phát triển của bé.

Khi rán, xào thức ăn, mẹ nên sử dụng dầu ô liu tinh chế (Refined) vì chịu được nhiệt độ lên đến 210 độ C. Đối với dầu nguyên chất hoặc dầu đặc chế cho trẻ em, mẹ nên sử dụng trực tiếp, cho vào thực phẩm có nhiệt độ từ thấp đến trung bình.

Công dụng của dầu ô liu đối với trẻ em không phải mẹ nào cũng biết - Ảnh 3
Dầu ô liu tinh chế có thể dùng trong nấu nướng ở nhiệt độ cao - Ảnh minh họa: Internet

Để đảm bảo độ tươi ngon của dầu ô liu, mẹ chỉ nên mua chai nhỏ (khoảng 250 ml) dùng dần. Dầu ô liu đựng trong chai thủy tinh sẫm màu sẽ lâu biến chất và nên sử dụng trong vòng 30 ngày kể từ ngày mở nắp.

Công dụng của dầu dừa đối với trẻ sơ sinh mẹ đừng bỏ qua

Công dụng của dầu dừa đối với trẻ sơ sinh mẹ đừng bỏ qua

Trong nhà có trẻ sơ sinh, mẹ đừng quên trữ sẵn dầu dừa vì rất nhiều công dụng trong việc chăm sóc bé.

Xem thêm
Từ khóa:   công dụng của dầu ôi liu đối với trẻ em dầu ô liu có tác dụng gì

TIN MỚI NHẤT

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Đời sống 11 phút trước
Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Dinh dưỡng 37 phút trước
TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

Đời sống 1 giờ 5 phút trước
3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Đời sống 1 giờ 14 phút trước
Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Đời sống 1 giờ 26 phút trước
NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đời sống 1 giờ 31 phút trước
An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

Đời sống 2 giờ 3 phút trước
Lưu Diệc Phi bị đồn hét tiền thù lao khủng 50 triệu NDT, thực hư ra sao?

Lưu Diệc Phi bị đồn hét tiền thù lao khủng 50 triệu NDT, thực hư ra sao?

Sao quốc tế 2 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen