Công dụng của dầu ô liu đối với trẻ em không phải mẹ nào cũng biết

Bên cạnh đó, polyphenol có trong dầu ô liu sẽ làm giảm lượng triglyceride trong cơ thể, giúp bé có hệ tim mạch khỏe mạnh, ngăn ngừa nguy cơ ung thư. Các vitamin A, B, E, D trong dầu ô liu còn giúp bé có đôi mắt khỏe mạnh, hệ xương răng phát triển rắn chắc.

Dầu ô liu được ép từ trái ô liu có nguồn gốc từ Địa Trung Hải. Với thành phần chứa omega 3 và omega 6 tương tự như chất béo có trong sữa mẹ, dầu ô liu giúp bé phát triển hệ thần kinh, hỗ trợ sự phát triển tối đa của não bộ.

Thời kỳ mang thai, bà bầu cũng có thể sử dụng dầu ô liu vì độ an toàn cao. Vitamin A trong dầu ô liu đóng vai trò như chất ô xy hóa có tác dụng bảo vệ mẹ bầu khỏi nguy cơ nhiễm trùng. Dầu ô liu giúp thai nhi có đôi mắt sáng khỏe từ trong bụng mẹ. Chất béo omega giúp mẹ bầu cải thiện cân nặng, chiều cao và sự phát triển não bộ toàn diện của trẻ.

- Liều lượng dầu ô liu cho bé 6 tháng tuổi đến dưới 1 tuổi là 5ml (1 muỗng cà phê) và dùng tối đa 3 lần/ngày. Trẻ trên 1 tuổi có thể dùng lượng dầu nhiều hơn nhưng vẫn giữ tần suất 3 lần/ngày.

- Mẹ có thể trộn dầu ô liu với khoai tây, bí đỏ, cà rốt nghiền nhuyễn.

Mẹ có thể thêm khoảng nửa muỗng cà phê dầu ô liu và thức ăn ặm của bé - Ảnh minh họa: Internet

- Khi trộn dầu vào chén bột hoặc cháo ăn dặm của bé, mẹ chỉ cần nêm tối đa ½ muỗng cà phê dầu ô liu. Khi đã nêm dầu ô liu vào thực phẩm, mẹ hãy giảm lượng phô mai đun chảy vào chén bột hoặc cháo để hạn chế dầu mỡ dư thừa.

- Khi bé chuyển sang quá trình ăn thô, mẹ có thể trộn với sữa chua hoặc thay thế bơ phết lên bánh mì để cung cấp thêm dinh dưỡng.

- Dầu ô liu dễ bị biến chất ở nhiệt độ cao do đó mẹ chỉ cho vào sau khi nấu.

Lưu ý khi chọn dầu ô liu cho trẻ em

Để ngăn ngừa tình trạng thừa cân ở trẻ em, mẹ nên sử dụng dầu ô liu thay thế mỡ động vật. Dầu ô liu tốt cho sức khỏe là loại siêu nguyên chất đặc chế cho trẻ em. Đây là sản phẩm đã được bổ sung lượng vitamin hợp lý và một số dưỡng chất quan trọng cho sự phát triển của bé.

Khi rán, xào thức ăn, mẹ nên sử dụng dầu ô liu tinh chế (Refined) vì chịu được nhiệt độ lên đến 210 độ C. Đối với dầu nguyên chất hoặc dầu đặc chế cho trẻ em, mẹ nên sử dụng trực tiếp, cho vào thực phẩm có nhiệt độ từ thấp đến trung bình.

Dầu ô liu tinh chế có thể dùng trong nấu nướng ở nhiệt độ cao - Ảnh minh họa: Internet

Để đảm bảo độ tươi ngon của dầu ô liu, mẹ chỉ nên mua chai nhỏ (khoảng 250 ml) dùng dần. Dầu ô liu đựng trong chai thủy tinh sẫm màu sẽ lâu biến chất và nên sử dụng trong vòng 30 ngày kể từ ngày mở nắp.