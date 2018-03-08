Công dụng của dầu dừa đối với trẻ sơ sinh mẹ đừng bỏ qua

Trong nhà có trẻ sơ sinh, mẹ đừng quên trữ sẵn dầu dừa vì rất nhiều công dụng trong việc chăm sóc bé.

Thành phần chủ yếu của dầu dừa chứa các acid béo bão hòa có khả năng kháng khuẩn, chống viêm cao. Có thể kể đến nhiều công dụng của loại nguyên liệu tự nhiên này đối với trẻ sơ sinh như: Trị cứt trâu, trị hăm tã, trị vết côn trùng cắn và nhiều công dụng hữu hiệu khác. Công dụng của dầu dừa đối với trẻ sơ sinh Trị cứt trâu Chia sẻ với Phụ nữ & Gia đình, Bác sĩ Trương Hữu Khanh – Trưởng khoa Nhiễm Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) cho biết dầu dừa có tác dụng trị cứt trâu ở trẻ sơ sinh. Đây là biểu hiện của một dạng chàm da, mẹ chỉ cần bôi dầu dừa để trong vài giờ đồng hồ, sau đó nhẹ nhàng gỡ các mảng bám này ra. Bên cạnh đó, các mẹ cần xem lại dầu gội dành cho bé.

Trị hăm tã Trước khi đóng bỉm cho con, mẹ nên bôi một lớp dầu dừa mỏng để tránh hăm tã - Ảnh minh họa: Internet Các bà mẹ thường mách nhau mẹo trị hăm cho trẻ sơ sinh bằng dầu dừa. Trước khi mặc bỉm cho bé, mẹ chỉ cần bôi một lớp dầu dừa mỏng lên vùng da đóng bỉm. Dầu dừa sẽ tạo ra lớp màng bảo vệ tránh các tác nhân gây hại từ nước tiểu, phân ảnh hưởng đến làn da nhạy cảm của bé. Trị muỗi đốt hoặc côn trùng cắn Làn da mỏng manh của bé dễ bị ửng đỏ nếu bị muỗi đốt hoặc côn trùng cắn. Trường hợp này, mẹ chỉ cần làm sạch vết đỏ rồi bôi một lớp dầu dừa lên. Bé sẽ giảm cơn ngứa, cảm thấy thoải mái hơn.

Dưỡng ẩm da tự nhiên Mẹ hãy dùng dầu dừa nguyên chất bôi lên cơ thể bé vào mùa hanh khô - Ảnh minh họa: Internet Thời tiết lạnh khô vào mùa đông của bé có thể khiến da bé bị nứt nẻ. Để trị nẻ cho trẻ sơ sinh bằng dầu dừa, hàng ngày mẹ chỉ cần bôi một lớp mỏng lên toàn thân. Dầu dừa sẽ thấm dần và giúp da bé mịn màng trở lại. Trị mụn cho trẻ Tình trạng mụn mọc li ti trên làn da nhạy cảm của trẻ sơ sinh khiến các mẹ không khỏi lo lắng. Để cải thiện tình trạng này, các mẹ hãy dùng tăm bông thấm dầu dừa rồi bôi lên vùng da bị mụn để giảm các triệu chứng sưng ngứa. Giúp mượt tóc Mẹ có thể gội đầu hoặc massage bằng dầu dừa cho bé - Ảnh minh họa: Internet Muốn bé có mái tóc mây mềm mượt, mẹ nên gội đầu cho bé bằng dầu dừa, sau đó xả sạch lại với nước. Bên cạnh đó, mẹ cũng có thể xoa đều dầu dừa vào hai lòng bàn tay rồi massage nhẹ da đầu bé vào ban đêm để kích thích các nang tóc phát triển. Sáng hôm sau khi bé thức dậy, mẹ nên gội lại bằng nước sạch. Làm ấm cơ thể bé Dầu dừa có thể đẩy lùi các dấu hiệu cảm sốt, cúm và làm ấm cơ thể trẻ sơ sinh. Mẹ trộn 2 muỗng cà phê tinh dầu bạc hà hoặc tinh dầu bạch đàn với vài muỗng canh dầu dừa chà xát cho ấm trong lòng bàn tay rồi massage lên ngực bé. Khả năng chống khuẩn, kháng viêm của dầu dừa sẽ giúp bé nhanh hết bệnh. Vệ sinh răng miệng, chữa đau răng Mẹ có thể dùng dầu dừa để vệ sinh răng miệng hoặc xoa nhẹ vùng nướu răng. Đặc biệt trong giai đoạn trẻ mọc răng, bé thường có dấu hiệu đau nướu, khó chịu, mẹ chỉ cần dùng dầu dừa chà nhẹ nhàng vào lợi bé để chống khuẩn, giảm đau. Với những công dụng hữu ích của dầu dừa đối với trẻ sơ sinh nói trên, chị em đừng quên trữ sẵn một lọ ngay trong nhà mình!

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