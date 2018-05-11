Chuyên gia dinh dưỡng hướng dẫn cha mẹ cho trẻ ăn phô mai tươi đúng cách

Cách cho trẻ ăn phô mai tươi

Trẻ từ 8 tháng tuổi trở đi, mẹ có thể dùng phô mai tươi thay thế hoặc dùng song song với sữa hoặc các thực phẩm giàu canxi khác.

Phô mai tươi được làm từ quá trình đông tụ sữa tự nhiên theo quy trình sản xuất chuẩn sẽ không sử dụng chất bảo quản. Do không có chất bảo quản nên phô mai tươi thường được khuyên dùng ngay sau khi mở nắp.