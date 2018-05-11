Chuyên gia dinh dưỡng hướng dẫn cha mẹ cho trẻ ăn phô mai tươi đúng cách

Chăm sóc con 11/05/2018 11:21

Chia sẻ với Phụ nữ sức khỏe, bác sĩ Nguyễn Hoàng Anh cho biết phô mai tươi được làm từ sữa tươi, đã được tách đạm whey, chỉ còn dạng casein nên dễ hấp thụ. Đây cũng là một nguồn cung cấp canxi tốt cho bé. Vì vậy, cha mẹ cần cho trẻ ăn phô mai tươi đúng cách để phát huy giá trị của thực phẩm này.

Cách cho trẻ ăn phô mai tươi

Trẻ từ 8 tháng tuổi trở đi, mẹ có thể dùng phô mai tươi thay thế hoặc dùng song song với sữa hoặc các thực phẩm giàu canxi khác.

Phô mai tươi được làm từ quá trình đông tụ sữa tự nhiên theo quy trình sản xuất chuẩn sẽ không sử dụng chất bảo quản. Do không có chất bảo quản nên phô mai tươi thường được khuyên dùng ngay sau khi mở nắp.

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Phô mai tươi là thực phẩm cực kỳ bổ dưỡng cho trẻ em từ 8 tháng tuổi trở lên - Ảnh minh họa: Internet

Tại Ý, một số trẻ em từ 3 – 10 tuổi có đặc điểm kén ăn các thực phẩm giàu canxi (sữa, sữa chua, tôm, cá…) được tham gia một trải nghiệm nhỏ là được đến các lớp hướng dẫn sáng tạo sản phẩm từ việc trét phô mai tươi lên bánh mì. Kết quả là trẻ em thích chơi với loại phô mai có thể trét được và thích thưởng thức thành quả tự tạo ra. Cha mẹ có thể áp dụng cách này để khuyến khích bé hứng thú khi ăn uống.

Cách bảo quản phô mai tươi cho trẻ ăn dặm

Mỗi loại phô mai có những ưu điểm riêng nên điều kiện bảo quản cũng khác nhau. Cha mẹ nên đọc thành phần và cách bảo quản ghi trên vỏ hộp sản phẩm trước khi sử dụng.

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Cha mẹ nên đọc kỹ thành phần phô mai tươi để biết cách bảo quản - Ảnh minh họa: Internet

Phân chia khẩu phần phô mai tươi trong bữa ăn dặm của trẻ

 Cha mẹ có thể phân bổ nguồn canxi từ phô mai tươi cho trẻ theo gợi ý dưới đây:

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Khẩu phần phô mai tươi ở trẻ em khác nhau theo lứa tuổi - Ảnh minh họa: Internet

Trẻ từ 2 – 3 tuổi

- Nhu cầu canxi mỗi ngày: 500mg

- Khẩu phần phô mai tươi (Nếu chế độ ăn ít đa dạng cá tôm): 2 khẩu phần

- Khẩu phần phô mai tươi (Nếu chế độ ăn khá đa dạng cá tôm): 1.5 khẩu phần

Trẻ từ 4 – 10 tuổi

- Nhu cầu canxi mỗi ngày: 700mg

- Khẩu phần phô mai tươi (Nếu chế độ ăn ít đa dạng cá tôm): 2-3 khẩu phần

- Khẩu phần phô mai tươi (Nếu chế độ ăn khá đa dạng cá tôm): 2 khẩu phần

Lưy ý: 1 khẩu phần ước tính từ 100 – 200g phô mai tươi (khoảng 2 hộp).

 Bác sĩ Nguyễn Hoàng Anh

(Bệnh viện Hoàng gia Worcester - Vương quốc Anh)

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