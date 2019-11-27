Cách nuôi con nhàn tênh, lớn nhanh như thổi nhờ vào bí quyết đặc biệt này

Chăm sóc con 27/11/2019 13:00

Cách nấu sữa mẹ cùng với nước cơm sẽ là công thức đặc biệt giúp nuôi con nhàn tênh, cha mẹ nên biết để con ăn mau chóng lớn, khỏe mạnh.

Đây là công thức nấu sữa mẹ cùng nước cơm đảm bảo đủ dưỡng chất, tăng sức đề kháng và giúp các mẹ nuôi con nhàn tênh.

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Cha mẹ nên biết những phương pháp nuôi con nhàn tênh - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu:

Sữa m: Tùy thuộc vào lượng ăn của trẻ ở thời điểm đó để ước chừng.

Gạo, nước, sữa: Chắt nước cơm tinh túy nhất.

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Sữa mẹ rất tốt cho sức khỏe con - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm:

Chắt lấy phần nước sau khi cơm sôi. Vì nước cơm chứa nhiều tinh bột, không nên cho trẻ ăn nhiều sẽ dễ bị béo phì. Sau đó hòa nước cơm vừa chắt cùng sữa mẹ và khuấy đều.

Khi trẻ bắt đầu ăn dặm có thể dùng món này, trung bình mỗi ngày chỉ nên cho ăn một cữ, đảm bảo trẻ sẽ phát triển khỏe mạnh và bụ bẫm.

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 Nước cơm phải chắt ngay khi cơm vừa sôi - Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý: Các mẹ nên chọn những loại gạo thơm, ngon, dẻo thì phần màu nước khi chắt cũng đẹp, thơm và đảm bảo chất dinh dưỡng cho con.

Cách làm này đặc biệt hữu dụng đối với những trường hợp trẻ bị còi xương, không chịu ăn dặm chỉ bú sữa mẹ. Việc kết hợp này sẽ giúp trẻ dễ ăn, tăng nhiều sức đề kháng.

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Cơm và sữa mẹ là món ăn tuyệt vời cho trẻ - Ảnh minh họa: internet

Ngoài ra, khi trẻ đã cai sữa mẹ, vẫn có thể cho con ăn nước cơm đã chắt, 1 tuần khoảng 3-4 lần ở các bữa ăn phụ.

Món ăn này sẽ b sung thêm chất dinh dưỡng và tăng sức đề kháng cho các bé. Con khỏe mạnh, bụ bẫm là điều mà các bậc phụ huynh đều thích. Hơn nữa khi con khỏe mạnh sẽ ít ốm vặt, việc nuôi con nhàn hơn rất nhiều.

Các mẹ nên th ngay phương pháp nấu nước cơm với sữa mẹ để con lớn nhanh như thổi, khỏe mạnh!

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