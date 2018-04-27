Cách hay giúp con ngủ xuyên đêm, mẹ không còn vất vả

Mẹ mệt mỏi vì con liên tục thức giấc giữa đêm? Các bước đơn giản dưới đây sẽ giúp trẻ có một giấc ngủ ngon, không quấy khóc.

Giấc ngủ đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ trong năm đầu đời. Trẻ ngủ đủ số giờ quy định, các hệ cơ quan trong cơ thể sẽ dần được hoàn thiện, hormone tăng trưởng tiết ra sẽ giúp trẻ nhanh chóng phát triển chiều cao. Vì vậy, mẹ cần tập cho trẻ thói quen ngủ xuyên đêm, không quấy khóc. Cách hay giúp con ngủ xuyên đêm Ngủ đúng giờ Mẹ cần cho trẻ ngủ đúng giờ - Ảnh minh họa: Internet Phải mất một khoảng thời gian trẻ sơ sinh mới có thể phân biệt được sự khác nhau giữa ngày và đêm. Vì thế, không có gì ngạc nhiên nếu trẻ thường thức giấc giữa đêm hoặc vào lúc 2 giờ sáng. Mẹ nên tập cho bé thói quen đi ngủ vào khung giờ cố định ban đêm. Sau 4 tháng, việc ngủ đúng giờ sẽ thành phản xạ có điều kiện của con.

Không để trẻ ngậm ti giả Mẹ không nên tạo thói quen cho trẻ ngậm ti giả để có thể ngủ ngon giấc suốt đêm - Ảnh minh họa: Internet Nếu có thói quen ngậm ti giả khi đi ngủ, trẻ sẽ thức giấc khi ti giả rơi ra. Trẻ 8 tháng tuổi sẽ biết cầm ti giả cho vào miệng một cách thành thục kể cả khi đang ngủ vào ban đêm. Tuy nhiên, thói quen này vẫn làm gián đoạn giấc ngủ của trẻ. Do đó, mẹ không nên cho trẻ ngậm vào ban đêm để bé ngủ êm giấc. Ru trẻ ngủ bằng tiếng ồn trắng Tiếng ồn trắng sẽ nhanh chóng ru bé vào giấc ngủ - Ảnh minh họa: Internet Tiếng ồn trắng được mệnh danh là “bậc thầy phù thủy” trong việc ru ngủ trẻ sơ sinh. Đó có thể là tiếng sóng biển, tiếng gió, tiếng máy hút bụi đang hoạt động… Theo các chuyên gia, tiếng ồn trắng sẽ giúp trẻ sơ sinh thư giãn và ngủ ngon hơn. Mẹ có thể mua máy tạo tiếng ồn hoặc tải trên mạng và cho bé nghe trước khi đi ngủ mỗi đêm.

Tránh vui chơi quá nhiều vào ban đêm Trẻ hoạt động quá nhiều cũng ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ ban đêm - Ảnh minh họa: Internet Nếu trẻ đang trong giai đoạn đi nhà trẻ, các yếu tố bên ngoài sẽ tác động khiến bé phấn khích, không chịu ngủ vào ban đêm. Giấc ngủ của trẻ từ đó sẽ bị gián đoạn và ảnh hưởng. Nếu bé thức giấc giữa đêm, mẹ hãy nhẹ nhàng xoa lưng để trẻ được thư giãn, đặt trẻ nằm lại vào nôi để trẻ có thể trấn tỉnh trở lại và tiếp tục đi vào giấc ngủ. Mẹ cũng cần lưu ý không nên cho trẻ hoạt động quá nhiều trước khi đi ngủ. Hạn chế cho trẻ bú đêm Mẹ nên kéo dài khoảng cách bú đêm, tránh làm gián đoạn giấc ngủ của bé - Ảnh minh họa: Internet Trẻ thường thức giấc vào ban đêm để bú mẹ, điều này làm gián đoạn giấc ngủ của bé. Mẹ có thể linh động kéo dài khoảng cách giữa các cữ bú ban đêm. Kim West - tác giả cuốn sách "52 bí mật giấc ngủ trẻ sơ sinh" cho biết theo thống kê, có đến 90% trẻ trên 6 tháng tuổi có thể ngủ qua đêm mà không cần bú sữa mẹ hay sữa công thức. Do đó, mẹ có thể tăng cường cho trẻ bú vào ban ngày, hạn chế các cữ bú vào ban đêm để giấc ngủ của bé được sâu hơn. Mẹ kiên trì áp dụng những cách giúp con ngủ ngon xuyên đêm nói trên, giấc ngủ của bé sẽ chất lượng hơn và không bị gián đoạn.

Cách chữa ho có đờm cho trẻ sơ sinh 1 tháng tuổi Mẹ có thể dựa vào những cách chữa đờm cho trẻ sơ sinh 1 tháng tuổi tại nhà dưới đây.

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