Các món ăn dặm từ quả dâu tây giàu dinh dưỡng cho bé ăn mãi không chán

Chăm sóc con 27/06/2018 11:31

Chỉ mất vài phút, bé sẽ có những món ăn dặm bắt mắt chế biến từ những quả dâu tây đỏ mọng với những cách đơn giản dưới đây.

Sắc đỏ bắt mắt, hương vị thơm ngon của dâu tây sẽ khiến trẻ thích thú. Để tránh hiện tượng dị ứng thực phẩm, các chuyên gia dinh dưỡng cho biết thời điểm thích hợp cho trẻ ăn dâu tây là sau 1 tuổi.

Theo nghiên cứu, 100g dâu tây sẽ cung cấp cho trẻ 32kcal; 7,68g carbohydrate; 16mg canxi; 153mg kali; 24mg phốt pho; 16g chất xơ; 0,41g sắt; 5,7mg cholin cùng các loại vitamin quan trọng khác như vitamin A, vitamin nhóm B, vitamin C, vitamin K.

Các món ăn dặm từ quả dâu tây giàu dinh dưỡng cho bé ăn mãi không chán - Ảnh 1
Dâu tây đứng hàng đầu trong danh sách trái cây nên cho trẻ ăn dặm - Ảnh minh họa: Internet

Sử dụng dâu tây trong thực đơn ăn dặm sẽ giúp trẻ tăng cường hệ miễn dịch, cải thiện thị lực, kích thích hệ tiêu hóa, tăng mức độ ghi nhớ và khả năng tập trung. Mẹ có thể kết hợp dâu tây với một số thực phẩm dưới đây để chế biến món ăn dặm cho bé. 

Các món ăn dặm chế biến từ dâu tây cho bé

Sinh tố dâu tây chuối

Lượng kali dồi dào trong dâu tây và chuối sẽ giúp hệ cơ bé phát triển khỏe mạnh, hỗ trợ sự phát triển của hệ tim mạch, hệ tiêu hóa và hệ tiết niệu.

Các món ăn dặm từ quả dâu tây giàu dinh dưỡng cho bé ăn mãi không chán - Ảnh 2
Sinh tố chuối dâu tây sẽ cung cấp hàm lượng kali dồi dào cho bé - Ảnh minh họa: Internet

Để làm sinh tố dâu tây chuối, mẹ cần chuẩn bị 1 trái chuối vàng cỡ vữa, 5 trái dâu tây tươi rửa sạch cùng 2 chén nước lọc hoặc sữa bò. Tiếp theo, cắt nhỏ chuối và dâu tây sau đó cho vào máy xay sinh tố, thêm nước lọc hoặc sữa rồi xay nhuyễn. Đổ ra ly cho bé thưởng thức. Món sinh tố chuối dâu tây sẽ càng thơm ngon và giàu dinh dưỡng hơn khi mẹ kết hợp dùng sản phẩm sữa bò nguyên chất tách kem cho bé.

Sinh tố dâu tây xoài

Các món ăn dặm từ quả dâu tây giàu dinh dưỡng cho bé ăn mãi không chán - Ảnh 3
Vị thơm ngọt của món dâu tây xay xoài sẽ kích thích bé ăn ngon - Ảnh minh họa: Internet

Hương vị thơm ngọt cùng hàm lượng dồi dào vitamin của món dâu tây nghiền xoài sẽ khiến bé yêu thích. Đầu tiên, mẹ lần lượt cho vào máy xay sinh tố 1 chén xoài chín cắt nhỏ, 1 chén dâu tây, 1 chén nước lọc hoặc sữa tươi rồi xay nhuyễn. Sau cùng, đổ hỗn hợp ra ly cho bé thưởng thức trong ngày để đảm bảo giá trị dinh dưỡng. 

Dâu tây xay thịt gà

Các món ăn dặm từ quả dâu tây giàu dinh dưỡng cho bé ăn mãi không chán - Ảnh 4
Dâu tay xay thịt gà là món ăn dặm giàu dinh dưỡng cho bé từ 1 tuổi trở đi - Ảnh minh họa: Internet

Món ăn này sẽ cung cấp đủ hàm lượng protein, vitamin và khoáng chất cho sự phát triển của bé. Mẹ hãy chuẩn bị sẵn 1 chén thịt gà luộc xé nhỏ, 1 chén dâu tây đã hấp chín, 2 chén nước lọc hoặc sữa bò nguyên chất. Cho các nguyên liệu vào máy xay sinh tố xay nhuyễn trong khoảng 3 phút là hoàn tất công đọan chế biến món ăn.

Dây tây xay bột yến mạch

Yến mạch giàu chất xơ hòa tan, protein, vitamin nhóm B, canxi, magie, phốt pho… khi kết hợp với dâu tây sẽ giúp bé ăn ngon miệng và tăng cường sức đề kháng.

Các món ăn dặm từ quả dâu tây giàu dinh dưỡng cho bé ăn mãi không chán - Ảnh 5
Bé sẽ thích mê món bột yến mạch dâu tây khi được mẹ chuẩn bị - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu cần chuẩn bị cho món ăn này gồm 1 chén dâu tây xay nhuyễn và 2 chén bột yến mạch. Mẹ trộn hai hỗn hợp đều tay, thêm nước lọc để hỗn hợp có độ sệt nhất định. Nếu trẻ chưa thể ăn thô hoàn toàn, mẹ nên xay nhuyễn hỗn hợp một lần trước khi cho bé thưởng thức.

Chúc chị em thành công khi chế biến món ăn dặm từ quả dâu tây cho bé!

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