Bé 6 tháng tuổi ăn được những gì để cơ thể đủ chất tăng cân vù vù?

Tuy nhiên, bé 6 tháng tuổi bắt đầu ăn được những gì để có thể phát triển khỏe mạnh và rèn luyện kỹ năng ăn nhai đầu đời? Các mẹ nên tham khảo những loại thức ăn dưới đây để có thể tự lên thực đơn ăn dặm phù hợp cho bé tăng cân hiệu quả.

Sáu tháng đầu tiên, hầu hết nguồn thức ăn của em bé là từ sữa mẹ. Do đó, mẹ là người trực tiếp cần phải ăn những thức ăn giàu dinh dưỡng để nuôi con, giúp bé hấp thụ được tối đa dưỡng chất từ sữa mẹ.

Trẻ 6 tháng tuổi ăn được cá gì?

Cá là một khởi đầu tốt lành và an toàn đối với trẻ bắt đầu ăn dặm. Trẻ 6 tháng tuổi ăn dặm với cá như thế nào? Bạn chỉ cần chuẩn bị cho bé một phần cá hồi cực nhỏ khoảng 1-2 muỗng cà phê cá được xé nhỏ và lọc bỏ hoàn toàn xương. Nếu không có cá hồi, những loại cá giàu omega-3 như cá mòi, cá thu cũng là sự lựa chọn lý tưởng cho bữa chính của bé

Xé nhỏ cá, xay nhuyễn rồi đem xay cùng cháo loãng là một bữa ăn nhanh gọn với lượng dinh dưỡng dồi dào cho trẻ từ 6-12 tháng tuổi.

Mẹ có thể chia cá và thịt vào các ngăn nhỏ trữ đông để bé ăn dần từng bữa - Ảnh: Internet

Trẻ 6 tháng tuổi ăn được thịt gì

Thịt là món ăn khoái khẩu của trẻ em, những loại thịt phổ biến là thịt gà, thịt lợn, thịt bò. Nhưng bé 6 tháng tuổi ăn dặm bao nhiêu thịt một bữa là đủ?

Tương tự như cá, để tránh bé không hấp thụ được hết lượng dinh dưỡng từ thịt, bạn chỉ nên cho bé tập ăn một chút thịt tương đương với khoảng 1 thìa cà phê thịt, sau đó xay nhỏ 2 lần để bé dễ nhai và nuốt. Một chút thịt tươi bằm nhỏ, hấp với rau củ xay sẽ rất tốt cho tiêu hóa của bé.

Những loại trái cây gì bé 6 tháng tuổi có thể ăn được?

Nhiều người sẽ cho rằng người lớn ăn hoa quả gì thì bé 6 tháng tuổi cũng ăn được những loại quả đó. Điều này không sai nhưng bạn nên chọn lọc những loại quả chính có lượng vitamin dồi dào để cho bé ăn thường xuyên hơn và giúp bạn thuận tiện hơn trong việc chế biến.

Bé 6 tháng tuổi nên được ăn trái cây thường xuyên để nạp đủ vitamin cần thiết - Ảnh: Internet

3 loại quả bé 6 tháng tuổi có thể bắt đầu ăn được là chuối, lê hoặc xoài. Những loại quả này có ưu điểm là không hạt và có kết cấu khá mềm, rất dễ cho việc nhai và nuốt của bé cũng như tiết kiệm được công đoạn chuẩn bị cho mẹ. Ngoài ra, bạn sẽ không phải lo ngại bé ăn những loại quả này khó tiêu hóa, bị táo bón vì chúng chứa lượng vitamin vừa phải rất phù hợp với trẻ tập ăn.

Bé 6 tháng tuổi ăn được những loại rau củ gì?

Đừng quá lăn tăn chọn xem bé 6 tháng tuổi nên ăn sữa gì ngoài sữa mẹ để tăng cân, bạn nên bổ sung đầy đủ rau củ cho bé vào bữa chính để tránh việc bé bị đi ngoài hay táo bón. Các loại rau bé 6 tháng tuổi nên ăn thường xuyên là rau chân vịt, bắp cải và súp lơ, chúng giúp trẻ dễ tiêu hóa và cung cấp lượng vitamin phong phú tương đương với các loại trái cây tươi.